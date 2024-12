Un arbitre apprécié, ça se confirme pour Badiashile et la condition pour Danilo… Les 3 infos OM de ce jeudi ! 

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi :

Brisard arbitrera ASSE – OM

L’OM affrontera à deux reprises l’ASSE lors de ce mois de décembre. En Ligue 1, la rencontre sera arbitré par Jérôme Brisard, un homme qui sourit aux Olympiens !

L’Olympique de Marseille va enchaîner deux déplacements à Saint-Etienne lors de ce mois de décembre. Le premier aura lieu ce week-end pour la 14e journée de Ligue 1. Avant ce choc historique du championnat français, l’arbitre a été annoncé ! Il s’agit de Jérome Brisard, un homme qui sourit aux Olympiens avec de belles statistiques : 12 victoires en 20 rencontres et seulement 2 défaites.

. Il sera assisté le long des lignes de touche par Alexis Auger et Valentin Evrard. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Thierry Bouille. Les deux arbitres assistants vidéo seront Cyril Gringoire et Dominique Julien comme le précise l’OM sur son site officiel.

Dugarry est effaré par le niveau de jeu proposé par De Zerbi !

Dugarry commence par reconnaître le bon départ de l’OM, soulignant l’importance du soutien des supporters : « C’est un soulagement, j’en suis persuadé. Que les supporters soient derrière les joueurs, tant mieux car faire une saison avec les supporters contre toi c’est terrible. » Toutefois, la victoire contre Monaco ne suffit pas à convaincre l’ancien attaquant. Il qualifie le match de « catastrophique » et déplore une prestation marseillaise marquée par des erreurs techniques et un manque de rythme : « J’ai trouvé ça d’une faiblesse, ça joue à la baballe. »

Le consultant pointe également la lenteur du jeu et la tendance à multiplier les passes vers l’arrière. « Le côté gauche est d’une lenteur, il n’a pas le niveau avec Rabiot qui est encore plus lent que lui. » Il critique en particulier Adrien Rabiot et Mason Greenwood, qui, selon lui, ont cumulé les fautes techniques : « Le nombre de fautes techniques de Rabiot et Greenwood, Monaco leur donne le match. » Dugarry estime que les deux buts marqués par l’OM sont avant tout dus à des erreurs défensives de Monaco et non à une véritable action offensive marseillaise : « Même les deux buts ils ne vont pas les chercher, il y a deux fautes grotesques des monégasques. »

Badiashile, départ de Chelsea cet hiver ? L’OM dans le coup…

L’OM cherche à renforcer sa défense et a entamé des discussions pour recruter un défenseur central en provenance de Chelsea, où ce dernier peine à s’imposer. Bien qu’il soit apprécié par l’entraîneur des Blues, le club londonien pourrait être prêt à le laisser partir en cas d’offre intéressante, et Marseille semble être l’un des clubs les plus intéressés.

L’OM est activement à la recherche d’un défenseur central pour le mercato hivernal, et selon les informations de CaughtOffside, le club marseillais aurait entamé des discussions pour recruter Benoît Badiashile, le défenseur central de Chelsea et ancien joueur de l’AS Monaco. Bien que Enzo Maresca, l’entraîneur de Chelsea, ait exprimé son désir de conserver Badiashile, les dirigeants des Blues seraient prêts à le laisser partir en cas d’offre suffisamment intéressante. En effet, Badiashile, âgé de 23 ans, peine à s’imposer dans un effectif surchargé à Chelsea, où il n’a disputé que trois matchs de Premier League cette saison. Sa valeur marchande est actuellement estimée à 30 millions d’euros. Un prix qui semble bien élevé, l’OM pourrait envisager de demander un prêt pour renforcer sa défense.

Depuis son arrivée en Premier League, Badiashile n’a pas réussi à convaincre pleinement et manque de temps de jeu dans un club qui a une concurrence accrue en défense. L’Olympique de Marseille, de son côté, cherche à améliorer son secteur défensif pour la seconde moitié de la saison, et l’opportunité de recruter Benoît Badiashile pourrait correspondre à ses ambitions. Le club marseillais semble être l’un des principaux intéressés par la signature de l’international français, surtout si une offre conséquente est formulée durant le mercato hivernal. Le gaucher pourrait venir prendre la place d’un Brassier peu convaincant ou d’un Kondogbia qui dépanne à ce poste.

Avec un défenseur central de la qualité de Badiashile, l’OM pourrait renforcer significativement sa ligne défensive pour faire face aux défis à venir en Ligue 1 et en compétitions européennes. Le transfert de Badiashile représenterait ainsi un coup stratégique pour l’équipe de Marseille, qui cherche à solidifier sa défense tout en attirant des joueurs talentueux ayant de l’expérience à un haut niveau de compétition. Reste à sa voir si le joueur de 23 ans correspond aux besoins de sérénité recherchés pour accompagner Balerdi…

Murillo sacrifié pour faire venir Danilo ?

L’OM s’intéresse à Danilo, défenseur brésilien de la Juventus, mais se heurte à un problème d’extraterritorialité, n’ayant plus de place pour un joueur extra communautaire. Pour espérer finaliser ce transfert, le club marseillais devra se séparer d’un joueur extracommunautaire, comme Amir Murillo, afin de libérer une place dans l’effectif.

L’OM est actuellement très intéressé par Danilo, le défenseur central ou latéral droit brésilien de la Juventus, mais l’opération pourrait se compliquer. Bien que Naples soit actuellement le principal favori pour sa signature, le club marseillais rencontre un obstacle majeur : il n’a plus de place pour un joueur extracommunautaire dans son effectif. Pour espérer attirer Danilo cet hiver, l’OM devra se séparer d’un joueur non-européen, comme Amir Murillo, afin de libérer une place.

Le joueur brésilien de 33 ans est en fin de contrat avec la Juventus, son contrat expirant en juin prochain. Il pourrait quitter le club turinois dès cet hiver malgré la cascade de blessure en défense. L’OM, de son côté, suit de près la situation de Danilo, qui pourrait être un renfort précieux pour solidifier la défense marseillaise, que ce soit en tant que latéral droit ou défenseur central droit. Si l’OM veut concrétiser ce transfert pendant le mercato hivernal, il devra résoudre la problématique de la place d’extraterritorialité, un défi qui pourrait ralentir les négociations. Cependant, le club marseillais reste déterminé à saisir cette opportunité pour renforcer sa défense en vue des prochains mois.