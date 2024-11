OM : Quel Onze face à Auxerre ?

L’Olympique de Marseille accueille l’AJ Auxerre ce vendredi 8 novembre 2024 au Stade Vélodrome pour la 11e journée de Ligue 1. Quelle composition Roberto De Zerbi alignera-t-il face aux Auxerrois ?

Après un lourd revers contre le PSG (0-3) à domicile, l’OM s’est relancé dimanche dernier en arrachant une précieuse victoire à Nantes (1-2). Ce succès, obtenu dans la douleur, permet aux Marseillais de grimper à la deuxième place du classement, à égalité de points avec l’AS Monaco, mais toujours derrière le Paris Saint-Germain. Pour confirmer cette dynamique, les Olympiens devront surmonter leurs difficultés à domicile, où les résultats sont irréguliers cette saison. De Zerbi pourra compter sur un effectif quasi complet, marqué par le retour d’Amine Harit, qui a purgé sa suspension après son expulsion contre le PSG. Seuls Garcia et Carboni, ce dernier convalescent après une opération du genou, seront absents

Un 4-2-3-1 avec le retour d’Harit ?

Rulli sera titulaire dans les buts, avec une défense centrale probablement composée de Balerdi et Kondogbia, reconduit dans l’axe. Lirola devrait être aligné à gauche, tandis que Merlin enchaînerait avec une deuxième titularisation à droite après son retour de blessure. Hojbjerg et Rabiot, incontournables, tiendront le cœur du jeu. Harit devrait retrouver sa place en tant que meneur, entouré des virevoltants Greenwood et Rowe. En attaque, après une belle prestation à Nantes, Maupay semble favori pour débuter en pointe, devant Wahi, pour mener l’offensive olympienne.

Le onze de départ Probable : Rulli – Lirola, Balerdi (cap), Kondogbia, Merlin – Rabiot, Hojbjerg – Greenwood, Harit, Rowe – Maupay

