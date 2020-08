Tapie répond à L’Equipe, une bonne nouvelle pour les finances du club, que va faire Longoria de ce dossier? Les 3 infos de ce 29/08 !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos de la journée. Au menu ce samedi : Tapie répond à L’Equipe, une bonne nouvelle pour les finances du club, que va faire Longoria de ce dossier?

OM : Bernard Tapie répond à la chaîne L’Equipe !

Ce vendredi, la Chaîne L’Equipe a fait une énorme boulette en diffusant un bandeau annonçant le décès de Bernard Tapie. Joint par Le Parisien, l’ancien président de l’OM se veut rassurant.

Dans l’émission « L’Equipe d’Estelle » diffusée ce vendredi, un bandeau a été affiché sur la chaîne L’Equipe, annonçant la mort de Bernard Tapie. « Breaking news : décès de B. Tapie (1943-2020) ex-président de l’OM », pouvait-on lire.

RASSUREZ-VOUS, ÇA VA ALLER — TAPIE

Plus tard, la chaîne a tenu à s’excuser auprès des spectateurs pour cette énorme boulette qui a fait le tour des réseaux sociaux…

La chaine L’Équipe tient à présenter ses excuses à Bernard Tapie et ses proches, ainsi qu’à ses téléspectateurs, pour la diffusion, par erreur, d’une fausse information.

La chaine L’Équipe soutient plus que jamais Bernard Tapie dans sa lutte contre la maladie. — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) August 28, 2020

Le Parisien a contacté Bernard Tapie par téléphone. L’ancien président de l’OM a décroché et a donné de ses nouvelles.

A LIRE AUSSI : OM : L’énorme boulette de la chaîne L’Equipe concernant Bernard Tapie !

« Rassurez-vous, ça va aller. Vous savez ici (dans un hôpital en Belgique, ndlr), il y a pire que moi. A côté de moi, il y a une jeune mère de famille de 37 ans avec une tumeur au cerveau. »

Bernard Tapie – Source : Le Parisien (28/08/2020)

Bernard Tapie répond aux rumeurs : «Rassurez-vous, ça va aller…»

➡️ https://t.co/9AJY73NsLt pic.twitter.com/y7JGxEe7fu — Le Parisien (@le_Parisien) August 28, 2020

OM : Une bonne nouvelle à venir pour les finances du club?

La crise du coronavirus aura pénalisé l’ensemble des clubs de Ligue 1 et Ligue 2. L’État propose à nouveau de les soutenir via une nouvelle aide financière…

Avec cette crise sanitaire qui n’en finit plus de durer, les clubs professionnels, et amateurs, ne cessent de voir leurs liquidités s’affaiblir… Pour compenser leurs pertes, l’État a mis en place des PGE (Prêts Garantis par l’État) pour permettre aux formations de renflouer leur trésorerie. Et le gouvernement ne compte pas s’arrêter là. Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports, a confié ce samedi au journal L’Équipe qu’une nouvelle aide financière est à l’étude en ce moment. Cette dernière concernerait les manques à gagner en termes de recettes en billetterie pour les clubs.

L’OM serait le club le plus concerné par cette aide ?

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Djellit, pas du tout d’accord avec AVB sur cette décision ! « Il est nul sur ce coup là… »

« Des mesures économiques spécifiques vont soutenir le sport. Les aides sur l’activité partielle seront prolongées jusqu’à la fin de l’année au taux le plus favorable. On travaille à une aide supplémentaire : une compensation sur le manque à gagner en termes de recettes en billetterie (…) On ne pourra pas compenser intégralement le manque à gagner. Mais on réfléchit à un mécanisme pour pénaliser le moins possible les organisateurs et les clubs« .

Roxana Maracineanu – Source : L’Équipe (29/08/2020)



Quand on sait que la jauge autorisée est de 5 000 spectateurs et que le stade Vélodrome contient plus de 60 000 places, cela pourrait être une bonne nouvelle ! Reste à savoir si cette compensation se fera en fonction de la capacité d’accueil des stades…

Mercato OM : Que va faire Longoria du dossier de cet attaquant longuement courtisé ?

Le dossier Boulaye Dia (23 ans), avant-centre au Stade de Reims, longuement annoncé du côté de l’OM, semble patauger. Qu’est-ce-qui bloque ?

Le journal L’Équipe évoque le cas Boulaye Dia dans son édition du jour. L’avant centre du Stade de Reims sort d’une saison prolifique en Ligue 1 (7 buts en 24 matchs) et intéresse plusieurs formations. L’OM fait partie des courtisans qui lorgneraient sur le joueur. Andoni Zubizarreta, ancien directeur sportif du club, n’avait pas caché son intérêt pour l’ex-attaquant de Jura-Sud en N2. Depuis l’arrivée de Pablo Longoria, en remplacement de son compatriote espagnol, le cas Dia n’a plus été évoqué. Le média avance que le club marseillais ne peut en aucun cas le recruter si un Olympien ne quittait pas le navire en contrepartie financière…

Dia, plus une priorité pour Longoria ?

Ou peut-être que le buteur rémois n’est plus une priorité pour les dirigeants marseillais… Cette possibilité n’est pas à exclure. Une chose est sure : la direction champenoise ne souhaite pas moins de 15 M€ pour libérer son protégé.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Djellit, pas du tout d’accord avec AVB sur cette décision ! « Il est nul sur ce coup là… »

Sur le marché, la valeur marchande du joueur se rapproche davantage des 10 M€. Dans tous les cas, Boulaye Dia, sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Reims, ne sera pas bradé par sa direction. D’autant plus que le buteur semble en jambe, en témoigne son premier but à Monaco, lors de la première journée de Ligue 1 (2-2).