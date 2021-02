Sampaoli en mars ? vers le début des problèmes pour Pape Gueye et un journaliste anglais confirme des discussions pour la vente OM… Les 3 infos OM de ce mercredi

Tous les soirs à 20h10, FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce mercredi: Arrivée de Sampaoli en mars, vers le début des problèmes pour Pape Gueye, un journaliste anglais confirme des discussions pour la vente OM…

Nasser Larguet ne devrait pas rester sur le banc de l’OM jusqu’à la fin de la saison, sauf surprise Jorge Sampaoli devrait débarquer début mars à Marseille. En effet, contacté par RMC, « l’entourage de Jorge Sampaoli confirme que les discussions avancent très bien avec l’OM. L’entraîneur argentin (60 ans) veut venir à Marseille. Et l’OM souhaite l’accueillir début mars. » Si les négociations contractuelles sont en cours, un accord est attendu dans les prochains jours. D’autant que l’Atlético Mineiro aurait accepté l’idée de voir filer son coach a la fin du championnat national fin dans une semaine.

Pour rappel, Globoesporte expliquait hier, qu’il y aurait même une chance que l’Atlético Mineiro prenne l’initiative de libérer l’entraîneur, dans un scénario qui évoluerait vers un accord à l’amiable pour un départ dés la fin du championnat. Si ce n’est pas le cas, l’OM devra payer une somme estimée à 600 000 euros. Renato Gaúcho, actuel coach de Gremio mais qui sera libre à la fin du mois, serait une des pistes étudiées par la direction du club brésilien.

En effet, le jeune milieu de terrain avait signé un précontrat avec le club anglais de Watford avant de changer d’agent et de dénoncer ce contrat. Il avait ensuite opté pour l’OM, qui semble sûr de son bon droit dans ce dossier. Selon l’Equipe du jour, Watford a décidé de contre-attaquer en déposant l’affaire devant la FIFA. L’OM vient d’en être informé et ne semble pas surpris par cette démarche.

Les services juridiques de l’OM ont entamé des négociations depuis plusieurs mois avec les Anglais, mais le club londonien se sent lésé financièrement dans l’affaire. Un changement de cap, car une conciliation semblait possible jusqu’en décembre dernier. L’OM devra donc surement payer une indemnité dans ce dossier. En conférence de presse lors de son arrivée l’été dernier, le milieu de terrain a évoqué son faux départ à Watford.

« Mon arrivée s’est très bien passée. J’ai été bien accueilli par le groupe, et l’ensemble du staff. J’ai été bien intégré. Sur le terrain, également. Les joueurs m’ont beaucoup parlé car je suis l’un des plus jeunes de ce groupe. Je les remercie, les joueurs et l’ensemble du staff. La situation avec Watford ? J’ai bien géré ça, je ne me suis pas focalisé sur ça. Je devais rejoindre l’OM, c’était ça qui était important… Je suis très content d’être un joueur de l’OM. » Pape Gueye – Source : Conférence de Presse (13/08/2021)

Ce mardi, alors que la Team OM sur Twitter fait comprendre au club qu’il souhaite le départ de cette direction, le journaliste Ben Jacobs a apporté quelques précisions sur la vente.

Selon ses informations, après avoir parlé aux deux parties (McCourt ainsi que l’Arabie Saoudite), il y a bien des discussions mais pour le moment, il n’y a pas d’accord.

