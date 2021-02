Réunion joueurs/supporters, Neymar incertain, Roustan et la vente du club… Les 3 infos OM de ce samedi !

OM : Réunion joueurs/supporters ce midi à la Commanderie !

Alvaro Gonzalez – source : « On passe une mauvaise période mais on donne tout, et je n'ai peur de rien ni de personne. On défend l'OM »– source : RMC Sport (06/02/2021)

Entendu + qu'1 bruit/rumeur pour tout te dire..et par rapport à la qualité,en général,de certains informateurs,j'pense q'le club sera vendu oui.. aussi rapidement que cela se dit parfois ici ou là? Ça en revanche je ne sais pas..mais peut-être, juste pas d'certitude niveau timing https://t.co/LuH6iRJGTT — DidierRoustan (@DidierRoustan) February 5, 2021

Sur son compte Twitter, Didier Roustan a répondu à un internaute au sujet de l'éventuelle vente de l'OM. Et selon ses informations, cette dernière serait probable…

« J'ai entendu plus qu'un bruit/rumeur pour tout te dire..et par rapport à la qualité, en général, de certains informateurs, je pense que le club sera vendu oui.. aussi rapidement que cela se dit parfois ici ou là ? Ça en revanche je ne sais pas.. mais peut-être, juste pas de certitude niveau timing » Didier Roustan – Source : Twitter (05/02/2021)

La grogne des supporters marseillais était toujours intacte. Alors afin d’apaiser les tensions à la veille d’une rencontre prépondérante face aux parisiens, joueurs et supporters se sont entretenus ce midi à la Commanderie, sur le terrain d’entraînement du centre Robert Louis-Dreyfus. Sans la direction ni le staff technique. Une heure d’échanges dont RMC Sport en a rapporté de courts extraits.Si le capitaine Steve Mandanda a essayé d’apaiser la situation en assurant que l’équipe mettait tout en oeuvre pour trouver des solutions, Alvaro Gonzalez n’a pas eu peur de monter au front.Florian Thauvin aurait reconnu que les négociations tendues avec la direction au sujet d’une probable prolongation l’auraient affectées. Quant à Dimitri Payet, il aurait fait une promesse aux leaders des groupes de supporters ; « s’entraîner au maximum pour retrouver son meilleur niveau« . Toutefois, si les joueurs ont quelque peu amenuisé la gronde des supporters, la colère commune de ces derniers envers Jacques-Henri Eyraud semble intacte.Certes, l’OM enregistre de nombreux retours tels que Cuisance, Gueye, Balerdi et Khaoui. Mais Nasser Larguet sera privé de potentiels titulaires pour ce derby . Rongier, Amavi, Milik et Ntcham sont tous très incertains. Un souci que pourrait également connaître son homologue parisien Mauricio Pochettino. Ce dernier doit composer son équipe avec une infirmerie pleine. Et un absent de dernière minute pourrait grandement peser dans la balance…En effet selon le media Culture PSG , le club de la capitale aurait fait savoir que Neymar était atteint d’une gastro-entérite. Cette information viendrait expliquer l’absence de la star brésilienne lors de l’entraînement collectif du Paris Saint-Germain ce matin. Il s’agirait d’un coup dur certain pour les franciliens. À noter les potentiels retours de Marquinhos et Marco Verratti pour le Clasico. Bernat (genou), Navas (adducteurs), Herrera (cuisse), Dagba (cuisse), Diallo (covid-19) et Pembélé (covid-19) sont quant à eux tous déjà forfaits.La rumeur a eu l’effet d’une bombe. Les annonces successives de Canal + ainsi que du journaliste Thibaut Vézirian au sujet de la possible vente de l’Olympique de Marseille ont secoué l’actualité du club. Et le consultant de L’Équipe Didier Roustant irait plutôt dans leur sens…