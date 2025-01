Sternal va filer, Benatia insiste pour ce joueur de Serie A, et 6 à 7 absents face au LOSC… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi :

Sternal vers Anderlecht ?

Le jeune attaquant de l’Olympique de Marseille, Enzo Sternal, devrait rejoindre Anderlecht dans les prochains jours. Le joueur, qui avait brillé en Gambardella la saison dernière, cherche un temps de jeu accru en Belgique.

Formé au centre de Nancy avant de rejoindre l’OM à l’été 2022, Enzo Sternal s’apprête à tourner la page marseillaise, indique le journal l’Equipe ce dimanche soir. Sous contrat avec le club phocéen jusqu’en juin 2027, l’international français U18 semble séduit par le projet sportif d’Anderlecht, où il espère bénéficier d’un temps de jeu plus conséquent. Malgré un avenir prometteur à Marseille, avec deux apparitions en professionnel cette saison (à Brest le 17 août et à Montpellier le 20 octobre), le jeune attaquant polyvalent a choisi de privilégier son développement personnel.

A lire aussi : Mercato OM : Ça se confirme pour Lilian Brassier !

Un palmarès déjà bien fourni chez les jeunes

En deux ans et demi à l’OM, Enzo Sternal s’est forgé un palmarès respectable. Il a notamment été sacré champion de France U17 en 2023 avant de décrocher la prestigieuse Coupe Gambardella l’année suivante. Des performances qui n’ont pas échappé aux recruteurs du club belge. À seulement 18 ans, Sternal aspire désormais à franchir un cap dans sa jeune carrière, dans un environnement qui pourrait lui offrir davantage de responsabilités. Une page se tourne pour le joueur et pour l’Olympique de Marseille, qui voit l’un de ses jeunes talents prendre son envol vers l’étranger.

🚨#OM vs #RENNES : UN DUEL DE GARDIEN ????

Et vous donnez vos pronos !! 🎁On vous offre 15 euros de Freebet + 85*€ de bonus

👉 https://t.co/Fgz3OqB3a2 @ParionsSport#Ligue1 #Pronos *Jusqu’au 17 mars 2025 inclus. Crédits de jeu non retirables versés à la validation du… pic.twitter.com/sr8DqIJQLU — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 10, 2025

A lire aussi : Mercato OM : Riolo balance, Rennes « est prêt à mettre le paquet » pour recruter ce Marseillais !

L’OM tente toujours de récupérer Zalewski

Alors que le départ annoncé de Lilian Brassier pourrait entrainer l’arrivée d’un défenseur central gauche, l’OM serait toujours actif pour recruter un joueur de couloir gauche…

L’Olympique de Marseille envisage toujours de recruter Nicola Zalewski, le jeune international polonais de la Roma, cet hiver. Selon La Repubblica (édition Rome), Zalewski, dont le contrat expire en juin 2025, ne prolongera pas avec le club romain. Le joueur, polyvalent et capable de jouer à la fois en tant qu’ailier gauche et piston gauche, intéresse particulièrement l’OM, qui souhaiterait finaliser son transfert dès janvier 2025.

A LIRE AUSSI : Bon plan mercato OM : Zakaria El Ouahdi, un latéral droit offensif !

Repubblica (édition Rome) : Nicola Zalewski ne prolongera pas à la Roma. Le joueur est toujours suivi par l’#OM, qui aimerait le recruter dès janvier 🗞️ pic.twitter.com/fvZrp2LF2t — GuillaumeMP (@Guillaumemp) January 13, 2025

À 23 ans, Zalewski a déjà accumulé 26 sélections avec la Pologne et une expérience régulière en Serie A. Il pourrait offrir à l’OM une alternative précieuse sur le côté gauche, renforçant ainsi la concurrence avec Quentin Merlin, titulaire à ce poste. En outre, il pourrait jouer plus haut sur le terrain, ce qui ajouterait de la profondeur et de la variété au jeu offensif marseillais.

Cette arrivée pourrait également précipiter le départ d’Ulisses Garcia, dont le temps de jeu a été limité cette saison. Zalewski, avec son profil technique et sa polyvalence, peut être un renfort de taille pour Roberto De Zerbi, qui cherche à solidifier son équipe pour la deuxième partie de saison et maintenir la pression en Ligue 1.

La Roma veut échanger Zalewski avec Frattesi

Cependant, selon La Gazzetta dello Sport la Roma pourrait l’envoyer à l’Inter Milan dans le cadre d’un échange pour rapatrier Davide Frattesi. La Roma, n’ayant pas les moyens de payer l’intégralité de l’indemnité de transfert de Frattesi, envisage d’inclure Zalewski dans le deal. L’entraîneur de l’Inter, Simone Inzaghi, aurait donné son accord à cette opération, ce qui pourrait compliquer les plans de l’OM…

Kondogbia, Harit et Wahi toujours absents !

L’OM va affronter le LOSC ce mardi soir dans le cadre des 16e de finale de Coupe de France. Roberto De Zerbi doit faire avec plusieurs absents sur blessure, dont Kondogbia, Wahi ou encore Harit !

Avant leur match de Coupe de France face au LOSC, l’Olympique de Marseille devra composer avec plusieurs absences. Geoffrey Kondogbia, Amine Harit, Alexi Koum et Elye Wahi sont toujours forfaits, et ne seront pas de la partie pour cette rencontre. En revanche, Pol Lirola a repris l’entraînement, mais sa participation reste incertaine. Du côté des blessures de longue durée, Valentin Carboni et Faris Moumbagna continuent de se remettre de leurs problèmes physiques et ne figureront pas non plus dans le groupe. Cette série d’absences contraint l’OM à ajuster son équipe pour affronter Lille, mais l’équipe de Roberto De Zerbi reste déterminée à poursuivre son parcours dans la compétition.

A lire : OM : Quel onze face au LOSC ?

Interrogé sur Wahi en conférence de presse ce lundi, le coach Roberto De Zerbi a confirmé son absence : « Wahi était blessé avant la conférence de presse contre Rennes et aussi après. Je ne l’avais pas dit car on ne m’a pas posé la question. Il est encore blessé. On aurait aimé l’avoir avec nous au vu de la semaine, ça aurait été utile d’avoir des joueurs frais. »