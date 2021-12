Superbe opération, une révélation de Jupiler League visée et le Bayern sur Kamara… les 3 infos OM de ce jeudi

FCMarseille vous propose tous les soirs à 20h10 les 3 infos OM du jour. Au menu ce lundi : l’OM passe deuxième de Ligue 1, Longoria surveille un latéral gauche espagnol et le Bayern vise Kamara…

Le gros coup de l’OM au classement

L’Olympique de Marseille s’est imposé face au FC Nantes (0-1) ce mercredi soir à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1 grâce à un but du brésilien Gerson. Grâce à cette deuxième victoire consécutive, l’OM prend la seconde place du classement en profitant de la défaite de Rennes et le match nul de Nice.

A souligner la défaite de Lyon qui a craqué en toute fin de match dans les arrêts de contre Reims (1-2).

Points Journées 1 Paris-SG 41 16 2 Marseille 29 15 3 Rennes 28 16 4 Nice 27 16 5 Lens 26 16 6 Strasbourg 23 16 7 Monaco 23 16 8 Angers 22 16 9 Montpellier 22 16 10 Lyon 22 15

« Après la désillusion en Europa League c'était important de bien enchaîner avec la Ligue d'autant qu'on restait sur beaucoup de déception. On prend six points sur les deux derniers matchs c'est très bien surtout que devant c'est très serré . Dans l'ensemble le match est contrôlé. C'est clair qu'en seconde période on a baissé le pied. Les matchs comme ça on doit apprendre à les tuer. A onze contre 10 on doit en mettre un ou deux de plus histoire d'être à l'abri même si le plus important c'était vraiment de prendre ces trois points. A titre personnel c'était pas facile ces dernières semaines. maintenant ce sont les choix du coach, moi je dois répondre présent quand j'ai la chance de jouer et ce soir ça c'est plutôt bien passer donc c'est bon pour la suite moi » Amine Harit – Source PrimeVideo

Sergio Gomez surveillé par l’OM et beaucoup d’autres clubs !

Il semblerait que l’OM cherche a renforcer sa défense, car après la rumeur d’un intérêt pour le lensois Facundo Medina, un autre défenseur serait suivi par le président olympien. En effet, selon le Sun, Longoria serait très intéressé par le profil du jeune Sergio Gomez. Ce jeune latéral gauche de 21 ans a fait toutes ses classes à la Massia (centre de formation du FC Barcelone) avant d’être transféré en 2018 à Dortmund pour un montant de 3M€. Le jeune espagnol n’a pas reussi a y trouvé sa palce et après un prêt à Huesca, il a rejoint Anderlecht en juillet dernier. Le club belge a payé plus de 2M€ pour s’offrir Gomez qui s’est fait remarqué en Jupiler League. Marseille est loin d’être seul sur ce dossier…

En effet, le média anglais explique que Manchester United, Everton et Southampton sont sur le coup tout comme l’Inter Milan, l’Ajax ou encore Villarreal. En France, Rennes, Lille et Monaco seraient aussi attentifs à son cas. Sergio Gomes dispose d’un contrat jusqu’en 2025 avec Anderlecht, il a remporté le championnat d’Europe des moins de 17 ans de l’UEFA en 2017 et le titre des moins de 19 ans il y a deux ans. A noter que l’OM de Sampaoli ne joue pas vraiment avec un latéral gauche, le seul spécialiste du poste, Jordan Amavi n’a participé qu’à deux matches de Ligue 1 cette saison. Gomez peut aussi jouer plus haut sur le terrain, mais la concurrence semble trop forte sur ce dossier…

I can see why Rangnick wants Sergio Gomez at United. pic.twitter.com/hCNWkVciMO — Gilles 🇳🇬🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@_Grimanditweets) December 1, 2021

Quoi qu’il arrive, l’OM va d’abord devoir vendre avant de penser à recruter. Sur RMC, le journaliste italien a expliqué que Pablo Longoria ne peut pas espérer recruter en janvier sans au préalable vendre et c’est même son gros chantier du mercato hivernal.

Marseille n’a pas d’argent pour recruter sauf vendre des joueurs — Rovera

« Cette année, c’est l’an 0 du projet de Longoria à l’OM. Il était arrivé ou certaines choses étaient déjà faites. le mercato de l’année dernière, c’est de l’invention, son vrai coup c’est Milik en janvier. il avait parlé d’un projet sur 5 ans. Par contre Rennes, la saison dernière, c’était la première étape et cette année, c’est la deuxième. Ça veut dire que la deuxième année d’un projet est meilleure. Et c’est ce qui manque encore à l’OM. Il y a beaucoup de joueur qui sont en première année, Under et Saliba c’est irrégulier avant de faire des évaluations définitives. Marseille n’a pas d’argent pour recruter sauf vendre des joueurs. C’est le gros chantier de Longoria au mois de janvier comment et qui vendre. Pourquoi les joueurs seront plus bankables maintenant que depuis cet été personne n’est venu frapper à la porte de l’OM pour certains joueurs. » Simone Rovera – source : RMC (30/11/2021)

Le Bayern Munich se positionne pour Kamara

Le mercato hivernal n’est pas encore ouvert mais dès le mois de janvier, Boubacar Kamara pourra s’engager gratuitement avec un nouveau club. Pour éviter cela, les Marseillais tentent de le faire prolonger mais ça paraît de plus en plus compliqué.

Kamara botte en touche concernant sa prolongation

En effet, après son absence en conférence de presse ce vendredi, il s’est présenté devant les journalistes le mardi qui a suivi et a souhaité clarifier sa situation contractuelle et l’état des lieux des négociations… Du moins, il a déclaré que cela concernait plus son entourage.

« Mes représentants gèrent tout ça, mais c’est confidentiel. Ce n’est pas à moi de m’exprimer sur ça, c’est mes représentants qui gèrent tout ça. Moi je ne me concentre que sur le terrain. Ce que j’ai envie, c’est continuer à travailler et progresser. Gagner des titres et travailler dans des bonnes conditions. Quand j’aurais pris ma décision je serais le premier à le dire. Est-ce que j’ai pris une décision ? Je suis toujours en réflexion » Boubacar Kamara – Source : Conférence de presse (30/11/21)

Plusieurs clubs s’intéressent logiquement à son profil et surtout à sa situation contractuelle. Âgé de 21 ans, le minot a une jolie cote en Europe et ne manque pas de prétendants. Après l’AC Milan et le FC Séville, un autre club apprécierait grandement son rendement.

D’après les informations de SPOX, le Bayern Munich garderait bien un oeil sur Boubacar Kamara pour le mercato d’été. En cas de non-prolongation d’ici le mois de juin, il pourra s’engager gratuitement dans un nouveau club et signer un pré-contrat.

Les supporters marseillais attendent une réaction de la part des dirigeants dans ce dossier et espèrent bien que le minot va prolonger. Voir le milieu de terrain filer pour 0€ serait un vrai échec.