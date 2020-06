Un buteur recale le club marseillais, date de reprise connue et un long contrat pour Niang… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Un joueur pas emballé par le club olympien, le groupe reprend le 26 juin et des précisions sur le contrat de Niang… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Auteur d’une belle saison en Ligue 2 avec Clermont, Adrian Grbic est un attaquant convoité. Son nom a été associé à l’OM, mais l’autrichien estime que ce ne serait pas le meilleur choix sportif…

L’attaquant autrichien qui aura 24 ans en août prochain a marqué 17 buts de Ligue 2 la saison dernière. Grbic serait visé par des clubs écossais, allemands mais aussi par Lorient promu en Ligue 1. Interrogé par le média Sports-Auvergne, il évoque son avenir et explique que même si l’OM est un club qui le fait rêver cela ne serait pas le bon choix… L’OM semble de toute façon s’orienter vers Mbaye Niang.

« Le plus important sera d’abord d’aller dans un club – de L1 en France ou à l’étranger – où je pourrai jouer pour pouvoir franchir une nouvelle étape. (…) Forcément, cela fait plaisir car l’OM fait partie des clubs qui font rêver. Pas sûr cependant que ce soit tout de suite une bonne destination pour moi. Ce serait intéressant sur le plan financier et d’un point de vue médiatique, mais sportivement ce serait une erreur. Le bon choix sera d’aller dans un club où je pourrai jouer le plus possible pour progresser encore. Car j’ai l’ambition de disputer l’Euro 2020 reporté à l’année prochaine. » Adrian Grbic – source : Sports-Auvergne

L’Olympique de Marseille va disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Alors que le futur directeur du football n’est pas encore connu, André Villas-Boas a fixé une date de reprise pour son groupe…

André Villas-Boas a décidé de rester à l’OM la saison prochaine. Le portugais qui entretient des bons rapports avec son groupe, a décidé de reprendre l’entrainement le 26 juin afin de préparer au mieux la saison prochaine.

Un stage de huit semaines est prévu pour la préparation estival du club marseillais. Selon l’équipe, l’OM souhaite faire au moins un mois de stage et programmer des matchs amicaux au mois de juillet. Pour rappel, la ligue 1 reprend le week-end du 22 août…

L’OM veut renforcer son attaque et vise le rennais Mbaye Niang. Ce dossier initié par Andoni Zubizarreta pourrait se débloquer une fois que l’OM aura réglé plusieurs départs…

Le recrutement d’un joueur pour plus de 10M€ semblait encore hypothétique il y a peu. Mais selon la Provence, Franck McCourt pourrait faire un effort si le président parvient à combler le trou de 60M€ en vendant plusieurs joueurs. Le dossier Niang pourrait alors devenir une possibilité, d’autant que les 20 à 30M€ demandés par Rennes pourraient être revues à la baisse. Si Pierre Ménès a évoqué cette possibilité, le journaliste italien Nicolo Schira avance que l’OM a offert un contrat de 5 ans à l’ancien joueur du Milan AC. De son côté, Rennes réclamerait 15 M€ pour son attaquant, qu’ils ont recruté au même prix il y a un an…

L’ancien attaquant de l’AC Milan Mbaye Niang est le premier choix d’André Villas-Boas: L’Olympique de Marseille est en pourparlers avec Rennes (qui demande 15 M€ pour vendre le joueur). L’OM a offert à Niang un contrat de 5 ans. » Nicolò Schira – source : Twitter

Former ACMilan striker Mbaye #Niang is the first choice of Andrè #VillaBoas: #OlympiqueMarseille are in talks with #Rennes (ask €15M to sell the player) for him. #OM have offered to Niang 5-years contract. #transfers

