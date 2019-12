Un jeune attaquant pisté, 5 clubs en avance sur Lihadji et l’affluence du Vélodrome… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme tous les soirs à 20h10, FCM vous propose les 3 infos OM à retenir de la journée. Au menu aujourd’hui : Boulaye Dia dans le viseur, le dossier Lihadji, et la très bonne affluence du stade Vélodrome…

L’OM pense à Boulaye DIa

Valère Germain n’aura plus qu’un an de contrat en juin prochain et pourrait quitter Marseille à ce moment là. Son gros salaire, plus de 300 000 € brut mensuels, pourrait inciter la direction olympienne à lui trouver une porte sortie pour recruter un joueur plus jeune. Selon l’Equipe de ce lundi, « l’OM s’est déjà renseigné sur des attaquants comme celui de Reims, Boulaye Dia (23 ans), buteur à l’Orange Vélodrome et qui avait fait si mal aux Marseillais lors de la 1re journée (0-2). »

L’attaquant de 23 ans joue à Reims depuis 2018 et s’est révélé cette saison. Ce dernier a marqué 5 buts en 16 matches en Ligue 1, il a surtout était buteur dans les gros matches… Buteur et passeur décisif face à l’OM, il a aussi marqué face au PSG, Rennes, Bordeaux et l’ASSE. Boulaye Dia dispose d’un contrat qui court jusqu’en 2022 avec le SDR, le site transfermarkt évalue son transfert à 5,5M€. Cependant, la somme demandée par le club champenois sera bien plus élevée…

Quoi qu’il en soit, l’OM doit déjà penser à la suite, qualification pour la prochaine ligue des Champions ou pas. L’effectif aura besoin d’être renouvelé et plusieurs joueurs importants (Payet, Thauvin, Mandanda, Amavi, Lopez et donc Germain…) sont en fin de contrat en juin 2021…

🎥 @staderennais 0️⃣-1️⃣ #SDR Petit retour en images sur le but de Boulaye Dia pour bien commencer la semaine 👀🤗#SRFCSDR #NousSommesReims pic.twitter.com/QWGZw9dl7N — Stade de Reims (@StadeDeReims) October 7, 2019

Mercato : 5 clubs en avance sur l’OM concernant Lihadji ?

C’est un dossier qui agite l’OM depuis plusieurs mois. Le jeune et talentueux Isaac Lihadji est très convoité, ce dernier n’a toujours pas signé son premier contrat pro avec son club formateur. L’issue de ce dossier reste très incertaine…

Depuis ses premières apparitions avec les pros en matches de préparation de la saison 2019/2020, Isaac Lihadji est au cœur des discussions. L’ailier de 17 ans dispose d’un contrat aspirant qui se termine en juin 2020, il n’a toujours pas trouvé d’accord avec la direction olympienne pour signer son contrat pro. Andoni Zubizarreta discute avec son agent, Moussa Sissoko depuis plusieurs mois.

Si les deux parties semblent d’accord sur le principe d’un contrat de 3 ans plus deux en option, les exigences financières du clan Lihadji étaient éloignées de la première offre olympienne. Selon l’Equipe, l’OM aurait accepté d’offrir le salaire demandé pour le jeune espoir en octobre dernier, cependant l’accord n’a toujours pas été entériné…

Lihadji en discussion avec Lille, Valence, Arsenal, Dortmund et Mönchengladbach ?



Le quotidien sportif explique que plusieurs clubs sont sur les rangs, le clan Lihadji est en pleine réflexion. Plusieurs top clubs européens auraient été écartés, cependant Lille, Valence, Arsenal, Dortmund et Mönchengladbach proposeraient des conditions financières plus élevées et des perspectives sportives plus attrayantes. Monaco, Nice et Lyon auraient aussi tâté le terrain mais semblent hors jeu. Selon l’Equipe, le pessimisme règne côté marseillais même si rien n’est terminé. Le feuilleton Isaac Lihadji devrait encore durer plusieurs semaines…

OM: Très bonne affluence moyenne du Vélodrome à la mi-saison…

L’OM attire les foules cette saison. Sous l’impulsion du nouveau coach André Villas-Boas, les résultats sont là et les supporters remplissent le stade Vélodrome..

L’OM est le club qui dispose du stade le plus garni de Ligue 1 depuis le début de la saison. Devant Lyon et le PSG, sans surprise Monaco est bon dernier. A la mi-saison, l’affluence moyenne du Stade Vélodrome est de 51 932 supporters. En espérant que cette seconde partie de saison soit aussi bonne pour se qualifier en Ligue des Champions…

