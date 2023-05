OM : « Vitinha ? Il a encore trop raté … »

Dans DFM, Benjamin Courmes est revenu sur la prestation de Vitinha contre Auxerre. Il estime que l’attaquant portugais doit encore progresser devant le but.

Titulaire à la pointe de l’attaque de l’OM contre Auxerre ce dimanche au Stade Vélodrome, Vitinha n’a pas réussi à trouver le chemin des filets malgré plusieurs opportunités. Il est remplacé par Dimitri Payet à la 70e minute de jeu. Auteur de seulement deux buts depuis son arrivée à Marseille lors du mercato hivernal, le rendement de Vitinha interroge.

À LIRE AUSSI : Ex OM : Ça chauffe entre Rami et les supporters troyens …

Il ne fait pas un grand match

Dans Débat Foot Marseille notre journaliste Benjamin Courmes est revenu sur la prestation de l’attaquant portugais : « Il a fait un match moyen mais certainement pas un grand match. S’il met un doublé en quinze minutes, là c’est un grand match. Il a eu des occasions. Il a beaucoup de qualités. Il résiste très bien au duel. Physiquement, c’est très costaud. Son association avec Sanchez peut être bonne. Elle ne peut que s’améliorer au fil des matchs. Mais un avant-centre va être jugé sur son efficacité. Un attaquant fait un grand match s’il marque des buts. Encore une fois, il a trop raté pour le mettre dans les meilleurs joueurs marseillais. »

OM : Tudor pense à Lens ! – https://t.co/vyX9XNFiSf pic.twitter.com/Fol3HC2m41 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 1, 2023

Retrouvez le debrief du match en Live ci-dessous !

A lire aussi : Ligue 1 : Le coach du TFC pense à l’AS Monaco et l’OM avant d’affronter le RC Lens

Il est en manque de confiance

Dans l’émission l’After Foot le journaliste Florent Gautreau a pris la défense de l’international espoir portugais : « Vitinha j’ai envie de prendre sa défense. Tout le monde dit qu’il n’est pas bon, ok mais moi je ne peux pas juger un joueur comme ça parce que je vois un joueur en manque de confiance et qu’à partir du moment où il a raté cette première occasion… » explique-t-il avant de poursuivre : « Ce môme là qui n’est pas toujours titulaire, qui est loin de sa famille et qui ne le vit pas bien et qui maintenant quand il a des occasions ne la met pas au fond, derrière il a déjoué, après toutes ses interventions étaient à l’envers. Mais ça c’est le manque de confiance, on ne peut pas le juger comme ça. Je veux le voir la saison prochaine, on nous a dit du bien pour moi il n’est pas mauvais… »

A lire aussi : OM : Vitinha, maladroit mais…