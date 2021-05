Strootman pisté par un top club italien, des négociations avancées pour la vente OM ? Et trois clubs espagnols sur Guendouzi… Les 3 infos mercato OM du jour !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du lundi 31 mai !

OM MERCATO : STROOTMAN PISTÉ PAR UN TOP CLUB ITALIEN ?

Arrivé de l’AS Roma lors du mercato estival de 2018, Kévin Strootman n’a jamais vraiment réussi à s’imposer à l’Olympique de Marseille. Prêté au Genoa lors de la deuxième partie de saison, le Néerlandais a repris des couleurs du côté de l’Italie. Encore sous contrat avec l’OM jusqu’en 2023, il est de retour sur la Canebière.

Le milieu de terrain a atteint son objectif en s’engageant du côté du Genoa, sous la forme d’un prêt. D’un niveau personnel, Kevin Strootman s’est relancé, en produisant des belles performances, avec à la clé quatre passes décisives en 18 matchs joués. Son équipe, s’est maintenue, en terminant à la 11è place du championnat italien. Si le club transalpin aimerait conserver l’ancien joueur du PSV Eindhoven, son salaire pourrait être un frein dans une éventuelle transaction.

STROOTMAN DE RETOUR DANS SON ANCIEN CLUB ?

A LIRE: MERCATO CONCURRENTS OM: AULAS ET JUNINHO SONT FIXÉS POUR CE BON COUP DE LIGA !

Son salaire très élevé et le prix de son transfert serait un obstacle à son départ. Cependant, un autre club italien serait rentré dans la danse, une équipe que connaît très bien Kévin Strootman. Selon les informations de la La Stampa, l’AS Roma, qui a récemment nommé José Mourinho comme nouvel entraineur, serait tenté de faire revenir son ancien joueur. Les finances des Giallorossi, plus solides que celles du Genoa, pourraient permettre au milieu de terrain de rester en Italie. Ce dernier, s’était confié sur son avenir au micro de Sky Sport Italia :

« Si vous ne vous sentez pas le bienvenu et que vous ne vous sentez pas bien, vous ne pouvez pas jouer à votre meilleur niveau. Ici, c’était différent, je me sens bien, nous avons une équipe solide et c’est pourquoi je peux bien faire. Je suis retourné en Italie pour ça. Une chance de me revoir en Italie après cette saison ? C’est une chose compliquée. Je ne sais pas ce que le club veut faire et je ne sais pas ce que veut Marseille. Je me sens bien ici à Gênes, nous avons encore huit matches à jouer, je veux bien faire alors peut-être je pourrais rester en Serie A » Kévin Strootman – Source : Sky Sports Italia (15/05/2021)

VENTE OM: DES NÉGOCIATIONS AVANCÉES ?

Hier, le consultant pour le média Maritima Jacques Bayle, a annoncé être au courant de « négociations avancées », concernant la vente de l’Olympique de Marseille.

Depuis près d’un an, les rumeurs sur la vente de l’Olympique de Marseille s’amplifient… Et encore plus ces derniers jours puisqu’un certain Thibaud Vézirian annonçait un dénouement au mois de mai 2021. Pour le moment, aucune officialisation de vente de la part de Frank McCourt. Et le consultant Jacques Bayle, vient de remettre une pièce dans la machine, évoquant des « négociations avancées ».

LE CLUB N’EST PAS ENCORE VENDU– BAYLE

A LIRE : Vente OM : « McCourt a dit aux supporters qu’il reviendrait bientôt à Marseille pour dire que le club n’est pas à vendre ! »

Il s’est expliqué dans une vidéo publié par le média Maritima :

« J’ai eu des informations, même si je n’ai pas de preuves, de la part de certaines personnes, qui me paraissent très intéressantes. C’est pourquoi j’en ai parlé sur les réseaux sociaux, notamment sur twitter. Les informations proviennent, des personnes qui ne sont pas forcément dans le monde du football, en France. Je n’ai pas parlé de vente, le club n’est pas encore vendu, mais les négociations seraient bien avancées. Peut-être que c’est fait… mais je ne sais pas donc je ne parle pas. En revanche, il y aurait bien des négociations. » Jacques Bayle– Source : Maritima

MERCATO : TROIS CLUBS ESPAGNOLS PRÊT À DOUBLER L’OM POUR GUENDOUZI ?

Dernièrement, le journal L’Équipe indiquait que l’Olympique de Marseille avait déjà trouvé un accord avec le Français Mattéo Guendouzi. Cependant, le club marseillais serait en concurrence avec trois autres écuries espagnoles…

Propriété d’Arsenal, Mattéo Guendouzi a réalisé une saison complète du côté de l’Hertha Berlin en Allemagne. Auteur de 24 matches, il a délivré trois passes décisives et inscrit deux réalisations. Alors que La Provence, indiquait que Arsenal et l’Olympique de Marseille négocieraient autour d’une cession complète du joueur, avec un montant qui pourrait s’élever entre 12 et 15 millions d’euros, d’autres clubs seraient sur le dossier. En effet, selon les informations de Fichajes, trois écuries de Liga aimeraient attirer l’ancien milieu de terrain du FC Lorient.

VILLAREAL SUR LE COUP, VALENCE AUSSI

A LIRE : Mercato OM : Bouhafsi l’annonce, « McCourt veut remettre pas mal d’argent! »

Le récent vainqueur de l’Europa League, Villarreal, serait très intéressé par Mattéo Guendouzi. Le coach du sous-marin jaune, Unai Emery aime particulièrement, son ancien joueur, qu’il a eu sous ses ordres lors de son passage à Arsenal. Valence, qui a réalisé une saison décevante en championnat, avec une 13e place à la clé, serait aussi intéressé par la cible de Pablo Longoria, afin de renforcer son milieu de terrain. Enfin, le Betis Séville, qualifié pour la prochaine campagne de Ligue Europa, suite à leur 6e position en Liga, serait enclin à recruter le natif de la région parisienne. Pour rappel, il ne lui reste plus qu’une année de contrat avec les Gunners, ce dernier arrive à échéance en 2022…