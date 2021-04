Rennes officialise un départ, suivi de Camavinga ? Monaco scrute la PL et le LOSC pourrait toucher le jackpot ! Les infos mercato concurrents OM de la semaine

Comme chaque week-end, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine ! Au programme ce dimanche : un départ officiel à Rennes, l’AS Monaco a les yeux rivés vers l’Angleterre, Sven Botman et Camavinga sur les tablettes des plus grands clubs d’Europe.

Hunou file en MLS

L’attaquant du Stade Rennais Adrien Hunou quitte le club breton et rejoint la MLS. Le joueur de 27 s’engage avec le Minnesota United FC après 11 saisons passées à Rennes.

En plein sprint final pour obtenir une place en Ligue Europa, le Stade Rennais perd un de ses joueurs. Le buteur français Adrien Hunou quitte le navire breton et prend la direction des Etats-Unis. En effet, c’est le Minnesota United FC qui a réussi à s’attacher les services de l’attaquant rennais. Après 11 saisons disputées à Rennes, le joueur de 27 ans rejoint le dernier de la conférence ouest de MLS, après seulement une journée de championnat.

RENNES, UN MERCATO CHARGé à VENIR

Si Rennes avait terminé à la 3ème place du championnat la saison dernière, l’exercice 2020-2021 est plus compliqué. Actuellement 7ème du classement de Ligue 1, juste derrière l’Olympique de Marseille, le Stade Rennais possède un effectif qui risque d’être chamboulé cet été. Le nouvel entraîneur breton Bruno Génésio devrait chercher à changer quelques détails dans son équipe. L’ancien coach lyonnais devra, très certainement, remplacer un certain Eduardo Camavinga. L’espoir français attire la convoitise de nombreux grands clubs européens, comme le Real Madrid par exemple.

Concurrents OM : L’AS Monaco fait son mercato en Premier League?

Si Monaco semblait être une équipe moyenne durant la première partie de saison, les performances de l’année 2021 laissent rêveur tant les résultats sont extraordinairement bons. Les Monégasques risquent donc d’être européens la saison prochaine et devront se renforcer pour être au niveau. Un joueur d’Arsenal est d’ailleurs dans le viseur de Niko Kovac.

Actuellement troisième au classement de Ligue 1, l’AS Monaco réalise une deuxième partie de saison époustouflante. En début de saison, la qualité de l’effectif et du jeu ne laissaient pas présager une bataille pour l’Europe voire pour le titre du côté des Monégasques. Oui mais voilà, les Rouge et Blanc sont d’une efficacité cruelle pour ses adversaires et ont réalisé un parcours quasi-parfait sur la deuxième mi-saison. S’ils joueront l’Europa League, au minimum, Kovac devra renforcer son effectif pour être le plus compétitif possible, notamment en défense, secteur le plus fragile de l’équipe.

maitland-Niles sur les tablettes de monaco ?

Prêté par Arsenal à West Brom’, Ainsley Maitland-Niles serait dans les petits papiers de l’AS Monaco selon Mirror. Comme Lirola, il s’agit d’un latéral droit offensif, très intéressant dans un système à cinq défenseurs, l’Anglais pourrait être un bon élément pour une équipe qui souhaite faire le jeu, comme le propose Niko Kovac. Il est évalué à hauteur de 18 millions d’euros par le site spécialisé tranfertmarkt.com.

Mercato concurrents OM: Un chèque de 40 millions pour Lille cet été ?

Recruté par Lille l’été dernier pour 8 millions d’euros, Sven Botman pourrait rapporter gros au LOSC. En effet, l’actuel leader du championnat demanderait 40 millions d’euros pour libérer son défenseur.

Alors que les Lillois effectuent une saison 2020-2021 extraordinaire, les finances du club nordiste ne sont pas aussi bonnes. En tête du classement de Ligue 1, juste devant le Paris Saint-Germain, les Dogues doivent vendre pour passer sans problème devant la DNCG. Entre Bamba, Maignan ou encore Sanches, Lille possède de nombreuses belles valeurs marchandes dans son effectif qui permettront à ses dirigeants de renflouer les caisses.

Défenseur indispensable dans le système mis en place par Christophe Galtier, Sven Botman pourrait être vendu dès cet été. Grand, rapide, agile dans ses relances, le lillois a de nombreuses qualités susceptibles de plaire aux plus grands clubs. Pisté par Liverpool ou encore par les deux clubs milanais, le défenseur néerlandais à la côte sur le marché des transfert. Arrivé pour 8 millions d’euros en provenance de l’Ajax d’Amsterdam, Botman pourrait rapporter un gros pactole au LOSC. Estimé à environ 30 millions d’euros, son transfert pourrait, lui, aller jusqu’à 40. Une somme conséquente qui ne pourra sûrement pas être refusée par les dirigeants lillois.

Mercato concurrents OM : Deux tops clubs européens se battent pour la pépite du Stade Rennais ?

C’était le feuilleton du mercato d’été 2020, pourtant Eduardo Camavinga est resté au Stade Rennais. Malgré une saison plus compliquée en 2021, il garde une très belle cote en Europe et le Real Madrid garderait toujours un oeil sur sa situation.

LE BAYERN MUNICH PENSE A CAMAVINGA

France Football apporte une information de taille dans ce dossier : un autre gros club européen apprécierait grandement son profil. En effet, il s’agirait du Bayern Munich ! La direction bavaroise aurait pris contact avec les Bretons pour boucler le dossier au plus vite.

Le média français parle même d’une volonté de finaliser le deal dans « les prochaines semaines », malgré la concurrence du Real Madrid. Les Munichois doivent se renforcer dans ce secteur de jeu après le départ de Thiago et les blessures de Tolisso… Camavinga pourrait ainsi devenir le 10e Français dans l’effectif du Bayern Munich la saison prochaine.