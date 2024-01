Reyna ciblé ? Longoria proche d’un accord avec Truffert et Clauss, départ inéluctable… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM de ce jour ! Au programme ce vendredi.

Giovanni Reyna en prêt ?

Alors que Pablo Longoria a affirmé que seul un latéral gauche était observé pour cet hiver, Sky Sports annonce que l’OM suit la situation de Giovanni Reyna !

L’Olympique de Marseille n’a recruté que Jean Onana pour le moment. Lors de la présentation du milieu de terrain ce jeudi, Pablo Longoria a confirmé qu’il était toujours à la recherche d’un latéral gauche pour compléter l’effectif de Gennaro Gattuso. Josh Doig serait la piste privilégiée.

Pourtant, il ne semble pas être le seul joueur observé ! Selon Sky Sports, l’OM suit la progression de Giovanni Reyna, joueur du Borussia Dortmund. Le club allemand serait également sondé par le FC Séville pour son international américain. Le milieu offensif pourrait partir cet hiver en prêt jusqu’à la fin de la saison.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : La deuxième recrue d’ici 48h ?

🔴 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 – Selon Sky Sport Germany 🗞️, l’#OM s’intéresse à Giovanni Reyna 🇺🇸 pour ce #MercatOM. Un duel est en cours avec le FC Séville 🇪🇸 et le média affirme que les deux clubs se sont récemment renseignés auprès du Borussia Dortmund 🇩🇪 afin d’obtenir les… pic.twitter.com/Cv1oosVpQf — ODM By Treize013 (@ODMByTreize013) January 11, 2024

Pour Daniel Riolo, la déception se fait ressentir. Le journaliste de l’After sur RMC pointe du doigt l’aspect émotif des recrutements de l’Olympique de Marseille lors des dernières année. Pour cet hiver 2024, il ne le ressent absolument pas et semble déçu des pistes de l’OM.

« Onana? Ça ne va pas faire rêver les foules… L’an dernier l’OM, Ounahi ça faisait rêver les foules et Vitinha ça intriguait ! Tu pouvais placer des espoirs en eux. Il s’est passé des choses. A tous les mercatos à l’OM, il se passe des choses ! Les émotions sont là, elles existent. Là j’ai l’impression que dans ce mercato, Pablo Longoria, la machine à émotion, il l’a laissé à la cave ! Une doublure à Lodi? Ils vont essayer BM(W)? Josh Doig pisté? A chaque fois ils prennent des inconnus, on prend des gens et on voit ce que ça donne »

Accord proche avec Adrien Truffert ?

L’OM s’est offert un milieu défensif en la personne de Jean Onana. Pour autant le mercato n’est pas terminé et Pablo Longoria veut recruter un latéral gauche. Le nom de Josh Doig était annoncé mais cela pourrait être un international espoir !

En effet, selon RMC, « l’OM est proche d’un accord avec Adrien Truffert. » Le jeune latéral de 22 ans a été formé à Rennes avec qui il a un contrat jusqu’en 2026 (il a prolongé son contrat l’été dernier). Reste à savoir si Rennes va accepter ce transfert et combien le club peut demander pour son jeune défenseur ? Le site transfermarkt évalue le montant de son transfert à 18M€. Un dossier compliqué mais qui pourrait vite avancer si le joueur veut rejoindre l’OM.

L’OM proche d’un accord avec Truffert… combien va demander Rennes ?

🔴 Selon les informations de RMC Sport, l’Olympique de Marseille est proche d’un accord avec Adrien Truffert (22 ans), latéral gauche du Stade Rennaishttps://t.co/tsReYf6IJF pic.twitter.com/TxgxZmjohb — RMC Sport (@RMCsport) January 12, 2024

En conférence de presse ce jeudi, Pablo Longoria a confirmé qu’il cherchait un latéral gauche. « Je reste positif pour le mercato. Optimiste, c’est un mot trop fort. On cherche un latéral gauche qui peut aussi jouer au poste de piston. Au niveau numérique, on cherche à compléter cette position ».

#Longoria : « Je reste positif pour le mercato. Optimiste, c’est un mot trop fort. On cherche un latéral gauche qui peut aussi jouer au poste de piston. Au niveau numérique, on cherche à compléter cette position » #MercatOM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 11, 2024

Départ cet été pour Clauss ?

Le média Téléfoot sur TF1 affirme que le Bayern Munich apprécie fortement le profil de Jonathan Clauss. Si un départ lors du mercato d’hiver emble peu probable, cela semble presque inéluctable cet été…

L’ancien lensois est clairement la valeur sûre de l’effectif cette saison. Homme fort du couloir droit, il a montré qu’il pouvait s’adapter à une défense à 4 même si la défense n’est pas son point fort. Clauss apporte une sécurité technique et du mouvement sur son côté. L’Atlético de Madrid avait tenté sa chance, le Bayern Munich pourrait tenter sa chance et revenir à la charge cet été. Cette fois l’OM devrait écouter attentivement car comme le rappelle le quotidien l’Equipe, « l’ancien Lensois sera à un an de la fin de son contrat et, sans prolongation, son départ deviendrait inéluctable. Pour l’OM, il s’agira alors d’une dernière occasion de récupérer une indemnité pour un joueur trentenaire certes, mais aussi international (10 sélections). Pour l’intéressé, ce sera probablement la dernière chance de rejoindre un grand club européen. »

A lire : Mercato : L’OM a coché le nom d’un attaquant pour cet hiver?

Clauss n’aura plus qu’un an de contrat à la fin de la saison

D’après les informations de Téléfoot, le Bayern Munich aurait coché le nom de Jonathan Clauss qui réalise de bonnes performances avec l’OM. Ces dernières lui ont permis d’accéder à l’Equipe de France où il a également été bon. La direction du club bavarois aurait notamment apprécié la complémentarité qu’il a eu avec leur ailier droit, Kingsley Coman. C’est pourquoi le Bayern Munich aimerait recréer ce duo tricolore dans son club, notamment après le départ de Benjamin Pavard à l’Inter l’été dernier. Ce dossier est ouvert cet hiver mais serait plutôt une préparation pour l’été prochain précise Téléfoot. Cela pourrait arranger l’OM afin de trouver une solution avant qu’il ne parte.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria a refusé cet attaquant de Premier League ?

🔵⚪️ Jonathan Clauss est aussi dans le viseur du Bayern Munich! Reformer le duo qu’il compose avec Kingsley Coman, en équipe de France, plaît au Bayern. Piste plus ouverte pour cet été, à un an de la fin de contrat de Clauss avec l’OM. pic.twitter.com/13wqMCsbdj — Saber Desfarges (@SaberDesfa) January 9, 2024

Gattuso cible ses besoins

En conférence de presse ce vendredi avant la rencontre face à Thionville, Gennaro Gattuso s’est exprimé sur le mercato de l’Olympique de Marseille. Le coach attend des recrues à plusieurs postes : « Au niveau numérique, à l’heure actuelle, on a besoin d’un milieu de terrain. Après au niveau des attaquants, défenseurs, on peut gérer. Mais s’il y a un problème au milieu, on sera en difficulté. C’est le secteur où on a le plus de problèmeOn doit bien réfléchir. On doit trouver une alternative à Lodi s’il n’est pas disponible. On verra ce que nous offre le mercato. Après 5/6 matchs, quand les joueurs reviendront de la CAN, on risque de se trouver avec 28 joueurs. Je n’aime pas gérer autant de joueurs. Il faut aussi des ventes. Je veux que ce soit des joueurs qui viennent ici avec envie. L’envie de lutter, jouer. Je préfère attendre que de prendre des joueurs sur lesquels je ne peux pas compter, qui ne correspondent pas. On cherche un profil d’un joueur qui connaît la France, la Ligue 1, qui connait la langue aussi. On n’a pas le temps de prendre quelqu’un qui n’est pas prêt. On recherche quelqu’un qui puisse jouer rapidement. »