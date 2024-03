OM – PSG : ça tourne au cauchemar pour Gasset !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant la reception du PSG, Jean Louis Gasset voit le nombre de blessés dangereusement augmenter. Le coach olympien a encore perdu Jonathan Clauss hier soir lords du match France – Chili au Vélodrome. Il va devoir bricoler face au PSG dimanche…

En plus d’Ismaila Sarr (blessé), Jonathan Clauss s’est blessé hier soir avec l’Equipe de France. Le latéral droit n’a joué que 10 minutes face au Chili avant d’être remplacé par Jules Koundé, Clauss s’est effondré au sol en se touchant la cuisse gauche. Il ne devrait donc pas pouvoir tenir sa place face au PSG ce dimanche. Gasset n’a pas vraiment de solution de rechange à part peur être le jeune Soglo.

A lire : Frank McCourt explique pourquoi il garde l’OM !

Le reste du onze devrait être disponible. Lopez sera logiquement titulaire, avec la défense à quatre Soglo, Mbemba, Balerdi et Merlin. Au milieu, Veretout et Kondogbia seront disponibles, ils seront alignés avec Harit. Reste à savoir qui de Henrique ou Ounahi complétera l’attaque composée par Ndiaye et Aubameyang. Ce qui va être plus problématique concerne les solutions de remplacement en défense et au milieu. En effet, si Gigot et Gueye sont incertains, Meité, Garcia, Murillo sont forfaits. C’est aussi le cas pour Rongier, Nadir, Onana et Sarr.

Le onze probable face au PSG

Lopez

Soglo Mbemba Balerdi Merlin

Kondogbia Veretout

Ounahi (ou Henrique) Harit

Ndiaye Aubameyang

Remplaçants : Blanco, Sparagna, Tika, Luis Henrique, Correa, Moumbagna

Incertains : Gigot, Gueye

Blessés : Clauss, Meité, Garcia, Murillo, Onana, Rongier, Nadir, Sarr

A lire : Mercato : Il a refusé l’OM, il vit des semaines difficiles…

Nouveau format vidéo : Les gros craquages de joueurs marseillais

Après cette trêve internationale, l’OM va reprendre la Ligue 1 par un gros morceau et la reception du PSG. Problème, Jean Louis Gasset va devoir faire avec plusieurs absents alors que le calendrier s’annonce chargé et relevé. Le premier à manquer à l’appel, Pape Gueye a quitté sa sélection à cause de douleurs au mollet gauche, selon l’Equipe, « l’échographie a décelé une petite lésion qui pourrait vite cicatriser et lui permettre de reprendre l’entraînement rapidement. » Ismaïla Sarr est sorti sur blessure, e quotidien sportif précise que l’ailier « souffre d’une lésion plus profonde aux ischio-jambiers de la cuisse gauche et ne devrait pas être disponible avant une dizaine de jours, au mieux. »

A lire : Vente OM : A cause de menaces, il quitte le monde du football !

Ulisses Garcia souffre lui des adducteurs et a lui aussi quitté sa sélection. Amir Murillo pourrait reprendre d’ici 15 jours, il souffre de la cuisse droite. L’on peut aussi rajouter à cette liste, Bamo Meïté qui lui souffre d’une entorse de la cheville et du genou, le jeune défenseur ne rejouera pas cette saison. Jean Onana ne devrait pas non plus être rétabli d’une gène musculaire avant dimanche. Samuel Gigot est en phase de reprise (entorse acromio-claviculaire) mais reste fragile.

Sarr, Garcia, Murillo, Meité, Onana et Rongier forfaits, doutes sur Gueye et Gigot !