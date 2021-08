Simeone rejoint l’Hellas Vérone, Sampaoli parle de Delort et l’OM est optimiste pour Ounas… les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Simeone rejoint l’Hellas Vérone, Sampaoli parle de Delort et l’OM est optimiste pour Ounas

MERCATO : CET ATTAQUANT NE REJOINDRA PAS L’OM !

Après avoir enregistré le départ de Dario Benedetto du côté d’Elche, Pablo Longoria s’active en interne pour lui trouver un remplaçant avant la fin du mercato. Alors que Giovanni Simeone est pisté, ce dernier s’éloignerait de Marseille.

La fin du mercato de l’Olympique de Marseille s’emballe ces derniers jours. Après avoir respectivement enregistré les départs de Dario Benedetto du côté d’Elche et de Nemanja Radonjic du côté de Benfica, Pablo Longoria doit désormais s’activer afin de leur trouver des remplaçants. Si la piste menant à Adam Ounas prend de l’épaisseur ces dernières heures, le président olympien est également à la recherche d’un buteur.

Après avoir vu les pistes Iké Ugbo, Willian José et Alexander Sorloth se refroidir, un nouveau dossier pourrait se refermer d’ici peu. En effet, le nom de Giovanni Simeone ne devrait pas aboutir à une arrivée en cité phocéenne. En effet, l’attaquant argentin devrait prochainement poursuivre sa carrière dans le championnat italien.

L’HELLAS VÉRONE OPTIMISTE POUR RÉCUPÉRER SIMEONE

À en croire les informations révélées par Gianluca Di Marzio, l’avenir de Giovanni Simeone ne devrait donc pas s’écrire du côté de l’Olympique de Marseille. En effet, le journaliste italien rapporte aujourd’hui que l’Héllas Vérone figurerait parmi les nouveaux prétendants pour enrôler l’attaquant argentin d’ici la fin du mercato. En effet, Giovanni Simeone n’a pris part qu’à cinq petites minutes de la première journée de Serie A face à La Spezia.

L’Héllas Vérone en a donc profité pour attirer le joueur et lui faire part de leur volonté de le compter dans leur effectif la saison prochaine. L’optimisme règnerait quant à la réalisation de ce transfert puisque Giovanni Simeone aurait été convaincu par le projet. Suite à son départ à l’Héllas Vérone, Pablo Longoria devrait donc se précipiter vers une autre piste. Ces dernières heures, le président olympien semble faire le forcing pour enrôler Andy Delort d’ici la fin du mercato. Les derniers jours à venir seront certainement cruciaux.

IL FAUT TOUJOURS ÊTRE ATTENTIF – PABLO LONGORIA

Pablo Longoria l’avait confié il y a quelques semaines, le mercato de l’OM est loin d’être terminé et il sera attentif jusqu’au bout pour saisir les opportunités qui se présenteront. Face à ce nouvel échec, il devrait donc passer à la vitesse supérieure dans le dossier Andy Delort.

« Le mercato terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août. Il faut toujours être attentif et faire les choses en respectant la stratégie. On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert » Pablo Longoria – – Source : Canal + (31/07/21)

MERCATO – SAMPAOLI : « J’AI TOUJOURS VU DELORT COMME LE 9 DE L’OM, MAIS… »

En conférence de presse ce jeudi avant la réception de l’ASSE, Jorge Sampaoli a été questionné sur la piste menant à Andy Delort. Le coach argentin confirme qu’il apprécie le profil de l’international algérien.

Depuis plusieurs jours, la rumeur menant à Andy Delort prend de l’ampleur. L’Equipe et Foot Mercato affirmaient d’ailleurs que l’Olympique de Marseille avait pris le dessus sur l’OGC Nice dans ce dossier.

DELORT? C’EST QUASIMENT IMPOSSIBLE AUJOURD’HUI — SAMPAOLI

En conférence de presse ce jeudi, le coach argentin Jorge Sampaoli a été questionné sur la possibilité de voir l’international algérien débarquer à Marseille. Cela paraît compliqué d’après l’entraîneur de l’OM, surtout avec les finances du club…

« Oui, c’est un attaquant qui nous intéresse. il a de très bonnes qualités devant le but. C’est un joueur courageux, j’ai toujours vu Delort comme le 9 de l’OM mais il y a aussi des impossibilités avec le prix du marché. C’est quasiment impossible aujourd’hui, mais peut-être dans les derniers instants du mercato une porte s’ouvrira. On n’a pas beaucoup vendu donc c’est difficile d’acheter » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (26/08/21)

MERCATO : ÇA AVANCE POUR OUNAS, L’OM TRÈS OPTIMISTE !

C’est l’un des dossiers chauds en cette fin de mercato. Pablo Longoria serait très intéressé par Adam Ounas et insisterait pour le faire venir cette saison. L’Algérien voudrait lui aussi rejoindre l’OM, qui est optimiste quant à une issue positive !

La fin du mercato se rapproche et certains dossiers s’accélèrent. Après avoir récemment enregistré les départs de Dario Benedetto du côté d’Elche et de Nemanja Radonjic du côté de Benfica, Pablo Longoria est également parvenu à boucler la signature de Pol Lirola. Toutefois, de nombreux chantiers attendent encore le président olympien d’ici le 31 août. Au niveau des départs, le dossier le plus chaud est celui menant à Duje Caleta-Car.

Du côté des arrivées, Pablo Longoria espère se renforcer dans le secteur offensif et le profil d’Adam Ounas tiendrait la corde. En effet, le président olympien est très intéressé par le joueur et a déjà amorcé de nombreux contacts avec le joueur ainsi que Naples.

L’OM INSISTE POUR OUNAS

À en croire les informations de L’Équipe, la piste menant à Adam Ounas ne daterait pas d’hier. En effet, son nom figurerait dans les petits papiers de Pablo Longoria depuis déjà plusieurs semaines.

Par ailleurs, le quotidien sportif révèle que Pablo Longoria connaîtrait bien le représentant du joueur napolitain. Cet été, il aurait déjà placé certains de ses joueurs du côté de la Provence. Entre l’OM et Adam Ounas, les discussions sont bonnes. En effet, le joueur se serait même déjà entretenu avec Jorge Sampaoli. Du côté du club phocéen, on est convaincu qu’un accord sera trouvé avec Naples d’ici le 31 août. Toutefois, Adam Ounas entrerait dans les plans de Luciano Spaletti cette saison mais l’Algérien lui aurait fait comprendre ses envies d’ailleurs. Également suivi par le Torino, son souhait serait de rejoindre l’OM.

Alors que Naples réclamait à l’origine un montant de 15 millions d’euros pour s’en séparer, il aurait revu ses exigences à la baisse. Pablo Longoria serait prêt à formuler une offre avec un prêt gratuit avec option d’achat. Naples serait ouvert à cette proposition et souhaiterait une option d’achat obligatoire entre 12 et 15 millions d’euros. De son côté, Gianluca Di Marzio a révélé qu’une première offre de prêt avait été formulée par l’OM. Les négociations se poursuivent…