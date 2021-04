OM : Retour d’Amavi et de Caleta-Car… Quel onze face à Strasbourg?

Ce vendredi, l’Olympique de Marseille reçoit Strasbourg à l’occasion de la 35e journée de Ligue 1. Jorge Sampaoli va avoir deux retours importants en défense. Quel onze de départ va proposer le coach argentin ?

Jorge Sampaoli s’exprimera certainement sur ses choix en conférence de presse et surtout sur les forces en présence. L’entraîneur de l’OM devrait sans doute annoncer le retour de Jordan Amavi dans le groupe qui s’est entraîné ce mardi avec ses coéquipiers après plusieurs mois d’absence.

Il pourra également compter sur le retour de Duje Caleta-Car, de retour de suspension après avoir raté les deux dernières victoires marseillaises face à Lorient et Reims. Pour le moment, Kamara et Perrin seront dans le groupe malgré une sortie prématurée sur blessure face à Reims. La Provence affirmait après la victoire face à Reims que les deux joueurs allaient bien, ils étaient présents à l’entrainement ce jeudi matin. Par contre, Hiroki Sakai qui souffre du dos n’était pas sur le terrain.

RONGIER TITULAIRE AU MILIEU DE TERRAIN?

Steve Mandanda sera le capitaine et titulaire face à Strasbourg. Balerdi devrait être accompagné d’Alvaro et Caleta-Car, de retour après deux matchs où il était absent. L’homme en forme de l’OM, Pol Lirola occupera le couloir droit mais le choix n’est pas aussi évident côté gauche : Amavi ne devrait pas être titulaire, lui qui revient seulement de blessure. Luis Henrique pourrait évoluer sur le côté mais il semblerait que le coach argentin va faire confiance à l’expérience de Yuto Nagatomo qui n’a pas démérité face à Reims.

Au milieu, l’entrée de Rongier lors du dernier match a-t-elle troublé l’entraîneur marseillais? Tout dépend de l’état de santé de Kamara mais le minot devrait être associé à Thauvin et Pape Gueye comme à son habitude. En attaque, Payet est ultra en forme et devrait logiquement être dans le onze titulaire. Même chose pour Arek Milik !

Le onze de l’OM en 5-3-2



Mandanda

Alvaro Balerdi Caleta-Car

Lirola Thauvin Kamara Gueye Nagatomo

Payet Milik

Longoria veut garder Kamara !

Kamara est l’une des plus grosses valeurs marchandes et cela serait un gros coup dur pour les finances de l’Olympique de Marseille. Hier en conférence de presse, le président Pablo Longoria a affirmé qu’il avait entamé des discussions mais que pour le moment, son entourage souhaite attendre la fin de la saison.

« Maxime (Lopez, qui a prolongé avant d’être vendu) s’est très bien comporté avec le club, c’était un signe de respect. Sur Bouba (Kamara)? On n’a pas une protection totale avec son contrat jusqu’en 2022. On parle avec son entourage qui assure qu’il est concentré sur bien finir la saison. On va étudier la question de prolonger. Le marché est très compliqué. Notre intention est de continuer de parler avec lui pour trouver la meilleure des solutions et ça passe, pour nous, par la volonté de prolonger ce type de contrat. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (28/04/21)