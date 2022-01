OM : Riolo met en avant deux joueurs, Djellit s’enflamme !

L’Olympique de Marseille s’est imposé (0-2) face à Lens ce samedi soir à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. Les journalistes Daniel Riolo et Nabil Djellit ont donné leurs avis sur la prestation de l’équipe de Jorge Sampaoli.

Marseille se déplaçait à Lens ce week-end et a réalisé l’une de ses meilleures prestations de la saison pour aller chercher une victoire importante. Les hommes de Jorge Sampaoli ont largement dominé cette rencontre en affichant une véritable force collective. Les journalistes Daniel Riolo et Nabil Djellit ont donné leurs avis sur la prestation des marseillais.

« Gros match de l’OM. C’est mieux quand Rongier est là et c’est mieux Quand Payet est dans l’axe. Tous très bons par ailleurs … » a ainsi confié Daniel Riolo sur son compte Twitter.

L’OM est en train de réussir un très gros coup

Nabil Djellit a également souligné la belle performances du club phocéen : « Bakagoal a frappé. L’OM est en train de réussir un très gros coup dans la course au podium… »

Au terme de la rencontre l’entraineur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli avait de son côté jugé la prestation olympienne comme la meilleur de la saison :

« Oui je pense que c’est notre match le plus abouti. Il fallait ça pour gagner ici. Surtout après la leçon que nous avait donné Lens à l’aller sur les transitions. On a montré notre évolution. (…) « On est plus à l’aise à l’extérieur parce qu’on a plus la pression de gagner, de vite marquer à domicile. Ce qui peut nous mettre la pression si on ne marque pas vite. Il faut s’améliorer là dessus, on le doit à notre public. » Jorge Sampaoli Source Conférence de presse (22/01/2022)