Un chèque à venir pour Longoria, inquiétude pour Balerdi et Sampaoli va faire tourner… Les 3 infos OM de ce jour !

Mercato OM : Un joli petit chèque à venir pour Longoria ?

Pablo Longoria pourrait récupérer une partie du possible transfert de Maxime Lopez cet été. En effet, la Lazio et L’AS Roma seraient sur les traces de l’ancien olympien…

Bradé en 2020, Maxime Lopez avait été prêté avec option d’achat puis transféré du côté de Sassuolo pour un montant famélique de 2 millions d’euros. Il a depuis disputé 56 rencontres toutes compétitions confondues sous la tunique de Sassuolo et attire des clubs italiens de plus gros standing…

5 à 8M€ sur le transfert de Lopez ?

Selon Calciomercato, la Lazio et l’AS Roma sont sur le coup et cela pourrait bien arranger les affaires de Pablo Longoria. En effet, selon le média italien, l’OM avait négocié un pourcentage à la revente estimé entre 30 et 40%, le montant d’un possible transfert du minot serait évalué entre 15 et 20M€. Pablo Longoria peut donc envisager un minimum de 5M€ et maximum 8M€ sur un transfert de Maxime Lopez l’été prochain. Un montant non négligeable dans le contexte financier tendu…

J’aurais pu correspondre au style de jeu de Sampaoli — Maxime Lopez

Pour fêter nos 50 000 abonnés, Maxime Lopez était venu sur notre plateau lors de notre live qui avait duré 16h en mai dernier. L’ancien olympien s’était exprimé sur Jorge Sampaoli qu’il n’a pas pu connaître à Marseille. Malgré tout, il pense que ça aurait pu coller !

« Je n’ai pas de regrets, non mais bien sûr que ça me donne envie ! Ce n’est pas que ça me donne envie mais je pense que j’aurais pu correspondre au style de jeu qui a été mis en place avec le coach Sampaoli. Après, on n’est pas encore au bout du projet. Il n’est pas encore parfait, je pense qu’il a encore besoin de joueurs pour vraiment lancer son truc. Je l’ai vu jouer avec Séville moi à l’époque quand il y avait Samir Nasri. J’avais regardé les matchs, c’était pas mal ! Mais non, je n’ai pas de regrets. Le style de jeu me plaît beaucoup évidemment. » Maxime Lopez – Source : Football Club de Marseille (31/05/21)

Pour revoir ce DFM spécial : Italie, Sassuolo, OM, poste, Kamara, Longoria, avenir… Entretien avec Maxime Lopez

OM : Inquiétude pour Balerdi ?

Moins utilisé cette saison, Leonardo Balerdi souffrirait d’un pépin non musculaire. L’OM pourrait envisager une opération à l’issue de la saison.

Mauvaise nouvelle pour Leonardo Balerdi. Depuis son transfert définitif à l’Olympique de Marseille l’été dernier, le défenseur central argentin joue moins. En effet, Jorge Sampaoli fait de William Saliba, Duje Ćaleta-Car et Luan Peres sa charnière centrale type. Toutefois, la faible présence de Leonardo Balerdi sur le terrain ne serait pas en lien avec un niveau jugé trop faible par Jorge Sampaoli depuis le début de la saison.

En effet, à en croire les informations révélées par L’Équipe aujourd’hui, le défenseur central argentin souffrirait d’un pépin non musculaire. S’il peut tout de même jouer, il serait cependant gêné à certains moments pendant les rencontres. Toujours selon le quotidien sportif, l’OM envisagerait même une intervention chirurgicale pour Leonardo Balerdi à l’issue de la saison. Reste à savoir comment évoluera son pépin d’ici les prochaines semaines.

Je suis ici pour gagner le poste que je mérite — Léonardo Balerdi

En conférence de presse lors de sa présentation, Leonardo Balerdi s’était également exprimé sur le fait qu’il y ait de la concurrence à ce poste. L’Argentin a toujours vu cela de façon très saine et espère gagner sa place à long terme.

« Je trouve que c’est tout à fait normal qu’il y ait ce genre de concurrence. Je suis ici pour accepter et soutenir mes coéquipiers. Je suis ici pour gagner le poste que je mérite. Mon objectif est d’être titulaire au sein de cette équipe » Leonardo Balerdi – Source : Conférence de presse (13/07/21)

Balerdi a besoin d’expérience – Stéphane Sparagna

Dans notre épisode de Débat Foot Marseille diffusé en direct le 26 juillet dernier, notre invité Stéphane Sparagna s’était exprimé au sujet de la concurrence en défense. Selon l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi a besoin d’expérience pour pouvoir prétendre à une place de titulaire.

« Il commence à y avoir beaucoup de défenseurs centraux. Il n’y a que Luan Peres qui peut vraiment jouer à gauche de ce que j’ai compris. Ca laisserait Caleta-Car, Alvaro, Saliba… A l’instant T, même si je n’ai pas vu les matchs amicaux j’ai vu des extraits, des commentaires et les avis d’après-match mais Balerdi doit avoir un manque de confiance. Soit c’est ça, soit il est encore jeune et a besoin d’expérience, soit il n’est pas prêt. Même au club de l’OM ! Parce qu’on sait qu’il y a beaucoup de pression donc est-ce qu’il est vraiment prêt? Je ne sais pas. Il lui faut peut-être plus de temps que les autres pour l’être. Saliba pourrait entrer à la place de Balerdi. Alvaro, il n’est peut-être pas au top de sa forme avec la pré-saison mais ça reste un joueur de caractère, expérimenté… Je pense que sortir Alvaro serait une erreur pour le début de saison. Même si physiquement, il n’est pas au top… Il faut le laisser sur le terrain. » Stéphane Sparagna – Source : Football Club de Marseille (26/07/21)

OM : Sampaoli va faire tourner !

L’OM retrouve le chemin de la Ligue Conférence ce jeudi soir face au FK Qarabag. Interrogé sur ce match et le calendrier chargé, Jorge Sampaoli a confirmé qu’il allait faire tourner son effectif afin de bien figurer dans les deux compétitions…

« On pense que l’on arrive dans une période avec beaucoup de matchs. On va avoir besoin de faire tourner pour pouvoir répondre à tous les objectifs. Nos joueurs sont prêts à jouer et on donne une importance égale à la préparation de tous. (…) L’objectif c’est de connaître cette nouvelle compétition, de connaître de nouveaux joueurs, que je n’ai jamais affronté. Qarabag c’est l’équipe qui a eu le plus de possession dans cette compétition. Notre objectif c’est de gagner demain et dimanche. On veut voir jusqu’où on est capable d’aller dans cette compétition et en Ligue 1. les meilleurs joueurs joueront demain, mais aussi dimanche. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (16/02/2022)



