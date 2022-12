Un autre olympien vers la Liga ? Un sénégalais postule et un départ acté pour juin… Les 3 Infos mercato OM de ce mardi

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Après Luis Suarez c’est pape Gueye qui serait visé par Alméria, révélation avec le Sénagal il aimerait revenir à l’OM et Blanco ne restera pas…

Après Luis Suarez, Pape Gueye ?

L’Olympique de Marseille et l’UD Almeria ont trouvé un accord de principe pour le prêt avec option d’achat de 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗦𝘂𝗮𝗿𝗲𝘇. L’option sera automatiquement levée en cas de maintien du club espagnol en Liga en juin prochain.

L’Olympique de Marseille et l’UD Almeria ont trouvé un accord de principe pour le prêt avec option d’achat de 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗦𝘂𝗮𝗿𝗲𝘇 🇨🇴 qui rejoindra le club espagnol à l’ouverture du mercato hivernal. Bonne chance à lui 👊 pic.twitter.com/NjiI7sZjXX — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 5, 2022

🤩 L U I S S U Á R E Z 🔝 ✍️🇨🇴 La UD Almería y el @OM_Officiel llegan a un acuerdo para la cesión, con opción a compra, del delantero colombiano. ¡Bienvenido! ❤️🤍#LuisSuárezRojiblanco pic.twitter.com/AOS2mFy7bv — UD Almería (@U_D_Almeria) December 5, 2022

Almeria viserait un autre joueur de l’effectif de l’Olympique de Marseille. En effet selon les informations de La Voz de Almeria, le club andalou souhaiterait également recruter Pape Gueye (23 ans) pour renforcer son milieu de terrain durant le mercato hivernal. Là aussi, le club espagnol souhaite négocier un prêt pour le milieu de terrain sénégalais.

Gueye n’a pas beaucoup de temps de jeu

Récemment dans l’émission Débat Foot Marseille notre journaliste Nicolas Filhol évoquait le dossier Gueye en manque de temps de jeu lors de cette première partie de saison.

« Je soupçonne Longoria de vouloir profiter de l’exposition de la Coupe du Monde pour pouvoir vendre Gueye. L’année dernière il y avait pas mal d’espoir, mais cette saison c’est une déception. En même temps il n’a pas beaucoup de temps de jeu, Tudor est borné il fait toujours jouer les mêmes. […] Il n’est pas mis dans les bonnes conditions non plus : Tudor, maintenant il va pouvoir ne pas changer l’équipe parce qu’il n’aura plus qu’un match par semaine, mais avec la Ligue des Champions ça aurait mérité qu’il fasse un peu plus tourner. Si j’ai un reproche à lui faire c’est le coaching général. » Nicolas Filhol – Débat Foot Masrseille – 22/11/2022

Iliman Ndiaye se verrait bien à l’OM

Luis Suarez va être prêté à Alméria avec OA de 8M€ qui sera obligatoirement levée si le club reste en Liga. Une solution offensive de moins pour Tudor si l’on ajoute la grosse blessure d’Harit et le possible départ de Gerson. Un international sénégalais aimerait revenir à Marseille…

Il a fait un bref passage par le centre de formation de l’OM en 2014, Iliman Ndiaye se verrait bien revenir à Marseille. Le jeune milieu offensif de 22 ans s’est montré à son avantage avec le Sénégal lors de cette coupe du monde au Qatar. Dans un entretien avec Oh My Goal, il n’a pas caché son envie de revenir à l’OM.

« On m’a demandé tu veux jouer pour Marseille ou Paris ? Je suis un fan de l’OM. Il m’a ramené en stage et ils m(‘ont signé (au centre de formation). C’est un rêve de repartir là-bas et d’exploser, je n’arrête pas d’y penser. Et même si ce n’est pas maintenant, si c’est dans plusieurs années, même si c’est dans longtemps je vais continuer à bosser ». Iliman Ndiaye – source : Oh My Goal (05/12/2022)

Ilimane Ndiaye a quitté tôt le centre de formation de l’OM pour retrouver ses racines au Sénégal 🇸🇳. Aujourd’hui, il rêve de revenir pour devenir une légende à Marseille 🦁 @ohmygoal_fr pic.twitter.com/oOw1dV8KoN — Said Amdaa (@SaidAmdaa) December 5, 2022

Quand on se trompe, on se trompe

Interrogé par L’Équipe, la direction de l’OM a expliqué le départ quasiment acté de Luis Suarez lors du mercato d’hiver à venir.

« Tous les joueurs n’ont pas la même capacité d’adaptation, la situation a été vite difficile pour Suarez. Quand on se trompe, on se trompe, il faut le reconnaître et trouver rapidement la meilleure solution possible. » Un membre du club marseillais – source : L’Equipe (03/12/2022)

Sur son compte Twitter, Romain Molina a lâché un petit commentaire sur le prêt avec OA annoncé de Luis Suarez. En effet, en manque de temps de jeu l’attaquant colombien devrait s’engager avec Almeria dans le cadre d’un prêt avec option d’achat obligatoire de 8 millions d’euros. Le journaliste a tweeté : « Grande Pablo Longoria et les copains sur ce deal (encore) ». Encore un sous-entendu sur le fonctionnement du président de l’OM…

Grande Pablo Longoria et les copains sur ce deal (encore). https://t.co/Z4r57zN931 — Romain Molina (@Romain_Molina) December 2, 2022

Romain Molina n’est pas connu pour avoir sa langue dans sa poche. Très actif sur son compte Twitter, le journaliste avait déjà posté ce lundi 5 septembre une vidéo sur sa chaîne YouTube dans laquelle il revenait sur le mercato estival des clubs français. Aucune équipe n’était épargnée, y compris l’Olympique de Marseille. Molina avait déjà chargé le président marseillais, Pablo Longoria sur sa gestion des cas Bamba Dieng et Boubacar Kamara notamment. S’il loue les qualités de communicant du dirigeant olympien, Molina expliquait que Longoria cherche avant tout à faire du business. Selon lui, plusieurs agents de joueurs seraient mécontents de la gestion du président marseillais et l’auraient déjà fait savoir. Ils reprocheraient à Longoria des manœuvres en interne visant à les remplacer.

» Longoria est un excellent communiquant. On est susceptible de croire les gens, moi le premier. Quelqu’un qui s’exprime en vidéo peut vous raconter tout ce qu’il veut. Dans le football, on se dit qu’il y a une relation passionnelle, que le président ne peut pas mentir au supporters, mais il dit exactement ce qu’il veut. Pablo Longoria me fait penser à Leonardo lorsqu’il était au Paris-Saint-Germain. Beaucoup d’agents n’en peuvent plus ! Certains ont écrit au club, d’autres ont écrit à des dirigeants. Ils expliquent les magouilles de Longoria pour remplacer les agents. Le dossier Kamara est folklorique, on pourrait parler une heure dessus. C’est un exemple parfait de ce qu’il ne faut pas faire pour ceux qui travaille dans le monde du football. Pour Bamba Dieng, il y avait des dizaines de personnes concernées. C’est souvent les mêmes qui récupèrent (CAA Base). Longoria connaît très bien le football et la communication mais c’est businessman. » Romain Molina – Source : YouTube (05/09/2022)

Blanco pas conservé ?

Prêté par le Celta Vigo cet été, Ruben Blanco a débuté la saison car Pau Lopez n’était pas disponible. Depuis le portier espagnol n’a disputé qu’un match, face à Ajaccio et cela n’a pas été une réussite. Selon les informations d’Estadio Deportivo, le gardien de but devrait retourner au sein du club espagnol à la fin de la saison. Blanco n’a pas convaincu, il s’est montré fébrile et pas forcément à l’aise au pied, il devrait donc repartir dans son club avec lequel il possède un contrat jusqu’en 2027.

« Je reconnais avoir été dur lors des 45 premières minutes mais pour moi c’était le néant complet. J’ai trouvé la première mi-temps catastrophique. Sincèrement, je me suis posé beaucoup de questions en voyant le spectacle qui nous a été proposé. On sait tous que la Ligue des Champions arrive bientôt, le championnat reprend ce week-end et malheureusement ce n’est pas rassurant. Je reconnais que je n’ai pas été tendre avec les joueurs. La préparation de l’OM a commencé depuis près de quatre semaines. Les joueurs milanais ont repris une semaine après nous et malgré ça il y avait une nette différence. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas du tout, notamment la communication entre les joueurs, les déplacements, les dédoublements. Il y a des erreurs flagrantes de placements et de couverture, mais aussi un manque d’engagement. Toutes ces choses m’ont posé problèmes. Il y a aussi le gardien de but, Ruben Blanco. On a beaucoup parlé l’année dernière des problèmes de Steve Mandanda avec le jeu au pied, mais en première période, je me suis demandé si ce gardien avait déjà joué au pied. Tous les ballons partaient dans les tribunes. Je veux bien que l’on me parle de pression mais quand tu es footballeur professionnel, que tu signes à l’Olympique de Marseille, que tu as la chance de jouer devant 60 000 personnes, tu dois savoir à quoi t’attendre. Tous les supporters avaient hâte de revenir au stade et je pense que les nouveaux joueurs aussi étaient impatients de jouer au Vélodrome, de découvrir l’ambiance. Si quand tu foules la pelouse du Vélodrome, tu n’assumes pas tes responsabilités, il ne faut tout simplement pas porter le maillot de l’OM. Quand on va jouer contre des équipes de top niveau européen en Ligue des Champions, il ne faudra pas se cacher. Malgré tout ça, il n’est pas le seul responsable. Si la défense abandonne son gardien, contre les attaquants de ce niveau ça ne pardonne pas. Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (01/08/2022)

L’effectif de l’OM et les contrats au 21 novembre 2022

En gras les habituels titulaires

2023 Kolasinac, Tavares (prêt sec), Kaboré (prêt avec OA), Bailly (prêt avec OA), Blanco (prêt avec OA), Sanchez (+1 en option)

2024 Payet, Gueye, Dieng, Simon

2025 Mbemba, Gigot, Veretout, Clauss, Under, Guendouzi

2026 Balerdi, Gerson, Lopez, Rongier