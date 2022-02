Pas d’Europe pour Henrique, pas de supporters marseillais à Nice et pas de départ pour Milik… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi

Luis Henrique absent de la liste en Coupe d’Europe

L’OM a hérité du club azéri pour les barrages de Ligue Europa Conférence. Dans un premier temps, les Phocéens recevront Qarabag le 17 février prochain puis ils se rendront en Azerbaidjan pour disputer le match retour le 24 février. Dirigeants et joueurs l’ont fait savoir, ils n’ont qu’une seule ambition : aller au bout de cette compétition.

Après une première partie de saison plutôt réussie, Jorge Sampaoli compte faire tout son possible pour que l’OM rayonne en Europe. Le technicien argentin a renforcé son effectif avec les arrivées de Cédric Bakambu et de Sead Kolasinac. Deux joueurs qui permettront d’apporter leur expérience pour disputer cette compétition.

À travers le site de l’UEFA, l’OM a communiqué la liste des joueurs qui seront présents pour prendre part aux rencontres de Ligue Europa Conférence. Les deux recrues intègrent logiquement le groupe tandis que Jordan Amavi (prêté à Nice) et Luis Henrique ont été retirés.

La liste de l’OM en Ligue Europa Conférence :

– Gardiens : López, Mandanda

– Défenseurs : Saliba, Álvaro, Kamara, Balerdi, Peres, Ćaleta-Car, Kolašinac, Lirola

– Milieux : Guendouzi, Harit, Gerson, Rongier, Gueye

– Attaquants : Milik, Payet, Dieng, Bakambu, Ünder, de la Fuente

La Ligue Europa Conférence est une compétition difficile, intéressante et ouverte – Pablo Longoria

Après le tirage au sort des barrages de Ligue Europa Conférence en décembre dernier, Pablo Longoria avait fait savoir qu’il espérait que ses joueurs se donneront au maximum pour accéder aux prochains tours de la compétition.

« Qarabag est un club qui a de l’expérience dans les compétitions européennes car il y a participé durant les dernières années. Les matchs européens se jouent toujours sur des détails. Ce sera un match intéressant. Cela se jouera notamment sur les temps de préparation parce qu’on sait que Qarabag reprendra la compétition le 7 février en raison de la trêve hivernale des anciennes républiques soviétiques. Ils ont bien réussi en Conference League, on a vu le dernier match, la défaite 3-0 contre Bâle, mais aussi la polémique autour du but qui aurait pu changer la dynamique. Je me souviens également des différentes équipes européennes qui ont toujours souffert à Bakou. Notre campagne en Europa League s’est jouée sur des détails, sur l’expérience. L’ADN de l’OM est d’être très compétitif dans toutes les compétitions. C’est une possibilité de gagner un titre et à l’OM nous voulons aller le plus haut possible dans les compétitions que nous jouons. C’est une compétition intéressante. Notre histoire nous oblige à être compétitif dans les différentes compétitions, qui plus est en Europe, par rapport à l’histoire d’amour entre l’OM et les compétitions européennes. La Conference League est une compétition difficile, intéressante et ouverte. » Pablo Longoria – Source : Olympique de Marseille (13/12/21)

Pas de supporters marseillais à Nice

C’est une habitude ces dernières années désormais. Si l’OGC Nice a déjà vendu près de 30.000 places dans son enceinte, la préfecture des Alpes-Maritimes a annoncé hier que les supporters de l’OM sont interdits de déplacement pour le quart de finale de Coupe de France prévu face aux Aiglons demain soir à 21h15.

« La circulation et le stationnement sur la voie publique des personnes se prévalant de la qualité de supporter du club de l’Olympique de Marseille ou se comportant comme tel, ainsi que l’accès au stade Allianz à Nice, sont interdits du mercredi 9 février 2022 17h00 au jeudi 10 février 2022 à 01h00. » Préfecture des Alpes-Maritimes – Source : Arrêté préfectoral (07/02/2022)

Un contexte particulier

Si les deux équipes sont proches au classement l’une de l’autre, le contexte sera lui bien différent. En effet, en cas de victoire demain, l’Olympique de Marseille atteindra les demi-finales de la compétition. On le sait, Jorge Sampaoli ainsi que les joueurs veulent tout donner dans chacune des compétitions.

Pour rappel, en août dernier, la rencontre entre les deux équipes à l’Allianz Riviera avait été marquée par des jets de projectiles de certains supporters niçois sur Dimitri Payet et un envahissement de terrain. Des incidents qui avaient provoqué l’arrêt définitif de la rencontre à moins d’un quart d’heure de son terme. Le match avait alors été rejoué à huis clos sur terrain neutre.

Le lendemain, je me rends compte des défaillances et je vois des images que je n’avais pas vues — Rivère

À travers un entretien accordé à Canal+ Décalé, Jean-Pierre Rivère est revenu sur cette rencontre à Nice. Le président Niçois en a profité pour confier qu’il s’était trompé à chaud…

« À aucun moment on n’avait imaginé un tel scénario. Et c’est peut-être le début d’une erreur. Je n’avais pas envie d’aller en conférence de presse, parce que je n’avais pas de recul. Mais j’y suis tout de même allé parce qu’il fallait un responsable. Je l’ai fait très maladroitement, mais je l’ai fait. Le lendemain, je me rends compte des défaillances et je vois des images que je n’avais pas vues. Et là, tout s’effondre. Pendant 48 heures, je me suis posé la question d’arrêter le football. Mais quand le navire coule, on ne saute pas. » Jean-Pierre Rivère – Source: Canal + Décalé (05/02/2022)

Milik ne voulait pas quitter l’OM

Je ne veux pas quitter un club de mauvaise manière

« C’est une bonne question. Je n’ai jamais songé à partir. Je ne veux pas quitter un club de mauvaise manière, parce que je ne joue pas. Je l’ai pris comme un défi et je me suis dit que j’allais avoir des occasions de jouer. J’ai travaillé sur moi-même. Je n’ai pas songé à partir du club cet hiver ni lors du mercato d’avant. Je suis très bien ici, à Marseille. » Arek Milik – Source : Conférence de presse (08/02/22)