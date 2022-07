Trois anciens joueurs de Tudor pistés ? Camoranesi dans le staff et retour au Brésil pour Henrique… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Tudo aimerait réccupérer trois joueurs du Hellas Vérone, Camoranesi pourrait être son bras droit et Luis Henrique pourrait rebondir en prêt à Flamengo…

Trois éléments du Hellas Vérone souhaitez par Tudor ?

En effet, selon le site Calciomercato le coach croate ancien défenseur de la Juve aurait 3 de ses anciens joueurs au Hellas Verone dans son viseur.

Giovanni Simeone, attaquant déjà visé par l’OM

By Icon Sport – Giovanni SIMEONEA lire : Mercato : Et si Tudor ramenait son meilleur joueur dans ses bagages à l’OM?

L’attaquant Giovanni Simeone est surveillé par l’OM depuis plusieurs mois. Cependant, l’attaquant argentin sort d’une grosse saison avec un total de 17 buts et 6 passes décisives en 37 matchs. Le fils de Diego Simeone est annoncé du côté du FC Séville et il ne sera pas bradé. En effet, le club italien l’a acheté définitivement pour environ 10 millions d’euros cet été. Cependant, l’OM ne devrait pas se positionner sans le départ d’un de ces attaquant (Milik?). Pour Nicolas Filhol, journaliste à FCM, Simeone serait un profil intéressant pour prendre la place de l’ex napolitain :

« Lui en terme de profil, tu peux plus te dire c’est plus si Milik s’en va. C’est pas du tout un joueur de profondeur, c’est un attaquant qui va faire du pressing, c’est pas un profil à la Bamba Dieng quoi. Lui, si Milik s’en va, il a 26 ans, il a atteint une certaine maturité, ça peut s’entendre, le tarif ne parait pas prohibitif même si ça sera plus cher que Milik ». Nicolas Filhol – Source: Football Club Marseille (09/05/2022)

Ivan Ilic, jeune milieu de terrain serbe

Le jeune milieu de terrain gaucher a été prêté par Manchester City en 2020, avant d’être définitivement transféré au Hellas Vérone en 2021 pour 7,5M€. Igor Tudor aimerait réccupérer le joueur de 21 ans qui a joué 31 matches de Serie A la saison dernière (4 buts / 6 pases décisives). Mais la belle saison d’Ilic a été remarquée, l’Atletico Madrid, la Lazio Rome ou encore le FC Séville seraient aussi sur les rangs. Le prix s’annonce élevé !

En cas de départ de la Lazio, Sergej Milinković Savić pourrait être remplacé par … Ivan Ilić ! Le milieu de l’Hellas Vérone pourrait partir contre 20 M€. Le joueur de 21 ans intéresse également Naples et les deux géants de Milan. [Sportski Žurnal] pic.twitter.com/cIT89NpC8T — Fudbalski Hram (@Fudbalski_Hram) May 21, 2022

Adrien Tameze, l’ancien niçois

Tameze a lui aussi fait une belle saison, il a participé à 38 matches de Serie A (2 buts / 4 passes décisives). Le milieu de terrain de 28 ans serait aussi pisté par Naples, le FC Valence et Villarreal.

« Il veut que j’utilise mon gros volume de jeu pour aider l’équipe, que j’apporte défensivement comme offensivement. Il aime bien que le milieu de terrain descende sur la ligne des défenseurs pour aider à la construction avec un joueur en plus, mais aussi qu’il se projette offensivement aux abords de la surface adverse. C’est grâce au travail fait à l’entraînement qu’on peut le reproduire en match. Tout à l’heure, je disais que j’étais un peu fatigué après la séance d’entraînement de ce matin, mais c’est notre méthode. C’est beaucoup de courses, beaucoup de séances de musculation, beaucoup d’exercices de pressing et de un-contre-un. Il y a toujours de l’intensité dans les exercices et dans les jeux. » Adrien Tameze – Source: RMC (19/02/22)

Mauro Camoranesi dans le staff ?

Tudor souhaiterait être accompagné d’un adjoint, d’un préparateur physique, d’un entraineur des gardiens et d’un analyste vidéo, si pour les trois derniers aucun nom n’a filtré pour le moment. Selon l’Equipe son entraineur adjoint sera Mauro Camoranesi, vainqueur de la Coupe du Monde 2006 et titulaire face à la France en final, il est libre après son passage en tant qu’entraineur dans le championnat slovène. Il a l’avantage de connaître Tudor avec qui il a joué à la Juventus entre 2002 et 2005.

à lire aussi :Mercato OM : Tudor aimerait arriver avec 3 de ses anciens joueurs dans ses valises ?

L’Italien qui a joué ailier droit à la Juventus Turin entre 2002 et 2010, connait des débuts assez discrets en tant qu’entraineur. Reconverti entraineur en 2015 après une dernière expérience en Argentine au Racing Club. Il a depuis enchainé des petites expériences au Mexique, en Argentine et plus récemment en Slovénie sans jamais faire de saison complète pour le moment. En tant que joueur, il était reconnu pour sa grinta et l’énergie qu’il imprégnait à ses coéquipiers, en espérant qu’il sera capable de transmettre son caractère à nos olympiens.

Flamengo veut Henrique ?

L’OM a besoin de vendre mais n’y arrive pas pour le moment. Et la saga Luis Henrique n’aide pas beaucoup. Alors qu’un accord avait été trouvé avec le Torino, le joueur s’était finalement tourné vers le FC Nantes afin de continuer sa progression en France. Mais aujourd’hui selon le journaliste Tiago Franklin, le joueur serait très proche d’un retour au Brésil, du côté de Flamengo, malgré l’intérêt de Botafogo, le club qui l’a révélé. Selon le journaliste brésilien, le joueur aurait accepté la proposition de Flamengo, il ne manquerait plus que l’accord de Longoria.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria vise un milieu de terrain de Chelsea ?

Mais le club brésilien demanderait un prêt là où l’OM souhaite vendre le joueur, ou à défaut le prêter avec option d’achat. L’OM qui avait un accord avec le Torino pour un prêt avec option d’achat de 6 millions d’euros, ne devrait pas descendre en dessous de cette proposition, pour le joueur acheté 8 millions d’euros en 2020.

🔴 BREAKING ✍ Luis Henrique 🇧🇷 a donné son accord pour rejoindre Flamengo 🇧🇷. Il a accepté la proposition du club.#TeamOM | #MercatOM @_thiagofranklin / @venecasagrande pic.twitter.com/eJD6AYA5bS — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) July 3, 2022

Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible — Di Meco

Après le match face à Lyon où il était sur le terrain, Luis Henrique avait particulièrement irrité un ancien joueur de l’OM : Eric Di Meco. Présent sur RMC où il est consultant, il a affirmé ne voir aucun potentiel dans ce que propose l’attaquant brésilien.

« Je crois qu’ici à Marseille, il y a quand même une sacrée gueule de bois après ce match (face à Lyon, ndlr). L’OM avait l’impression de maitriser le match pendant une bonne partie. Dembélé est rentré et ça a changé le match. Sampaoli a le défaut de ses qualités. Il tente des trucs et peut être enthousiasmant. Mais Sampaoli, j’ai du mal sur ses compositions d’équipe. Moi quand je vois Luis Henrique sur le terrain et Milik sur le banc, je pleure. Je veux bien que Milik ne soit pas en forme, mais bon… Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible » Eric Di Meco – Source : RMC