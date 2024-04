OM: un ancien attaquant demande du temps pour Moumbagna

Alors qu’il peine à s’imposer avec l’Olympique de Marseille depuis son arrivée cet hiver, Faris Moumbagna commence à inquiéter. Le sélectionneur de la Guinée, Kaba Diawara, passé par le club phocéen en 1999, demande du temps pour l’international camerounais.

Arrivé pour 8 millions d’euros à l’OM en provenance du FK Bodø/Glimt, Faris Moumbagna peine à convaincre sous le maillot olympien. L’attaquant de 23 ans a seulement inscrit deux buts en douze apparitions. Cependant, Kaba Diawara, sélectionneur Guinéen et ancien marseillais, demande à ce qu’on accorde du temps au Camerounais.

A LIRE AUSSI:Mercato OM: une ancienne cible de Longoria annonce son départ de la Lazio

« J’ai été surpris que l’OM mise sur un joueur comme lui. Après, il faut lui laisser sa chance »

« J’ai été surpris que l’OM mise sur un joueur comme lui. Après, il faut lui laisser sa chance, a affirmé Diawara dans les colonnes de La Provence. Ce n’est pas évident, il joue peu, il souffre de la comparaison avec Aubameyang. On lui reconnaît quelques atouts, mais aussi pas mal de défauts. Il va falloir lui accorder du temps et on aura peut-être une bonne surprise », a-t-il ajouté.

A LIRE AUSSI:OM: Nasri défend Benatia et évoque sa loyauté

A LIRE AUSSI:Concurrents OM: le Stade Rennais s’incline face à Toulouse