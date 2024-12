OM : Quel onze face au LOSC ?

L’Olympique de Marseille va terminé son année 2024 par la reception du LOSC au stade Vélodrome pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Quelle composition Roberto De Zerbi alignera t-il pour ce match ?

La semaine dernière, l’OM a confirmé ses deux victoire face à Lens et Monaco par un troisième succès face à l’ASSE. Les Marseillais qui sont donc actuellement deuxièmes, se doivent de s’imposer ce samedi face à un concurrents direct au podium, le LOSC. Les lillois ont joué mercredi en Ligue des Champions, le président Olivier Létang a d’ailleurs fustigé les instances concernant la programmation de ce match important ce samedi. « Jouer un match de Ligue des Champions et 72h après devoir jouer un match qui peut compter pour la suite de la saison. 25 matches vs 15, vous avez remarqué qu’il y a deux clubs qui ont joué mardi en C1 et qui joueront dimanche. »

Roberto De Zerbi pourra compter sur les retours de Harit et Cornélius, qui reviennent tout deux de blessure, le défenseur canadien a d’ailleurs joué quelques minutes face à l’ASSE la semaine dernière. A priori aucun des deux joueurs ne devrait retrouver une place dans le onze qui ne change plus beaucoup depuis trois matches et le nouveau système mis en place par la coach italien.

Merlin installé ? On ne change pas une équipe qui gagne…

Rulli sera titulaire dans les buts, avec une défense à trois probablement composée de Balerdi, Kondogbia et Murillo. Quentin Merlin devrait enchainer dans un rôle de piston sur le côté gauche. Luis Henrique occupera sauf surprise le même rôle mais côté droit. Højbjerg et Rongier, incontournables, tiendront le cœur du jeu. Tandis que le duo Rabiot / Greenwood devraient être aligné derriére l’attaquant Maupay.

Le onze de l’OM probable :

Le onze de départ Probable : Rulli – Henrique, Murrilo, Balerdi (cap), Kondogbia, Merlin – Hojbjerg, Rongier – Greenwood, Rabiot – Maupay

