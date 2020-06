Un colombien pisté, trois nouveaux contrats pro, et le LOSC bouge pour Lihadji… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Un défenseur de l’Atletico ciblé, trois jeunes bientôt pro et Lihadji se rapproche du LOSC… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Mercato OM: Un joueur de l’Atletico Madrid ciblé ?

Bouna Sarr serait dans les petits papiers de l’Atletico Madrid. Et selon un média espagnol, l’OM aimerait attirer un latéral du club espagnol….

En effet, selon le média espagnol El Gol Digital, l’Atlético de Madrid cherche un latéral droit et a coché le nom du joueur marseillais. En effet, Santiago Arias latéral droit colombien ne serait plus désiré dans la capitale espagnol selon Don Balon. Toujours d’après le média espagnol, l’OM serait chaud pour récupérer le joueur et aurait même déjà fait une offre de 15 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur.

Selon @DonBalon, l’#OM serait prêt à mettre environ 15M€ pour récupérer le latéral droit ou milieu droit de l’Atlético de Madrid, Santiago Arias. pic.twitter.com/UJmS4NQ8Hc — OManiaque (@OManiaque) June 10, 2020

Mercato OM : 3 nouveaux contrats pros ?

Si le mercato des professionnels n’a pas encore bougé, celui du centre de formation de l’OM s’active. Plusieurs minots pourraient passer pro…

L’OM a trouvé un accord et a officialisé la signature du défenseur central Aaron Kamardin. Le latéral droit Richecarde Richard devrait lui aussi signer un contrat de 3 ans. Le club olympien est en négociation avec d’autres jeunes du centre. Les discussions sont gérées par Jacques-Henri Eyraud, Alexandre Mialhe et Nasser Larguet…

APRÈS Kamardin, Richard… accord en vue pour Bertelli, Ahmed et Ressa ?

Selon La Provence, les discussions avec trois autres minots avancent bien et pourraient bientôt aboutir. Nassim Ahmed (2000) aurait trouvé un accord, tout comme Ugo Bertelli ( 2003), ils seraient proche de signer. Le quotidien local explique aussi que Yacine Ressa (2001) a lui aussi « reçu une proposition de contrat pro fin avril : les tractations vont dans le bon sens, mais quelques détails restent encore à régler avant de parvenir à un accord ». De plus, Jorès Rahou et Fabio Vanni sont aussi en discussion, par contre Niels Nkounkou devrait changer d’air, il est annoncé à Nice.

Mercato : Le LOSC règle plusieurs dossiers, dont Lihadji (OM) ?

Si l’incertitude règne concernant le mercato estival de l’OM, le LOSC aurait déjà une idée bien précise de ses futures opérations. Le jeune Isaac Lihadji, formé à l’OM, devrait bien signer pro une fois la date du 30 juin passée…

Dans un article consacré au mercato du LOSC, RMC explique que le club nordiste ne devrait pas bouleverser son effectif. Deux joueurs sont sur le départ : Victor Osimhen et Gabriel. L’attaquant nigérian pourrait rapporter un chèque compris entre 60 à 80M€, pour le défenseur un départ vers la Premier League, pour une somme d’environ 30M€, serait acté. Zeki Celik et Xeka pourraient partir en cas de belles offres. Nicolas Gaitan lui n’est pas conservé. Enfin Jérémy Pied et Loïc Rémy sont en fin de contrat, mais des négociations pour une prolongation est en cours.

Lihadji lillois dès le premier juillet ?

RMC précise que côté arrivées, « l’annonce officielle de la signature du jeune Isaac Lihadji, qui n’a pas souhaité signer son premier contrat professionnel à l’OM, devrait se faire début juillet, après la fin de son contrat aspirant avec Marseille. » Notre consultant, Jean Charles De Bono nous a confié lundi, que le jeune ailier olympien n’avait pas (encore) signé son contrat au LOSC, cela devrait être fait une fois qu’il aurait terminer son contrat avec l’OM au 30 juin…