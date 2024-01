OM Strasbourg : Quelle heure Quelle chaine TV ?

L’Olympique de Marseille recevra Strasbourg ce vendredi pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. À quelle heure et sur quelle chaîne voir ce match ? retrouvez toutes les informations sur cette rencontre du championnat de France dans cet article.

Le championnat de France de Ligue 1 reprend ce vendredi soir au stade vélodrome avec l’affiche OM Strasbourg. L’OM peut enchaîner un sixième match consécutif sans défaite à l’occasion de la 16e journée après les victoires face à Rennes (2-0), l’Olympique Lyonnais (3-0) le FC Lorient (2-4), et le nul contre Angers juste avant la trêve hivernale.

Présent en conférence de presse ce samedi, Gennaro Gattuso a évoqué cette rencontre : « Strasbourg a changé, on doit s’attendre à un match différent d’il y a un mois et demi. On ne doit pas mettre un rythme bas sinon on ne va pas y arriver. C’est une équipe en forme, il faudra du courage et de l’intensité » , a-t-il expliqué.

À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre OM – Strasbourg ?

L’OM affronte Clermont ce dimanche après-midi. Le match débutera à 21h00 et sera diffusé en direct sur Prime Video.

Comment voir OM- Strasbourg en streaming ?

Il vous faudra bénéficier d’un abonnement Canal + ou du Pass Ligue 1 sur Amazon. Pour suivre en streaming la rencontre sur ordinateur ou mobile, il suffit de se connecter sur le site ou l’application Prime Vidéo.

La compo probable de Marseille

Lopez – Meité, Balerdi, Gigot – Murillo, Nadir, Veretout, Kondogbia, Clauss – Aubameyang, Vitinha.

Entraîneur : Gennaro Gattuso.

La compo probable de Strasbourg

Sels – Guilbert, Nyamsi, Perrin, Sobol – Diarra, Sissoko – Angelo, Gameiro, Deminguet – Dion.

Entraîneur : Patrick Vieira.

Le match entre Marseille et Strasbourg sera à suivre ce vendredi, à partir de 21 heures, sur la chaîne Prime Video. Le programme TV complet du jour est à retrouver ici.

