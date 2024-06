Paris va se renforcer, Nice met un bon joueur sur le maché, Lacazette reste… Les infos mercato concurrents OM du jour !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

FCM vous fait un recap des infos et rumeurs mercato du jour ! Au programme : Paris va recruter en défense ? Nice va perdre un joueur fort, l’avenir de Lacazette…

un néerlandais dans le viseur de paris

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). En recherche de renforts défensifs, le PSG aurait déjà ciblé un joueur du Feyenoord, Lutsharel Geertruida. Capable d’évoluer à droite ou au centre, le néerlandais plairait beaucoup à Luis Campos.

Après le départ de Mbappé du PSG, le club de la capitale commence déjà à passer à l’action pour renforcer son équipe. Soucieux du chantier qui s’annonce en attaque, le PSG va aussi chercher à renforcer son secteur défensif durant ce mercato. Une tâche qui ne s’annonce pas évidente alors que Hakimi pourrait même s’en aller.

Lutsharel Geertruida pour remplacer Hakimi ?

🚨 EXCL #mercatoPSG 🔴🔵

🆕 pour renforcer sa défense et anticiper un possible départ de Achraf Hakimi, le PSG lorgne Lutsharel Geertruida

▶️ le polyvalent défenseur international 🇳🇱 qui peut jouer dans l’axe ou à droite plait beaucoup à Luis Camposhttps://t.co/z1UT6UoW6y

— Sébastien Denis (@sebnonda) June 20, 2024

Dans la même situation que l’OM avec Jonathan Clauss, le PSG va peut-être devoir changer ses plans pour son latéral droit la saison prochaine. En cas de grosse offre, le latéral Marocain ne devrait pas forcément être retenu et les blessures récurrentes des défenseurs centraux vont devoir pousser le club à chercher des alternatives. Alternative que le PSG pourrait trouver, selon le journaliste de foot mercato Sébastien Denis, avec le jeune Lutsharel Geertruida, défenseur centrale capable de jouer à droite, de Feyenoord.

Un rendement offensif complet

À 23 ans, le néerlandais a réalisé une saison plus que complète avec son équipe avec 8 buts et 5 passes décisives en 34 matchs. Un rendement plus que correct pour le joueur au caractère offensif. Actuellement à l’Euro, le joueur plairait beaucoup à Luis Campos. Avec une valeur estimée à 32 millions d’euros par transfermarkt, le prix ne devrait pas poser de soucis aux dirigeants parisiens.

Todibo direction un top club

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Plusieurs grands clubs européens s’intéresseraient fortement au défenseur central français Jean-Clair Todibo. L’OGC Nice n’ai pas fermé un éventuel transfert.

Sur Twitter, Sébastien Denis rédacteur en chef de Foot Mercato a annoncé que l’OGC Nice avait acté le départ de Jean-Clair Todibo. Et que le joueur serait actuellement sur le marché des transferts. Toujours d’après Sébastien Denis le Bayern Leverkusen en ferait le remplaçant naturel en cas de départ de Tapsoba. Le club de Xavi Alonzo fraîchement champion d’Allemagne adorerait le profil du français. Selon, Sébastien Denis Leverkusen ne serait pas le seul club intéressé par le joueur, la Juventus de Thiago Motta aurait déjà entamé les discussions avec l’agent du joueur. Dortmund et Aston Villa très seraient aussi intéressés par le français.

🚨EXCL🔴⚫️ 🦅

▪️ le Gym a acté le départ de Jean-Clair Todibo qui se retrouve sur le marché

▪️ le Bayer 🇩🇪en fait le remplaçant naturel de Tapsoba s’il part

▪️ la Juventus 🇮🇹 a déjà discuté avec l’agent du joueur

— Sébastien Denis (@sebnonda) June 19, 2024

Cette saison Jean-Clair Todibo a disputé 30 matchs de championnat, il a été titulaire 88% du temps. À l’OGC Nice depuis 2021, il a joué136 matchs avec les aiglons. Le défenseur de 24 ans est sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’en 2027. Sa valeur marchande actuelle est estimé à 35 millions d’euros pour l’international français.

Lacazette va rester !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). À 33 ans, le buteur Alexandre Lacazette est courtisé par plusieurs clubs saoudiens. Cependant, le joueur français aurait décidé de rester à Lyon et d’honorer sa dernière année de contrat.

À 33 ans, Alexandre Lacazette a réalisé une saison plus que réussi avec un OL qui aura connu de nombreux rebondissements. Relégable jusqu’à la 16ème journée de championnat, le club s’était finalement qualifié en Europa League au dernier match de Ligue 1, le général Lacazette aura été un grand artisan de cette remontée historique. Avec 19 buts, il a même fini 2ème meilleur buteur de la saison, à égalité avec Jonathan David.

Lacazette veut rester !

Courtisé par de nombreux clubs à un an de la fin de son contrat, l’OL s’attendait à perdre son buteur phare durant ce mercato. Cependant, selon l’Équipe, Lacazette aurait décidé de refuser toute offre venant de l’étranger et de rester une saison supplémentaire dans son club de cœur. Motivé à l’idée de disputer une dernière fois une coupe d’Europe avec l’OL, Alexandre Lacazette devrait donc rester et tenter d’offrir un dernier beau parcours européen à ses supporters.

Une offre XXL de l’Arabie Saoudite !

Pisté depuis un temps par les clubs Saoudiens, c’était le club d’Al-Quadsiah qui était le plus avancé sur le dossier et avait proposé un contrat de 30 millions d’euros réparti sur 2 ans. Offre logiquement refusé par Alexandre Lacazette. Sa dernière saison aura donc sûrement des airs d’adieu définitif au peuple Lyonnais.