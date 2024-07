OM : un international Uruguayen, un arrière droit brésilien, un colombien pour renforcer le milieu… Les 3 bons plans mercato de la semaine !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

En période mercato Football Club de Marseille vous propose ses « bons plans » pour l’OM. Des profils de joueurs accessibles pour le club marseillais. En voici trois nouveaux que nous vous avons présenté cette semaine.

Bon plan mercato OM : un international Uruguayen pour concurrencer le côté gauche !

L’OM continue son mercato de folie et tente maintenant de renforcer son secteur offensif. Avec les pistes de Greenwood, Carboni ou encore Soulé le club souhaite palier aux problèmes offensifs de la saison passée. Le FCM vous propose son bon plan mercato.

Alors que plusieurs pistes sont évoqués pour renforcer l’attaque de l’OM, le club va à tout prix chercher à recruter des ailiers afin de coller au système de jeu de De Zerbi. Greenwood et Carboni sont pour l’instant les dossiers les plus avancés. Maximiliano Araújo, un ailier polyvalent, pourrait venir renforcer ce secteur.

Araújo, un joueur polyvalent

Ailier gauche en sélection et latéral gauche en club, Maximiliano Araújo évolue actuellement à Toluca, dans le championnat Mexicain. il a disputé 36 matchs pour 3 buts et 4 passes décisives et a démontré de nombreuses qualités sur le flanc gauche. Evalué à 5 millions d’euros sur Transfermarkt, son club espèrerait en tirer autour de 10 millions d’euros.

Araújo, une révélation en équipe internationale

Notre confrère, Pierre Gerbeaud, nous en apprend plus :

« C’est un joueur qui peut jouer partout sur le flanc gauche, il peut être très défensif, peut être pas dans une défense à 4, mais il peut jouer ailier gauche car c’est là qu’il joue en sélection. En club en revanche il joue plutôt défenseur. Il aime beaucoup déborder, il n’a pas des stats très énormes car il joue défenseur forcément, mais sur la Copa il est à 2 buts et 1 passes décisive en 4 matchs. Il pourrait dépanner sur le côté gauche à l’OM pour faire la rotation avec Merlin par exemple et il pourrait même prendre le poste d’ailier gauche. Donc rien que cela ce n’est une polyvalence qu’on n’a pas et qui est importante. Il pourrait aussi très bien évoluer dans le couloir gauche d’une défense à 5 aussi. C’est un joueur qui est capable de faire 2 choses importantes : il peut déborder et centrer, évidemment, et il est capable de rentrer dans l’axe. En sélection il le fait très bien, je trouve que c’est une de ses grosses qualités. Il peut donc enrouler ses frappes ensuite, c’est comme cela qu’il a marqué contre le Panama, du pied gauche. Il peut aussi déclencher des passes intelligentes, sa capacité de repiquer dans l’axe crée de l’espace pour un latéral lorsqu’il joue ailier. Cela lui permet de trouver de très bons angles de tir, mais aussi des passes dans la surface qui peuvent faire mal si t’as un bon numéro 9 devant. Je trouve ce joueur très intéressant, le fait qu’il joue avec Bielsa en sélection le rend complètement compatible au football de De Zerbi. L’entraîneur Uruguayen en a parlé en conférence de presse où il disait qu’Araujo était un jouer unique, capable de jouer d’un côté comme de l’autre et qui centre beaucoup. Il est encore jeune et vient à peine d’arriver en sélection pour cette Copa. Je tenterai le coup pour ce joueur, je pense qu’autour de 10M€ tu peux le faire signer, ce qui n’est pas très cher. »

Bon plan mercato OM : une pépite brésilienne pour l’après Clauss !

Tandis que l’OM pourrait peut être perdre son latéral droit, Jonathan Clauss, courtisé au Mexique, seul Michael Murillo peut jouer sur ce coté. il faudra donc recruter un joueur pour venir le concurrencer. Le FCM vous propose son bon plan mercato.

Avec toutes les rumeurs folles de ces derniers jours, le mercato de l’OM cet été restera quoi qu’il arrive dans les mémoires des supporters. Avec l’arrivée de Brassier, Koné et peut-être bientôt Valles, le mercato risque de s’emballer dans les jours qui viennent. Wesley, latéral droit brésilien, pourrait constituer une bonne pioche pour l’équipe.

Une jeune pépite brésilienne

Latéral droit de 20 ans, Wesley évolue actuellement au Flamengo, en première division Brésilienne. il a disputé 20 matchs pour un total de 1 passe décisive et s’est imposé comme le titulaire à droite dans le club. Flamengo espère en tirer environ 15 millions d’euros en cas de départ.

Une révélation de cette année

Notre confrère, Dominique Baillif, nous en dit plus sur le joueur :

C’est un joueur qui, cette saison, a gagné sa place de titulaire. Même s’il avait déjà fait quelques matchs la saison dernière du côté de Flamengo. C’est un petit gabarit, très énergique, beaucoup de courses vers l’avant. Il a une capacité à répéter les efforts et à arpenter tout le couloir. À voir si l’on reste dans un système à 4 défenseurs, ou alors si l’on doit jouer en piston, il peut faire le boulot. Il a vraiment montré de bonnes choses, il a déjà été pas mal sollicité et scouté aussi. Ce qui peut être intéressant pour Marseille c’est qu’il y a Brighton qui s’est intéressé à lui il y a quelques semaines. Je ne sais pas si la cellule de recrutement en avait parlé à De Zerbi mais ils avaient fait une première offre de 4 millions d’euros et Flamengo avait refusé, car il venait de prolonger son contrat. Il avait une clause à 50 millions d’euros mais bien évidemment personne ne la fera sauter. Récemment par contre Bournemouth a fait une offre de 12 millions d’euros, également rejetée par Flamengo qui veut en tirer 15 millions. C’est donc un joueur que peut-être De Zerbi connaît, puisque Brighton s’était intéressé à lui. Il a un fort potentiel donc là aussi en termes d’avenir ça peut être intéressant pour Marseille si, déjà, il arrive à signer et surtout à confirmer les promesses attendues.

Bon plan mercato OM : Rios, un Colombien pour densifier le milieu de terrain !

L’OM continue son mercato de folie et active de nouvelles pistes. Après avoir renforcé la défense et le milieu de terrain, le club va encore devoir se renforcer pour coller au 4-2-3-1 de De Zerbi. Le FCM vous propose son bon plan mercato.

L’OM de De Zerbi promet du spectacle et de la beauté à tous les amoureux du football et de ce club. Un atout considérable pour le poste d’entraîneur qui passe forcément pas un renforcement de l’effectif. Dans cette optique, Richard Rios, milieu de terrain colombien, pourrait constituer un renfort significatif pour le club.

Un milieu complet

Milieu central de 24 ans, Richard Rios est un joueur colombien qui joue actuellement dans le club brésilien Palmeiras. Pour un total de 33 matchs joués, le joueur aura inscrit 3 buts et délivré 1 passe décisive. Il dispute actuellement la Copa America, où il a inscrit un but, et dont il disputera les demi-finales. Sa valeur est estimée à 5 millions d’euros selon Transfermarkt.

Un atout considérable

Pierre Gerbeaud, journaliste basé en Colombie, nous en dit plus :

« C’est un jouer qui n’a jamais joué en Colombie. Il vient du Futsal. Il est parti au Brésil très vite, il est passé dans le club de Flamengo avant de passer au Mexique, à Mazatlan. Il joue actuellement à Palmeras. Ce serait une bonne recrue au milieu dans l’optique où il y aurait beaucoup de départ. Il a un peu le même profil qu’Ismaël Koné, donc si Ounahi part. Rios peut faire du bien et tu aurais 2 milieux de très haut niveau. C’est un joueur qui récupère les ballons très haut sur le terrain et est capable de presser haut. Offensivement il est très intéressant dans ses déplacements selon moi, c’est une de ses qualités qui m’impressionne le plus. Il est capable d’aller se mettre dans la bonne zone pour trouver le surnombre, c’est une qualité qui plairait beaucoup à De Zerbi. Défensivement il fait le taf, même s’il a tendance encore par moment à se jeter un peu et faire des fautes évitables. Il prend des jaunes mais c’est un joueur très intelligent tactiquement, avec beaucoup d’énergie. Il n’est pas maladroit techniquement étant donné qu’il est passé par le Futsal et il a une grosse activité qui nous apporterait un gros plus au milieu. Bon déplacement également, il ne ferait pas tache dans l’effectif de l’OM. En complémentarité avec un milieu défensif ça serait très intéressant. Il possède également une très belle frappe. Il a déjà marqué en préparation avec la Colombie face aux États-Unis. Il se projette très vite et est souvent présent dans les deux surfaces. Sa course permet de casser des lignes, comme ses passes. Ça peut être un peu cher en revanche, il faudrait mettre une belle somme pour aller le chercher. »