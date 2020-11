SuperLigue Européenne, Nkounkou et Sarr au Bayern… Les 3 infos OM de la journée

SuperLigue Européenne : la place de l’OM loin d’être assurée…

Les plus gros clubs européens poussent très fort pour la création rapide d’une SuperLigue Européenne semi-fermée. Et si l’Olympique de Marseille n’en faisait finalement pas partie ?

Même si Jacques-Henri Eyraud n’a jamais caché son intérêt pour cette compétition, il n’est pas dit que le club qu’il préside fasse partie des heureux privilégiés appelés à la disputer. En effet, selon Mundo Deportivo voici la liste des clubs retenus pour le moment :

– Barcelone

– Real Madrid

– Atlético Madrid

– Cinq clubs anglais parmi Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City et Tottenham

– Bayern Munich

– Borussia Dortmund

– Juventus

– Milan AC

– Inter Milan

– Paris Saint-Germain

Le quotidien espagnol ajoute qu’un second club français pourrait accompagner le PSG. L’OM ? Lyon ? Le second strapontin, s’il est décerné, risque en tout cas de voir une nouvelle bataille féroce s’engager entre les deux clubs.

14 déjà retenus et beaucoup de candidats supplémentaires ?

Si 18 équipes pourraient être inscrites pour cette première version, les clubs cités plus haut trustent déjà 14 places. Mundo Deportivo précise qu’il devrait y avoir un certain nombre de places fixes et d’autres variables en fonction d’un système éliminatoire ou d’invitations, pas encore décidée. En plus d’un éventuel second club français, l’incorporation éventuelle des clubs suivants est à l’étude : Ajax Amsterdam, FC Porto, Benfica Lisbonne, CSKA Moscou, Zenit Saint-Pétersbourg, AS Roma, Naples et Atalanta.

Bref, beaucoup de candidats pour peu d’élus.

Centre de Formation : Laissé libre par l’OM, il est titularisé en Premier League !

Niels Nkounkou a quitté l’Olympique de Marseille cet été préférant signer son premier contrat professionnel à Everton. Un choix qui semblait extrêmement discutable à l’époque mais…

Au final, l’ex-minot joue ! Trois matches de Cup déjà en intégralité (contre Salford, Fleetwood et West Ham) et une première titularisation cet après-midi en Premier League ! Il a en effet joué plus de 60 minutes cet après-midi avec l’équipe d’Ancelotti à Newcaste. Une défaite malheureusement deux buts à un mais Nkounkou semble avoir été correcte selon notre ami, spécialiste des jeunes du centre de formation de l’OM, Azir Saïd Mohamed Cheik.

Pour sa première titularisation en PL, Niels Nkounkou a joué 68 minutes. Plutôt solide défensivement (à part sur une situation face à Saint-Maximin où il prend un carton jaune), l’arrière latéral gauche s’est montré discret offensivement. #NEWEVE — A. (@CarterChnine) November 1, 2020

Pour une première en PL, qu’il soit timoré est plutôt logique. Vu la confiance que semble lui accorder le staff d’Ancelotti et l’enchaînement des matchs, il aura d’autres occasions de se montrer et il se lâchera plus offensivement. — A. (@CarterChnine) November 1, 2020

Ex-OM : Bouna Sarr enchaîne avec le Bayern Munich !

Si certains pouvaient penser que Bouna Sarr ne jouerait que très peu en Allemagne après son transfert vers le Bayern Munich, l’ancien latéral de l’OM est en train de prouver le contraire à tout le monde…

Il a en effet fêté hier après-midi sa troisième titularisation avec le Bayern (deux en Bundesliga, une en Coupe) sur le terrain de Cologne. Le joueur de champ le plus utilisé l’an dernier par AVB est arrivé chez le champion d’Europe afin de pallier aux manques temporaires éventuels de l’effectif… et c’est ce qu’il fait ! S’il avait jusqu’ici toujours joué au poste d’arrière droit sous ses nouvelles couleurs, il a joué hier 90 minutes en tant que latéral gauche.

Le Bayern s’est imposé deux buts à un à Cologne avec des réalisations de T.Müller sur penalty et S.Gnabry avant la mi-temps.