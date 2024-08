OM : Un jeune joueur marseillais mis à pied ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Rayan Hassad est suspendu par l’OM, à cause d’une photo publiée en story Instagram. L’international algérien a souhaité l’anniversaire de Chancel Mbemba en l’appelant « cousin ». Une initiative mal vue par les dirigeants olympiens.

C’est une première, un joueur de l’Olympique de Marseille suspendu à cause d’une publication sur les réseaux sociaux. Rayan Hassad fait actuellement partie de la réserve du club, mais son avenir à l’OM semble compromis.

Hassad suspendu ?

La mise à pied de Rayan Hassad a une cause bien plus concrète qu’une story Instagram. Le joueur de 19 ans a souhaité publiquement l’anniversaire de Chancel Mbemba en l’appelant « cousin ». Ce n’est pas le surnom qui est problématique, mais l’interprétation qu’en ont fait les dirigeants de l’OM. Ce terme a été considéré comme une forme de soutien au défenseur marseillais. Le terme « cousin » aurait été utilisé à maintes reprises par le joueur congolais, pendant une altercation qu’il a eu avec un membre de la direction du club. Selon La Provence, Chancel Mbemba se serait embrouillé avec Ali Zarrak, bras droit de Mehdi Benatia. L’échauffourée se serait déroulée dans le vestiaire après un match amical contre Grasse, la semaine dernière. Le congolais aurait agi de façon agressive et aurait refusé de se déplacer pour disputer le prochain match.

Que risque Hassad ?

Rayan Hassad est actuellement suspendu de manière temporaire. Le jeune milieu de terrain risque une sanction pour avoir soutenu Chancel Mbemba. Ce dernier est invité à quitter l’Olympique de Marseille dans les semaines à venir, car il n’entre plus dans les projets de Roberto De Zerbi. Hassad, bien que réserviste, pourrait faire les frais d’une sanction similaire. Son avenir à l’OM est compromis. Affaire à suivre.

