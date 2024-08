OM : un nouveau record établi !

49 000 supporters abonnés au stade Vélodrome. Cette annonce est synonyme de nouveau record, à Marseille, et en France. L’OM ne manque pas de remercier ses nombreux fans sur les réseaux sociaux.

L’Olympique de Marseille commence parfaitement sa saison. Après une première victoire en Ligue 1 face à Brest (1-5) samedi dernier, l’OM bat un nouveau record : celui du nombre d’abonnés. Une bonne nouvelle qui survient 10 jours avant les 125 ans du club phocéen.

« 49 000 mercis ! »

𝐶ℎ𝑒𝑟𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑠, 𝑐ℎ𝑒𝑟𝑠 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛𝑒́𝑠, Cette saison sera marquée par vos 𝟒𝟗 𝟎𝟎𝟎 voix qui résonneront 𝗳𝗶𝗲̀𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 à chaque match à domicile. 🗣️🏟️ Grâce à vous, c’est toute notre 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 qui continue de grandir, c’est tout un peuple qui… pic.twitter.com/WHvmoKLQ3N — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 21, 2024

L’Olympique de Marseille passe la barre des 49 000 abonnés. Le club l’a annoncé sur son site internet et sur X (anciennement Twitter). « Grâce à vous, c’est toute une passion qui continue de grandir, c’est tout un peuple qui va faire vibrer la planète foot. Pour cela, nous vous disons 49 000 mercis ! »

Un nouveau record battu !

Avec 49 000 fervents supporters, l’OM se place en première position du classement des clubs de Ligue 1 ayant le plus d’abonnés, au cours de la saison 2024/2025. Le Paris Saint-Germain n’est qu’en deuxième position avec (36 000) et Lille se classe troisième (30 000). Le Vélodrome comporte officiellement 67 000 places. Ces 49 000 supporters représentent donc plus de 73 % de la capacité totale du stade. Le club des Bouches-du-Rhône n’a jamais eu autant d’abonnés, un beau cadeau d’anniversaire pour les 125 ans du club.

Dimanche prochain, les fans de l’OM seront plus présents que jamais pour encourager les hommes de Roberto De Zerbi, face à Reims. Les olympiens joueront leur deuxième match de la saison, à domicile.

