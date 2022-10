Papin répond à l’intérêt de Longoria, pourquoi Saliba n’est pas revenu, Sanchez le gagnant… Les 3 infos OM de ce mardi

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mardi : Papin répond à l’intérêt de Longoria, pourquoi Saliba n’est pas revenu, Sanchez le gagnant..

OM : Papin répond à l’intérêt de Longoria !

Lors de la cérémonie du Ballon d’Or, Bertrand Latour a posé une question à Jean-Pierre Papin sur un probable retour à l’OM. L’ancien attaquant a répondu sobrement à cette question.

L’Olympique de Marseille aurait tenté de faire revenir Jean-Pierre Papin à l’Olympique de Marseille. Le vainqueur du Ballon d’Or était à Paris pour la cérémonie du trophée de France Football ce lundi soir, remporté par Karim Benzema. Bertrand Latour de la Chaîne L’Equipe lui a posé quelques questions.

Le journaliste en a profité pour glisser un mot sur l’intérêt que lui a montré Pablo Longoria ces derniers jours comme évoqué dans les médias. A la question : Jean-Pierre, on pourrait vous retrouver à l’OM qu’est-ce que vous pouvez nous dire ? JPP a répondu sobrement : Rien, pour l’instant (rires).

Président de l’OM depuis février 2021, Pablo Longoria a remis de l’ordre à l’Olympique de Marseille après le passage chaotique de Jacques-Henri Eyraud. Sous sa présidence, l’OM vient de se qualifier pour la Ligue des Champions pour la deuxième fois en trois saisons. Karim Zéribi expliquait dans Débat Foot Marseille que le président marseillais faisait du très bon travail depuis deux ans mais regrettait l’absence d’anciens du club au sein de l’organisme marseillais. Il cite l’exemple du Bayern Munich où plusieurs anciens du club comme Oliver Kahn ou Karl-Heinz Rummenigge travaillent désormais au sein du champion d’Allemagne. Il explique que si Longoria veut laisser sa trace à Marseille, il devra s’en inspirer et faire revenir des cadres au sein du club.

« Un club est une grande institution quand il a un style de jeu, un centre de formation, un public, des résultats et un palmarès. L’OM a un public incroyable et un joli palmarès mais ils ont oublié les deux autres aujourd’hui. Il n’y a pas de style de jeu bien défini à Marseille. Il faudrait qu’il y ait des cadres qui travaillent dans l’ombre à la pérennité du club. L’OM ne l’a pas, le Bayern Munich et le FC Barcelone, oui. Au Bayern, les anciens joueurs sont tous au club. Je me pose la question pourquoi l’OM n’arrive pas à reproduire ce schéma. Si Longoria veut marquer le club de son empreinte, il doit travailler sur cette question. Il a stabilisé le club, il fait du bon travail mais il faudrait qu’il apporte cette petite touche en plus. » Karim Zéribi – Source : Football Club de Marseille (12/09/2022)

L’Olympique de Marseille aurait tout fait pour faire revenir William Saliba à l’OM cet été. Cependant, un évènement a empêché Longoria de finaliser le dossier assez tôt !

Depuis son départ, William Saliba a bien été remplacé à l’Olympique de Marseille. Chancel Mbemba a notamment réussi à le faire oublier grâce à ses prestations de très haute qualité. L’international français lui, brille avec Arsenal depuis le début de la saison mais aurait pu revenir à Marseille.

Après son prêt, le défenseur central était, selon Ben Jacobs dans une vidéo de The Football Terrace, très intéressé par une signature à l’OM. Cependant, les problèmes liés au poste d’entraîneur ont fait retarder les négociations. Pablo Longoria a dû gérer le départ de Jorge Sampaoli et l’arrivée d’Igor Tudor ce qui l’a empêché de se concentrer sur le retour de Saliba.

Toujours d’après le journaliste, au moment où Longoria a redémarré les négociations, le défenseur a commencé à flamber avec Arsenal et il n’était déjà plus question qu’il s’en aille pour les Gunners. Une erreur de timing qui aura cependant permis aux Marseillais de découvrir Chancel Mbemba !

Le journaliste Fabrizio Romano a expliqué dans une vidéo publiée au début du mois d’octobre sur YouTube les détails de son été. Pablo Longoria aurait bien tenté de le récupérer mais les dirigeants londoniens n’ont rien voulu savoir. Il est considéré comme in-transférable par le club anglais !

« Durant l’été, en août, l’OM voulait essayer quelque chose de spécial pour Saliba. La relation a toujours été exceptionnelle entre l’OM et Saliba. Il aime la ville, le club. Il aime Arsenal, mais il était heureux en prêt. Marseille a tenté en se réunissant avec l’agent du joueur et tenter de faire une offre à Arsenal pour un transfert. Mais pour Arsenal, il n’y avait pas de discussion. Il n’y a même pas eu de négociation. Ce n’était pas une question de prix, Saliba était intouchable. Arsenal voulait continuer avec le joueur. Voilà pourquoi il ne s’est rien passé avec l’OM, mais ils ont essayé. Ils étaient prêts à payer cher pour Saliba. Mais c’était un non du côté d’Arsenal » Fabrizio Romano – Source : YouTube (03/10/22)

