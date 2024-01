Prolongation en vue, les critiques du clan Guendouzi et le souhait de Biuanga… Les 3 infos OM de ce mardi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi :

Nadir proche d’une prolongation ?

Alors que le mercato est ouvert depuis une semaine, l’OM a officialisé le prêt de Jean Onana. Le club olympien travaille sur d’autres arrivée mais pourrait également concrétiser la prolongation d’un de ses espoir qui arrive en fin de contrat.

Alors qu’une deuxième offre de prolongation a été faite à Pape Gueye, c’est le jeune Bilal Nadir qui se rapproche de la signature d’un nouveau contrat avec l’OM. Selon l’Equipe, « à l’entraînement, il a marqué des points auprès de Gennaro Gattuso, qui a salué dimanche sa « progression continue ». (…) Son contrat marseillais expire en juin mais les négociations sont en très bonne voie, et le prêt avec option d’achat de Jean Onana, officialisé lundi, n’a pas été conçu pour boucher ses perspectives. » Le milieu de terrain de 20 ans dispose pour le moment d’un contrat qui se termine en juin prochain, il a participé à 7 matches cette saison (TCC), pour un total de 104 minutes jouées avec l’équipe première. Nadir est international U23 avec le Maroc, il devrait profiter du départ à la CAN de ses compatriotes Ounahi et Harit pour avoir du temps de jeu avec l’OM…

Le Maroc U23 s’était imposé face aux USA grâce à un but du jeune marseillais Bilal Nadir ! Jeune milieu de terrain de l’Olympique de Marseille apparu à 4 reprises en pro cette saison et appelé pour la première fois avec les Lionceaux de l’Atlas, a été décisif ! En effet, Bilal Nadir a marqué le seul but de la partie sur une frappe parfaitement enroulée (1-0, 31e).

Le clan Guendouzi règle ses comptes

Transféré cet été à la Lazio dans le cadre d’un prêt avec OA (13M€ + 5 de bonus), Mattéo Guendouzi a trouvé sa place dans l’équipe italienne. Son agent a profité d’une interview pour critiquer la gestion de l’OM…

Interrogé par le média Lalaziosiamonoi, Stefano Antonelli, agent de Mattéo Guendouzi, a souligné les bonnes performances de son joueur avant de pointé du doigt la gestion de l’OM : « J’espérais que ça se passe bien. Je suis heureux car, quand on recommande quelque chose qui se passe bien, cela donne un sentiment de crédibilité. Il est entré dans la dynamique de la Lazio, il aime les responsabilités. (…) A Marseille, ils l’ont laissé tomber et il y a eu quelques problèmes. C’est un joueur important qui ressent la responsabilité de l’équipe ».

Le directeur sportif de la Lazio de Rome, Angelo Fabiani était revenu sur l’intégration de Mattéo Guendouzi. L’ancien milieu de l’Olympique de Marseille revit en Italie. Prêté par l’OM à la Lazio avec option d’achat à 13 millions d’euros + 5 millions d’euros en bonus, Mattéo Guendouzi s’est imposé au fil des semaines comme un titulaire indiscutable dans le onze de Maurizio Sarri. Interrogé par le journal L’Equipe, le directeur sportif du club italien, Angelo Fabiani, a affirmé que l’international français avait tout fait pour rejoindre les Biancocelesti.

Matteo Guendouzi est devenu un titulaire indiscutable à la Lazio. 🩵✨ Le Français joue 90 minutes à chaque match et est même qualifié comme « le successeur » de Milinković-Savić. 🌟 (@Gazzetta_it) pic.twitter.com/a1S9w12hLj — BeFootball (@_BeFootball) December 29, 2023

« Il voulait vraiment la Lazio ! Notamment parce qu’il connaissait le coach. Dès le deuxième jour, il ressemblait à un Romain pur jus. Si Guendouzi court, la Lazio court, s’il ne court pas, la Lazio ne court pas. Et lui court beaucoup », a confié le dirigeant romain.

Malgré une belle saison à l’OM sous les ordres de Jorge Sampaoli, le joueur de 24 ans a éprouvé plus de difficultés avec Igor Tudor. La direction olympienne a finalement décidé de ne pas le conserver.

Bouanga veut revenir en France

Cité à plusieurs reprises comme une recrue potentielle de l’Olympique de Marseille, Denis Bouanga s’est exprimé sur son avenir dans un entretien accordé à Maine Libre

Il y a plusieurs semaines maintenant, le nom de Denis Bouanga a été cité à l’Olympique de Marseille. L’international gabonais, compatriote de Pierre Emerick Aubameyang s’est illustré en MLS avec Los Angeles en devenant le meilleur buteur du championnat américain. Malgré ses belles performances, il aimerait revenir en Europe comme il l’expliquait à Maine Libre dernièrement.

Parti vivre le rêve américain, Denis Bouanga a conquis la MLS avec le Los Angeles FC, mais il souhaite désormais revenir en France. https://t.co/vorCLBaT0C pic.twitter.com/i8TIxZz3fa — L’ÉQUIPE (@lequipe) January 8, 2024

« Il y a des pistes évidemment, il y a des discussions, on verra ce qui va aboutir. En 2022, j’aurai pu continuer en Europe mais Los Angeles était clairement le club qui me voulait le plus, poursuit-il. Les dirigeants m’ont appelé quasiment tous les jours à l’époque. C’était clairement un pari mais j’ai vraiment privilégié le sportif dans mon choix. Pour moi, le niveau du championnat américain est entre celui de la Ligue 2 et de la Ligue 1 mais il progresse très vite. C’était la première fois que je quittais la France, c’est une tout autre expérience. Mon objectif est clair et affiché, je souhaite revenir jouer en France ou dans un club européen, notamment pour me rapprocher de ma famille. C’est maintenant qu’il faut accrocher le train […] La période est plus propice qu’en juin car la compétition aura repris et qu’il sera plus difficile pour le club de laisser partir un joueur », a expliqué l’attaquant gabonais au journal Maine Libre.

La mise au point de Gattuso sur le Mercato

Gennaro Gattuso avait évoqué le mercato en conférence de presse vendredi avant la rencontre face à Thionville. Il affirmait vouloir avant tout un milieu, qui est Jean Onana. « Au niveau numérique, on va dire qu’à l’heure actuelle, on a besoin d’un milieu de terrain. Concernant les attaquants et les défenseurs, nous réussirons à gérer un peu. Mais si quelque chose se passe à un des milieux de terrain, nous allons être en difficulté. Sûrement, au niveau numérique aujourd’hui, c’est la position où nous sommes le moins bien pourvus. C’est la position où nous sommes le plus vulnérables. (…) Ce qui est important aussi, c’est que le profil qu’on recherche, c’est quelqu’un qui connaît déjà un peu ce championnat, qui connaît la France, qui parle français aussi, parce que c’est vrai qu’on n’a pas de temps à perdre. On a un match toutes les semaines, donc on ne peut pas se permettre de prendre quelqu’un qui n’est pas encore prêt au niveau de l’adaptation, au niveau mental. Donc voilà, ce qui est important, c’est vraiment d’avoir quelqu’un. On recherche un profil de quelqu’un qui puisse, dès le début, à peine arriver, pouvoir jouer et nous donner un coup de main. »