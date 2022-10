Un effort financier de Longoria pour un ancien joueur de Tudor ? Angers voulait un joker dans l’effectif marseillais, Gerson n’a pas l’intention de partir sauf si … Les 3 infos mercato OM de la semaine !

Comme chaque week-end, Football Club de Marseille vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine ! Au programme ce samedi : Longoria prêt à faire un effort pour un ancien joueur de Tudor, Angers voulait un joker dans l’effectif marseillais, Gerson n’a pas l’intention de partir sauf si …

Mercato OM : Longoria prêt à faire un effort pour recruter cet ancien joueur de Tudor ?

Après avoir réalisé un mercato estival impressionnant en recrutant pas moins de 12 joueurs, Pablo Longoria prépare déjà la prochaine période de transfert. Le président marseillais suivrait attentivement la situation d’un joueur évoluant en Serie A.

Les nombreuses recrues du mercato estival ne semblent pas satisfaire pleinement le nouvel entraîneur marseillais Igor Tudor. En effet, ce dernier réclame un joueur précis à son président pour le prochain mercato. S’il a été écouté sur le recrutement des pistons Jonathan Clauss et Nuno Tavares, le technicien Croate avait des attentes particulières qui n’ont pas été satisfaites. Avant de recruter Jordan Veretout, l’OM avait étudié la faisabilité d’un transfert d’Adrien Tameze, milieu de terrain du Hellas Vérone et ancien joueur d’Igor Tudor lors de son passage en Série A.

Tameze priorité de Tudor lors du prochain mercato ?

Adrien Tameze était un élément essentiel du onze de Tudor au Hellas Vérone. Le milieu franco-camerounais était la piste privilégiée par le technicien Croate cet été avant le recrutement de Jordan Veretout. L’ancien milieu de l’OGC Nice aurait pu être séduit par un transfert à Marseille afin de rejoindre son ancien entraîneur, mais son club attendait au moins 10 millions pour le laisser partir, une somme qui a refroidi les dirigeants marseillais. L’OM pourrait néanmoins repasser à l’offensive lors du mercato hivernal. En effet selon les informations de Calciomercato, Pablo Longoria serait prêt à faire un effort financier pour offrir à Tudor le milieu qu’il réclame. Reste à savoir si le Hellas Vérone sera enclin à revoir ses exigences à la baisse pour son milieu de terrain.

Mercato OM : Angers voulait prendre un joker dans l’effectif de Tudor !

Avec la perte de Lois Diony, victime d’une rupture des ligaments croisés à un genou, le SCO d’Angers avait envisagé le recrutement d’un joker médical. Un prêt de Bamba Dieng a alors été évoqué mais l’attaquant sénégalais devrait rester à Marseille au moins jusqu’en Janvier d’après les informations de l’Equipe.

La grave blessure de Lois Diony, out jusqu’à la fin de la saison, oblige Angers à revoir ses plans en attaque. Et pour le remplacer, la direction angevine aurait, d’après l’Equipe, contacté l’Olympique de Marseille pour signer Bamba Dieng sous la forme d’un prêt sec.

Bamba espère du temps de jeu à Marseille

Mais ce dernier n’aurait pas donné suite pour l’instant car il espère jouer quelques minutes avec l’OM d’ici la Coupe du Monde. Son départ serait plutôt envisagé en Janvier avec un transfert définitif ce qui satisferait les deux parties.

Angers « sans complexe »

Gérard Baticle, coach de Angers, aurait invité ses hommes à « jouer sans complexe, oser, tenter et avoir de l’audace ». Il devrait remettre le onze aligné lors des deux derniers matchs avec un 4-4-2 qui leur a permis de remporter les deux derniers matchs face à Montpellier (2-1) et Nice 1-0). Azzedine Ounahi, touché avec le Maroc face au Paraguay, est dans le groupe et devrait pouvoir tenir sa place malgré une cheville douloureuse et un strap à la cuisse. Farid El-Melali, en réserve depuis quelques semaines, est de nouveau dans le groupe avec la blessure de Diony.

Mercato OM : Gerson n’a pas l’intention de partir, sauf si…

Après sa bonne saison l’année dernière sous Jorge Sampaoli, Gerson a perdu sa place titulaire indiscutable au fils des semaines avec Igor Tudor. Le brésilien n’envisage toutefois pas son avenir ailleurs qu’à l’OM, sauf si…

Un changement d’entraineur compliqué pour lui

Le changement d’entraineur lors de l’été n’aura pas fait que des heureux malgré le bon début de saison de l’OM. L’une des principales victimes de l’arrivée d’Igor Tudor est le brésilien Gerson qui n’a que des bouts de matches pour exprimer son talent et n’a pas réussi à montrer grand chose jusqu’ici.Le brésilien ne parvient plus à faire la différence, comme le montre sa récente contre-performance face à Francfort en Ligue des Champions, l’une de ses rares titularisations cette année. Igor Tudor préfère en effet titulariser d’autres milieux comme Mattéo Guendouzi, Cengiz Under ou dernièrement Amine Harit, plus adaptés à son style de jeu vertical et plus direct.

Attristé d’avoir perdu sa place

D’après les informations relayées par SportTV Med, Gerson serait attristé d’avoir perdu sa place dans le XI de l’OM, « comme le serait tout joueur professionnel » indique le média marseillais qui précise toutefois que ce dernier n’aurait aucunement l’intention de profiter du prochain mercato hivernal pour être transféré, sauf si on le poussait vers la sortie… Ayant vécu une situation similaire l’été dernier avec Sampaoli, espérons pour le milieu brésilien et pour l’Olympique de Marseille que cela se reproduise cette année ! Pour l’instant, il n’a été décisif qu’une seule fois en 8 matchs. C’était son but à Auxerre en reprenant une frappe de Cengiz Under déviée par le poteau auxerrois. Un retour de Gerson à son meilleur niveau ferait du bien à l’OM avec le calendrier surchargé avant le début de la trêve de la Coupe du Monde et lui permettrait de prétendre à nouveau à une place avec la Seleção pour partir au Qatar.

