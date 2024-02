Riolo fracasse l’OM et Gattuso après le nul face au Shakhtar !

Sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo a fustigé l’Olympique de Marseille et son entraîneur après le nul face au Shakhtar Donetsk (2-2). D’après l’éditorialiste, Gennaro Gattuso est « complètement perdu ».

Dans l’After Foot, Daniel Riolo a vivement critiqué l’OM et son entraîneur après le nul face au Shakhtar (2-2). Selon le journaliste , Gennaro Gattuso est « complètement perdu ».

A LIRE AUSSI: OM : Harit n’a plus les mots…

« Gattuso est totalement perdu sur le choix des hommes ainsi que sur le fait de mettre en place un schéma tactique »

« L’OM s’est fait tourner par une équipe ukrainienne en guerre qui n’a pas joué un seul match depuis 2 mois. Si jamais cela arrivait à une de nos équipes, on aurait délégué des autobus de cireurs de pompes, a affirmé Riolo. Je veux qu’on m’explique comment est-ce possible ? Pourquoi en terme de jeu et de technique l’OM est inférieur au Shakhtar ? Il ne se passe rien dans cette équipe, il n’y a pas trois passes. Je ne sais pas si l’on mesure les difficultés que surmonte ce club de Donetsk. Tout ce qui se passe dans ce club, je ne comprends rien ! On se demande si ce n’est pas un virus qui leur mange la tête. Gattuso n’est certainement pas un immense coach. Mais, de part son expérience, d’avoir fréquenté les meilleurs joueurs et entraîneurs, il ne devrait pas être à ce point perdu. Sur le choix des hommes, sur le fait de mettre en place un schéma tactique, je me demande comment il est à ce point sans solution. Il n’a déjà plus la tête à l’OM. Il a signé ce fameux contrat qui stipule que s’il finit pas 4e, il s’en va. Tout cela ne veut strictement rien dire. 90% des joueurs dans les clubs français pensent à leur carrière individuelle. Ounahi, par exemple, est déjà en train de se demander où il va rebondir l’année prochaine. On est au mois de février, il sait que c’est déjà râpé. Il a plus passé son temps à parler avec son agent qu’avec l’entraîneur », a-t-il ajouté.

A LIRE AUSSI: Shakhtar OM 2 – 2 Gattuso : « J’ai pas la clé aujourd’hui… »