Polémique OM / Bastien : Le chef des arbitres répond à Benatia !

Samedi soir, sur les ondes de RMC, l’ancien arbitre Amaury Delerue, désormais membre de la direction de l’arbitrage français depuis cet été, a dénoncé les critiques médiatiques visant les arbitres, notamment celles formulées par Mehdi Benatia après le match Lyon-OM (2-3).

L’arbitrage de Benoît Bastien lors de cette rencontre a suscité des controverses, et Mehdi Benatia, conseiller du président de l’OM, n’a pas hésité à remettre en question publiquement la décision de désigner cet arbitre pour un match de cette envergure connaissant ses antécédents avec le club marseillais.

« D’un point de vue général, ces sorties font énormément de mal aux hommes qui sont derrière les arbitres, à partir du moment où on attaque la probité et l’honnêteté des hommes. Vous faites des dégâts, mais vous en faites également dans le foot amateur. Nous n’avons rien à cacher, nous sommes ouverts à la discussion. Critiquez nos décisions si vous le voulez, parlons football, parlons technique d’arbitrage, mais n’attaquons pas les hommes et les femmes derrière les sifflets, » a ainsi expliqué Amaury Delerue sur RMC Sport.

L’ancien arbitre Delerue dénonce « les dégâts » de sorties médiatiques « comme celle de Benatia » considérant que cela encourage « beaucoup trop de passages à l’acte ».https://t.co/nXzv0hnJ5f — RMC Sport (@RMCsport) October 13, 2024

Je n’invente rien – Benatia

« Regardez les épisodes. Moi, je n’invente rien. Je regarde les images comme tout le monde », avait déclaré Mehdi Benatia passablement agacé au micro de DAZN juste après la rencontre. « Il y a trop de choses qu’on ne peut pas laisser passer, que ce soit moi ou le Président. Tu ne peux pas chaque semaine te demander « c’est quand qui vont nous la faire ? » (sic). Il y a trop de choses douteuses en première période. On regarde ce qui se passe, Monsieur Bastien, Lyon-Marseille, je n’étais pas bien déjà… L’année dernière je m’en rappelle encore, regardez les épisodes. Je n’invente rien, je regarde les images comme tout le monde. Pourquoi on est préoccupés toute la semaine quand on voit que c’est Monsieur Bastien qui va arbitrer ? »

Ces déclarations ont valu à Mehdi Benatia une sanction de trois matches de suspension ferme et trois matches avec sursis de la part de la commission de discipline.

