Saliba vers un top club de Série A, accord trouvé pour Ali Cho ? Kamara en discussions avancées avec un club de Premier League ? Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme tous les soirs FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Saliba visé par un top club de Série A, Accord trouvé pour Ali Cho ? et Kamara en discussions avancées avec un club de Premier League…

La saison exceptionnelle de William Saliba sous le maillot de l’Olympique de Marseille n’est pas passée inaperçue en Europe ! Si Arsenal garde toujours la main sur le dossier, des médias affirment que d’autres clubs suivent aussi sa situation !

Prêté sans option d’achat par Arsenal, William Saliba a réalisé une saison XXL sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Le défenseur central est appliqué, sérieux et très solide à son poste… Une saison qui confirme son potentiel et qui l’a emmené jusqu’au graal : porter les couleurs des Bleus.

Seulement voilà, l’Olympique de Marseille risque fortement de le perdre dès la fin de la saison. Avec la saison qu’il réalise, beaucoup de clubs souhaitent le récupérer et pas sûr que l’OM ait les finances pour le conserver… Si Arsenal n’a pas encore acté qu’il serait chez eux pour l’an prochain, Mirror affirme de son côté qu’un club italien a coché son nom !

En effet, l’AC Milan aurait besoin de renforcer sa défense et songerait à recruter William Saliba. Alessio Romagnoli est en fin de contrat et va quitter les Rossoneri à la fin de la saison. Saliba pourrait aussi vouloir rester à l’OM afin de disputer la Ligue des Champions en cas de qualification. Rien n’est à écarter dans ce dossier qui risque d’animer le mercato marseillais !

🚨 AC Milan want to sign William Saliba from Arsenal this summer after he’s impressed on loan at Marseille in Ligue 1.

Selon le très sérieux média allemand Bild, l’Olympique de Marseille l’AS Monaco ont contacté les conseillers de Ndicka. Reste à savoir si l’OM peut mettre 20M€ pour racheter la dernière année de contrat du défenseur de 22 ans ? Pour notre journaliste, Nicolas Filhol, Ndicka a une belle réputation et sa mise sur le marché cet été ne sera pas pour autant synonyme d’un petit montant. Si l’OM est prêt à investir un montant estimé de 15 à 20M€, cela veut peut être dire qu’un dossier comme celui de Saliba est trop compliqué…

« Ndicka ? C’est un bon joueur et le média est sérieux mais cela veut dire que Saliba s’en va alors ? On est obligé de voir cela par le prisme des investissement car ce n’est pas un petit montant. La cote de Ndicka est haut mais allégée par le fait qu’il n’ait plus qu’un an de contrat. En france, les clubs demande des montants trop élevés à l’OM, tu l’as vu avec Rongier que tu as payé un bras. Je ne vais pas dire que je regarde la Bundesliga tous les weekend, mais Ndicka a une bonne réputation… » Nicolas Filhol – Source: Football Club Marseille (09/05/2022)

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Mohamed Ali-Cho pour le mercato d’été ! Selon le 10 sport, les deux clubs auraient trouvé un accord autour de 12 millions d’euros !

Pour le mercato d’été, Pablo Longoria a déjà lancé les hostilités ! Plusieurs noms se multiplient dans les médias et sur les réseaux sociaux à différents postes. Pour l’attaque, le directeur sportif et président de l’Olympique de Marseille serait intéressé par Mohamed Ali-Cho.

L’attaquant angevin est une jeune joueur à fort potentiel qui ne demande qu’à éclore. Longoria apprécierait fortement son profil et envisage sérieusement de le recruter lors du prochain mercato estival.

Selon les informations du 10 Sport, l’Olympique de Marseille ainsi que le SCO d’Angers sont parvenus à trouver un accord. Le deal pourrait se faire autour de 12 millions d’euros, somme déjà évoquée dans différents médias depuis le début des rumeurs entre le joueur et l’OM.

Il ne resterait qu’à régler les détails du contrat proposé à l’attaquant. Ses réclamations seraient trop élevés pour l’OM explique le journaliste du 10 sport. Un accord pourrait être trouvé et il pourrait être la première recrue marseillaise au mercato !

Pour notre invité, Massilia 1978, le joueur passé par le PSG et Everton est ce qui se fait de mieux chez les joueurs nés en 2004 et il peut être comparé en terme de « coup » comme un « coup » semblable à Pépé, acheté par Lille à Angers en 2017 pour 10 millions et revendu 80 deux ans plus tard à Arsenal :

« C’est un 2004, considéré comme surement le meilleur de sa génération. C’est un joueur très rapide, profil moderne, après suivi par des clubs allemands. Moi si tu veux, évidemment que ça m’intéresse car c’est le profil de joueur sur lequel l’OM doit s’intéresser et que si on prend un exemple c’est Nicolas Pépé (…) Ali Cho c’est un peu semblable, je pense qu’il est moins fini que Pépé à l’époque et moi je suis assez mesuré car on a Bamba Dieng dans l’effectif qui est un 2000, pas très cher niveau salaire, qui a des stats et on va prendre un garçon qui a 4 buts et 2 passes décisives, en terme de valeur ajouté à l’effectif c’est pas ça » David, Massilia 1978 – Source : Football Club Marseille (09/05/2022)



Selon le journaliste Ekrem Konur, Boubacar Kamara discuterait bien avec ce club anglais où un contrat de 5 ans l’attendrait ! Steve Gerrard était venu l’observer il y a quelques semaines en Ligue et aurait donc choisi de passer la seconde !

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à conserver Boubacar Kamara ! En fin de contrat en juin, il terminera la saison à Marseille et devrait s’en aller librement dans un club pour la saison prochaine.

En discussions avec plusieurs clubs, il aurait pris sa décision ! Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, les discussions se seraient intensifiées ces derniers jours avec Aston Villa. Le club qui a déjà récupéré Morgan Sanson la saison dernière apprécierait le rendement de Kamara.

Steven Gerrard, le coach des Vilains était venu voir un match de l’OM il y a quelques semaines. Il semblerait que les performances du minot l’aient convaincu de le recruter. Un contrat de 5 ans l’y attendrait ! Cinq autre clubs auraient un réel intérêt pour Kamara. Depuis plusieurs mois, l’AC Milan ou encore l’Atletico Madrid sont des clubs qui reviennent avec insistance.

