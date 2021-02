Réglé pour Sampaoli, 4 absents et 3 retours face à Lyon et Larguet sait ce qu’il veut faire… les 3 infos OM de ce vendredi

Tous les soirs à 20h10, FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce vendredi : Sampaoli c’est réglé, Sakai, Rongier, Amavi et Benedetto absents face à Lyon et Laarguet ne veut pas intégrer le staff de Sampaoli et veut continuer au centre de formation…

Accord entre l’OM et Mineiro pour sampoali

En effet, selon la Provence, « l’OM et l’Atletico Mineiro viennent de trouver un accord concernant les dix derniers mois de contrat de Jorge Sampaoli. La clause inscrite dans le contrat de l’entraîneur argentin s’élevait à 600 000 euros environ. Les dirigeants olympiens ont réglé cet aspect et plus rien ne s’oppose à la venue de Sampaoli. »

Le coach devrait s’engager jusqu’en 2023, il devrait rejoindre l’OM avec un staff composé de quatre adjoints. Le quotidien local affirme que Sampaoli devrait s’envoler vers Marseille surement ce dimanche. Ce dernier suivra avant son dernier match en tant qu’entraineur de l’Atletico Mineiro mais à distance. Le club va affronter Palmeiras et Sampaoli est suspendu suite à son carton rouge reçu lors du dernier match.

Amavi forfait, retours de Rocchia, Milik et Thauvin !

Le coach olympien doit faire avec 3 suspendus pour ce match : Rongier, Benedetto et Sakai. De plus, Larguet a confirmé l’absence de Jordan Amavi, blessé à la cuisse. Par contre, le directeur du centre de formation pourrait compter sur 3 retours. En effet, Milik, Thauvin et Rocchia seront aptes pour la reception de Lyon dimanche.

« Amavi a ressenti une douleur il sera absent, Rocchia s’est entrainé, il se sent bien il est donc en état d’être dans le groupe. Un garçon comme Milik peut prendre la profondeur et jouer dos au but, il peut jouer seul ou avec un autre attaquant. Thauvin, joue faux pied à droite. Leur retour nous donne d’autres cartes. » Nasser Larguet – source : Conférence de presse (26/02/2021)

Larguet ne brigue pas une place dans le staff de Sampaoli et veut rester au centre de formation au delà de cette saison…

Il a cependant précisé qu’il ne prendrait pas une place d’adjoint dans le futur staff, de plus il espère continuer sa mission de directeur du centre de formation au delà de cette saison. Plusieurs rumeurs annoncent des tensions entre Larguet et Longoria…

« Je n’ai pas plus d’informations que vous que l’arrivée d’un nouveau coach. En attendant, je suis dans la peau d’un entraîneur, on a stoppé la spirale de la défaite, l’équipe se retrouve. je continue dans ce sens. Quand un staff arrivera, je reviendrai à la formation. Briguer une place dans le staff, ce n’est pas mon objectif. (…) On a une très bonne relation avec Longoria, il est à l’écoute de la formation, sur le plan sportif et l’avenir des jeunes. Il m’a demandé de prendre l’intérim. On a une réunion d’une heure chaque jour pour discuter de l’état des troupes et du centre de formation. Est-ce que je suis assuré de retourner au centre de formation après l’été ? J’espère sauf si une lettre de renvoi m’attend. Je veux continuer au centre de formation… » Nasser Larguet – source : Conférence de presse (26/02/2021)