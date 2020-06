Thauvin pisté, le prix de Niang dévoilé et un match amical programmé… Les 3 infos OM de ce lundi !

Thauvin ciblé, le prix de Niang connu et les marseillais vont affronter le MHSC… Les 3 infos OM de ce lundi !

Mercato OM : Deux clubs italiens toujours à fond sur Thauvin?

Dans son édition de dimanche, le journal L’Equipe confirme que l’OM souhaite vendre Florian Thauvin et qu’une somme de 20 millions d’euros pourrait satisfaire le club. En Italie, l’AS Roma et l’AC Milan suivraient toujours l’international français…

Ce dimanche dans son édition, le quotidien sportif L’Equipe a livré des informations concernant le mercato estival de l’Olympique de Marseille. Selon le média français, le club souhaiterait se séparer de nombreux joueurs afin de rééquilibrer ses comptes.

L’AC Milan et l’AS Roma toujours à l’affût?

Pour le cas spécifique de Florian Thauvin, la direction aurait vu ses prétentions à la baisse et se contenterait d’un chèque de 20 millions d’euros pour céder son joueur. En Italie, plusieurs clubs seraient toujours attentifs à la situation du champion du monde.

A LIRE AUSSI : Mercato : L’OM fixé sur le prix de M’Baye Niang !

En effet, comme l’explique Calciomercato, l’AC Milan et l’AS Roma verraient d’un bon oeil le recrutement de l’ailier français… Surtout les Rossoneri qui devraient recruter Ralf Rangnick au poste d’entraîneur et qui apprécie fortement le profil de Florian Thauvin. Le joueur a quant à lui rappelé qu’il souhaiterait continuer l’aventure à Marseille. Eyraud devra être persuasif pour que son joueur accepte de filer vers un autre club cet été.

« Je reste à Marseille, je te le dis ! Moi je ne rigole pas, je te le dis, je reste. Comme ça le débat est clos. Parce que je vois des trucs passer tous les jours. Pourquoi tu veux que je m’en aille? Je vais pas te faire la chanson mais tu sais très bien ce que représente le club pour moi. Ici je suis bien. En plus j’ai perdu une saison (avec sa blessure, ndlr) et je vais partir au moment où on va jouer la Ligue des Champions alors que ça fait des années que je me bats pour ça? Pourquoi tu veux que je parte? »

Florian Thauvin à Malik Bentalha – Source : Instagram (23/05/2020)

Mercato : L’OM fixé sur le prix de M’Baye Niang !

Ce dimanche, le journal L’Equipe a consacré un long article sur le mercato estival de l’Olympique de Marseille. Le club cherche à vendre ses joueurs en se séparant des indésirables mais verrait d’un bon oeil le recrutement de M’Baye Niang…

Le quotidien sportif L’Equipe a fait le point sur la situation de plusieurs joueurs de l’Olympique de Marseille. Thauvin serait plus que jamais à vendre et le club se contenterait d’un chèque de 20 millions d’euros afin de s’en séparer.

LE STADE RENNAIS RECLAME 25 MILLIONS D’EUROS

Par ailleurs, le journal affirme que Strootman et Mitroglou pourraient quitter librement le club afin que l’OM économise leurs imposants salaires. Côté arrivé, L’Equipe ne parle que du cas M’Baye Niang. Le buteur sénégalais avait déclaré sa flamme au club marseillais il y a quelques semaines et serait dans le viseur d’André Villas-Boas.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : « Si Mbaye Niang vient tant mieux, s’il ne vient pas je m’en fout ça ne change pas ma vie »

Seul hic dans ce dossier : la somme réclamée par le Stade Rennais afin de laisser filer son meilleur buteur. En effet, le club breton souhaiterait pas moins de 25 millions d’euros afin de lâcher son attaquant. Une somme bien trop élevée pour l’Olympique de Marseille qui est en mauvaise situation financière et toujours surveillée par le fair-play financier.

L’OM jouera au moins un match amical dans la région… face au MHSC !

Les grandes lignes du programme estival de l’OM sont connues. Deux stages à l’étranger sont prévus et cinq matches amicaux. Un se jouera dans la région face au MHSC…

Les joueurs olympiens sont convoqués ce vendredi pour une réunion avec André Villas-Boas avant de commencer des tests médicaux sur deux jours. Plusieurs matches amicaux sont prévus au Portugal mais aussi en Allemagne. Un autre est aussi annoncé pour le 1er août, cela pourrait être face au MHSC. En effet, Montpellier via son entraîneur Michel Der Zakarian a confirmé la tenu d’un match amical face à l’OM après le 25 juillet en conférence de presse ce lundi.

A lire : REPRISE, MATCHES AMICAUX, STAGES… LE PROGRAMME DE L’OM SE CONFIRME (ET SE PRÉCISE…) !

OM vs MHSC à Istres ou Martigues ?

« On commencera les matchs amicaux à partir du 25 juillet. Sept matchs sont programmés, il nous en manque encore. On aura comme adversaires : Sete, Bastia, Clermont, Marseille (à Istres ou Martigues) Rodez. A Huis-Clos ?A voir. J’ai refusé le tournoi de Lyon. Trop tôt pour nous » Michel Der Zakarian – source : France Bleu Hérault (22/06/2020)

Conf #MHSC MdZ : « Début des matchs amicaux le 25 juillet. Sept matchs, il nous en manque encore. On aura : Sete, Bastia, Clermont, Marseille (à Istres ou Martigues) Rodez. A Huis-Clos ?A voir. J’ai refusé le tournoi de Lyon. Trop tôt pour nous » #FBsport @B_Queneutte pic.twitter.com/Fx0qSkS25D — France Bleu Hérault (@bleuherault) June 22, 2020

LE RÉSUMÉ DE LA PRÉ SAISON OLYMPIENNE

26 juin : Retour au centre RLD et tests médicaux

28 juin : Reprise de l’entrainement

30 juin : Stage au Portugal

11 juillet : 1er match amical et retour à Marseille

17 juillet : Stage en Allemagne

19 juillet: 2e match amical

22 juillet: 3e match amical

26Juillet : 4e match amical et retour à Marseille

01 août : 5e match amical (vs MHSC ?)