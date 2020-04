Slimani pisté, Aldridge s’active et bonne nouvelle pour Sakai… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Slimani ciblé par les dirigeants olympiens, Aldridge s’active pour vendre un joueur, et Sakai revient bien… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Mercato OM: Un attaquant international Algérien ciblé ?

Le club olympien connaît des difficultés financières. Le mercato devra être malin afin de renforcer l’équipe au vu d’une éventuelle qualification en Ligue des Champions…

Selon les information du média portugais A BOLA, l’OM est intéressé par le profil de l’attaquant algérien Islam Slimani. Le joueur monégasque appartient au club anglais Leicester qui aurait fixé le prix du joueur à 10 millions d’euros. L’Olympique de Marseille n’est pas seul sur le dossier, en effet son ancien club le Sporting Portugal souhaiterait rapatrier l’international algérien qui touche 380 000 euros par mois.

Joël Cantona avait affirmé sur le plateau de DFM, vouloir Islam Slimani sous les couleurs de l’OM.

Slimani, C’est mon frère Eric qui m’en a parlé en premier — Joël cantona

« Ca serait bien d’avoir Slimani à l’OM, j’en rêve depuis 4 ans. C’est mon frère Eric qui m’en a parlé en premier. En étant du côté de Lisbonne et il est supporter du Sporting, il a fait un malheur là-bas. Eric me disait qu’il était fort. Je m’y suis intéressé de près, Slimani a eu un mauvais passage en Angleterre, j’en avais parlé à ce moment là aux recruteurs de l’OM. J’avais dit à Jean-Philippe Durand, il faut s’intéresser à Slimani. C’était en 2016 je crois… » Joël Cantona – source : FCMarseille

Mercato OM : Aldridge s’active déjà pour un joueur en Angleterre !

Le journaliste de RMC Sport Florent Germain a évoqué la situation économique de l’Olympique de Marseille. Les dirigeants marseillais tentent déjà de placé certain joueur à l’étrangers, notamment Maxime Lopez…

L’Olympique de Marseille est dans une situation très compliqué le plan financier. Les dirigeants marseillais vont devoir vendre plusieurs joueurs au prochain mercato pour tenter de combler le trou abyssale qu’ils ont creusé ces dernière années. Selon les informations de RMC Sport Maxime Lopez fait partie des joueurs que l’OM veut vendre. Paul Adridge tenterait ainsi de lui trouver un club en Angleterre :

» Il y quelques piste pour Maxime LopezIl y a dec clubs intéressé en Espagne, ce n’est pas nouveau. La presse espagnole a de nouveau fait part d’un intérêt de Seville de Monchi pour le milieu de terrain marseillais. Mais ce que je peux affirmer aujourd’hui c’est que Paul Aldridge, le conseillé de Jacques Henri Eyraud s’active du côté de l’Angleterre pour trouver un club à Lopez car l’OM veut vendre certain joueurs et il en fait partie. » Florent Germain — Source: RMC Sport

OM : Bonne nouvelle pour Sakai !

Hiroki Sakai s’est fait opéré de la cheville il y a plus de trois semaines. Ce dernier va bien et devrait bientôt commencer à trottiner, il sera donc apte pour une hypothétique reprise de la Ligue 1…

Plus en difficulté cette saison, l’international japonais souffrait de la cheville gauche. Hiroki Sakai et l’OM ont donc décidé de profiter de ce repos forcé pour régler ce problème via une opération chirurgical le mardi 17 mars dernier. Le joueur s’est fait opérer à la clinique Juge, à Marseille. Les nouvelles sont bonnes et ce dernier a attaqué la rééducation…

Selon la Provence, « le latéral droit de l’OM va bien. Lundi, il a eu rendez-vous avec le chirurgien qui l’a opéré, le docteur Christophe Cermolacce. La cheville du Japonais cicatrise parfaitement. » L’international japonais serait en phase de rééducation, à base de vélo et d’assouplissement, il devrait bientôt pouvoir commencer à trottiner. Sakai devrait être disponible pour la fin de saison, si elle se joue. Ce dernier est fans les temps d’une interruption de 2 mois. On devrait enfin retrouver le Sakai de 2019, libéré de ses douleurs et gènes à la cheville…