Slimani à 6M€ ? Un latéral droit à 5M€ et la seconde recrue en approche… Infos et rumeurs mercato OM de ce vendredi

Rumeur mercato OM : Un accord proche à 6M€ pour Slimani ?

Kostas Mitroglou poussé vers la sortie, Valère Germain sur le marché, l’OM pourrait changer son attaque cet été. Alors que la rumeur d’un intérêt de l’OM pour Islam Slimani a été relancé, le média TodoFichajes va plus loin.

L’OM et Leicester proche d’un accord ?

Selon le site spécialisé dans le mercato, « l’Olympique de Marseille négocie avec Leicester City pour le transfert d’Islam Slimani. L’accord entre les deux clubs est proche et pourrait être clôturé à un chiffre proche de 6 M€. »

La décla : « IL EST IMPOSSIBLE DE PRÉVOIR CE QUI VA SE PASSER »

En mai dernier, l’international algérien était resté vague concernant la rumeur OM…

« On parle de toi dans plusieurs clubs, dont l’Olympique de Marseille. Une expérience à l’OM, ça te tente ? La crise sanitaire liée au Covid-19 a tout paralysé. Actuellement, tous les clubs ont de gros problèmes de trésorerie. Il règne une grande incertitude par rapport au mercato. Il est impossible de prévoir ce qui va se passer. Revenir au Sporting Portugal ? Pourquoi pas ? Le Sporting est un club qui a une grande place dans mon cœur. Un retour à Leicester ? Sincèrement, je ne sais pas. Il faut attendre l’été pour le savoir » Islam Slimani – Source : Lescore.info (14/05/2020)

Mercato OM : Villas-Boas a trouvé un latéral droit accessible si Sarr ou Sakai s’en va ?

AVB dispose de deux latéraux droits de bon niveau. Cependant, selon L’Equipe, Hiroki Sakai a demandé à ses dirigeants un bon de sortie en cas de proposition satisfaisante dans les semaines à venir. Le second, Bouna Sarr est très courtisé en Europe et pourrait quitter le club olympien cet été. La direction marseillaise aurait fixé le montant de son bon de sortie à 15M€. Si un des deux défenseurs droits venait à quitter Marseille cet été, l’OM pourrait réactiver une ancienne piste à ce poste…

Moins de 5M€ pour Lala ?

En effet, selon Footmercato, André Villas-Boas « apprécie beaucoup le latéral droit de Strasbourg Kenny Lala… Pour le moment, aucune offre n’est encore parvenue sur le bureau des dirigeants strasbourgeois. Mais une offre de 3 à 5 M€ suffirait à convaincre le Racing de laisser filer son latéral droit en fin de contrat dans un an. » Le polyvalent joueur de 28 ans a toujours affiché son attirance pour l’OM, il serait aussi visé le club allemand d’Augsbourg. A suivre…

Mercato OM : Villas-Boas tient sa priorité (repérée en 2018) en défense

André Villas-Boas veut un défenseur central et aurait trouvé son bonheur en Allemagne. Comme annoncé depuis plusieurs jours, Leonardo Balerdi devrait rejoindre l’OM. Selon l’Equipe, le club olympien et Dortmund sont d’accord sur l’essentiel concernant un prêt avec option d’achat. Si quelques détails restent à régler, le prix de l’option serait fixé à 15M€. Un montant élevé et qui se rapproche de 15,5M€ investis par le BVB il y a un an…

Villas-Boas l’avait découvert en 2018, les recruteurs marseillais l’ont observé…

Le quotidien sportif précise qu’André Villas-Boas avait repéré le défenseur à Boca en 2018. Le technicien portugais avait effectué un audit pour le club argentin alors qu’il était pressenti en devenir le coach. Selon nos informations, Leonardo Balerdi a été supervisé à plusieurs reprises par les scouts marseillais. La cellule de recrutement a étudié et validé son cas sur demande du coach mais aussi de l’ancien duo Zubizarreta / Valentin. L’argentin devrait être la seconde recrue de l’OM cet été, second dossier travaillé collégialement…

Le chiffre : 1

C’est le nombre de titularisation de Balerdi cette saison avec Dortmund. Le défenseur central ou milieu a participé à 7 matches mais une seule fois dans la peau d’un titulaire…