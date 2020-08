Vente OM : Boudjellal n’abandonne pas le projet, Thauvin, ça se précise pour un départ Serie A? Villas-Boas relance une piste en attaque… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous livre les 3 infos du jour ! Au menu ce samedi : Boudjellal n’abandonne pas le projet, Thauvin, ça se précise pour un départ Serie A et Villas-Boas relance une piste en attaque.

Mercato OM : Thauvin vers l’Atalanta Bergame, ça se précise ?

Florian Thauvin vers l’Atalanta Bergame ? Après La Gazzetta dello Sport, place au spécialiste du mercato italien, Gianluco DiMarzio, de valider la piste de l’attaquant de l’OM vers la Serie A…

Ce vendredi 14 août, La Gazzetta dello Sport nous informait d’un regain d’intérêt de l’Atalanta Bergame pour le champion du monde à l’OM, Florian Thauvin. Du moins c’est son entraineur, Gian Piero Gasperini, qui désire se renforcer par le biais de l’ancien bastiais, en priorité, aux avants postes. C’est au tour de Gianluco DiMarzio de confirmer cette piste. Le spécialiste du mercato italien abonde dans le sens du média et croit sérieusement à un départ du numéro 26 à l’OM direction Bergame. Seul petit bémol, le salaire du joueur…

Le salaire de Florian Thauvin freinerait les discussions

À l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin fait partie du top 3 des salaires les plus élevés au sein du vestiaire. En effet, l’attaquant tourne à un peu moins de 5 M€ bruts annuels, selon les dernières estimations en France. C’est beaucoup plus que les 2,8 M€ évoqués par Gianluco DiMarzio, sur sa plateforme en ligne. Une rémunération beaucoup trop importante pour le club de la Dea qui ne pourrait pas s’aligner dessus. Le spécialiste a également rajouté que Thauvin aurait refusé une proposition de prolongation avec son club (son contrat se termine au 30 juin 2021).

Mercato OM : Villas-Boas relance une ancienne piste en attaque?

Déjà cité parmi les joueurs observés par l’Olympique de Marseille, Boulaye Dia serait toujours sur les tablettes du club…

Ne faisant pas partie des plans d’André Villas-Boas pour la suite de l’aventure marseillaise, Kostas Mitroglou va devoir être remplacé ! Dario Benedetto ne pourra pas, à lui seul, tenir l’attaque de l’OM, surtout avec une compétition européenne en plus du championnat.

Boulaye Dia, à nouveau pisté par l’OM?

C’est pourquoi le coach portugais aimerait recruter un buteur pour la saison prochaine. Après le dossier M’Baye Niang, c’est maintenant le nom de Boulaye Dia qui revient dans les médias. Todofichajes affirme que les négociations entre l’OM et le Stade de Reims pourraient débuter dans les prochains jours en vue d’un transfert.

Boulaye Dia objetivo del Marsella https://t.co/bOVvINuXdV — Todofichajes.com (@TDfichajes) August 14, 2020

On a l’idée de se renforcer avec des jeunes, sauf si une grosse opportunité se présente — Villas BOas

« Le projet est de compléter l’effectif actuel avec quatre joueurs. Et ceux qui partent doivent tous être remplacés numériquement. Je pense que cela va suffire. On a l’idée de se renforcer avec des jeunes, sauf si une grosse opportunité se présente. On va rester sur cette ligne. C’est vrai qu’on ne va pas avoir beaucoup de joueurs qui ont l’expérience de la Ligue des champions dans l’effectif, mais on prendra le risque. » André Villas-Boas – Source : L’Equipe (09/07/2020)

Vente OM : Boudjellal n’a pas totalement abandonné le projet de rachat !

Ce samedi dans les colonnes de Var-Matin, Mourad Boudjellal a affirmé qu’il ne laissait pas tomber ce projet.

Par médias interposés, Mourad Boudjellal et le clan Ajroudi se sont déclarés la guerre ! Le premier a officiellement annoncé qu’il quittait le projet pour des désaccords avec la banque Wingate.

tant que ces deux là seront là, Frank McCourt ne discutera pas — BOUDJELLAL

Ce samedi dans les colonnes de Var-Matin, l’ancien président du RC Toulon a expliqué qu’il avait toujours de l’ambition dans le prochain de rachat de l’OM et que ce n’est pas à lui de « quitter le fauteil »

Abandonner l’idée de racheter l’OM? Pas du tout ! Mon ambition olympienne ne pourra juste pas se faire avec ces gens là. Et je ne parle pas de Monsieur Ajroudi, a lâché le dirigeant sportif avant d’enchaîner. Ces gens-là ? Il s’agit de Stéphane Cohen et de Marc Deschenaux. (…) Je ne peux pas accepter que l’on dise que les joueurs de l’OM sont des joueurs de second plan et je ne peux pas non plus accepter que l’on dise que les journalistes sont des menteurs. Ce sont eux les menteurs. Et je ne veux pas travailler avec des menteurs. (…) Il faut juste que Mohamed Ajroudi comprenne que tant que ces deux là seront là, Frank McCourt ne discutera pas. Vous savez, un proverbe arabe dit qu’on ne quitte pas un fauteuil pour s’asseoir sur une chaise. Je n’ai pas quitté le fauteuil, mais les deux personnes qui sont assises sur mes genoux doivent s’en aller »

Mourad Boudjellal – Source : Var-Matin