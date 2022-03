Un gros chèque pour McCourt, nouvelles rassurantes pour Milik et l’épineux cas Strootman… Les 3 infos OM de ce vendredi

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : McCourt voit enfin arriver de l’argent même si l’OM aurait pu espérer plus, finalement pas de réelle blessure pour Milik et Strootman un problème à régler…

90M€ pour l’OM de McCourt

Vincent Labrune a décidé de lancer une société commerciale et d’en vendre une partie afin de redistribuer directement de l’argent aux clubs. Après des négociations compliquées sur la répartition, un accord serait tombé. Selon l’Equipe, « le collège de Ligue 1 a trouvé un accord sur la répartition de la somme (1,5 milliard d’euros) apportée par le fonds d’investissement luxembourgeois CVC pour détenir 13 % de la société commerciale prochainement lancée par la LFP. »

Le journal sportif précise que la LFP a décodé de conserver 100 millions d’euros pour un fonds de réserve, 100 autres millions d’euros pour les frais et le fonctionnement de la future structure. De plus, 170 millions d’euros ont été tout de suite utilisé pour rembourser immédiatement le PGE (prêt garanti par l’État) contracté par la LFP. Il restait donc a trouver un partage équitable des 1,130 milliard restants…

Groupe 1 :

Le PSG

Groupe 2 :

L’OM, l’OL, Nice, Lille, Rennes et Monaco

Groupe 3 :

Tous les autres

Au final l’OM devrait toucher 90M€ tout comme Lyon. Le PSG va toucher 200 millions d’euros soit 17% du total alors qu’il en réclamait 30% à l’origine. Nice, Rennes, Monaco et Lille auront 80 millions d’euros et les autres clubs du groupe 3 prendront 33 millions d’euros chacun.

De plus, les droits internationaux qui sont de 73M€ et qui devrait augmenter seront répartis au prorata des points UEFA de chaque club.

🔴 BREAKING ! Les sommes que les clubs de Ligue 1 vont recevoir avec la création de la société commerciale : PSG : 200M€

OM : 90M€

OL : 90M€

Nice : 80M€

Lille : 80M€

Rennes : 80M€

Monaco : 80M€

« Cet accord s’accompagne surtout de la part des clubs d’une volonté affirmée d’adhérer au projet de développement du football professionnel français porté par la LFP et validé par son partenaire CVC Capital Partners, annonce un communiqué ce jeudi. Ce projet de développement vise à améliorer en profondeur l’ensemble des structures du football français au premier rang desquelles celles des clubs professionnels autour de deux mots d’ordre: compétitivité et équité. » LFP – source : RMC (24/03/2022)

Une simple gène pour Milik ?

Alors que plusieurs journalistes (voir plus bas) avait un discours assez inquiétant concernant la blessure de l’attaquant, le sélectionneur Czeslaw Michniewicz s’est lui voulu rassurant en conférence de presse : « Arek s’est fait mal avant le match. Il a ressenti une gêne musculaire à la cuisse. Arek m’a dit que ce n’était pas grave. Il s’est juste senti mal à l’aise et a demandé le changement. Heureusement, il n’a pas joué plus et n’a pas déchiré son muscle. On va tout faire pour qu’il soit là mardi. » Une alerte plus qu’une déchirure donc. En espérant que la sélection sera prudente vis à vis du match de mardi…

Remplacé par Krzysztof Piątek au bout de 27 minutes, Arek Milik a joué le ballon et s’est heurté au gardien écossais Craig Gordon. Les deux joueurs se sont disputés le ballon et se sont heurtés légèrement. Le commentateur du match pour TVP Sport, Mateusz Borek, a expliqué que Milik a confié avoir ressenti « un léger coup de poignard dans le muscle biceps ». Le journaliste Jacek Kurowski ne s’est pas montré optimiste expliquant que « cela semble être sérieux ». Des examens médicaux sont programmés ce vendredi, et selon la gravité de la blessure musculaire, l’attaquant pourrait être out plusieurs semaines.

Dans le dernier numéro de notre émission Débat Foot Marseille, l’artiste peintre marseillais auteur des des portraits de joueurs dans les rues de Marseille, Franck Conte, a donné son sentiment sur la gestion de l’effectif du coach de l’OM Jorge Sampaoli. Il évoque notamment le cas Milik.

Il y a une chose qu’on ne peut pas reprocher à Sampaoli

« Ca c’est un peu calmé autour de Sampaoli et des critiques sur sa gestion de l’effectif. La seule crainte que j’avais c’était de perdre Milik. Je ne vois pas forcément ce groupe forcément exploser car si Sampaoli a bien une qualité c’est de réussir à concerner beaucoup de joueurs. Ca c’est quelque chose qu’il fait bien. Moi j’avais vraiment peur pour Milik car la dernière fois qu’un attaquant a marqué autant de but dans un temps aussi court, c’est Drogba… Ils ont mis exactement le même nombre de matchs à mettre 30 buts donc on est quand même sur un « grand attaquant ». Donc du coup tu te dis si Sampaoli ça ne match pas avec Milik , c’est problématique. Mais finalement ce sont deux professionnels qui sont prêts à collaborer comme ça… » Franck Conte – Source Football Club de Marseille (21/02/2022)

Retrouvez le dernier numéro de Débat Foot Marseille de ce Lundi 21 mars 2022.

Strootman et son énorme salaire de retour en juin

Prêté par l’OM pour une saison avec une seconde en option, Kevin Strootman devrait faire son retour cet été. Selon le Corriere dello Sport, Cagliari a déjà décidé de ne pas conserver le milieu de terrain néerlandais pour la saison prochaine. Même si l’OM prendrait en charge environ 70% de son salaire, le club italien ne devrait pas lever l’option d’un second prêt. Le milieu de terrain de 29 ans est actuellement indisponible après avoir subi une opération au genou, son retour est attendu en avril. Kevin Strootman n’a joué que 11 matchs cette saison et disposera encore d’une saison de contrat avec l’OM. Longoria va devoir trouver une solution pour économiser l’énorme salaire estimé à 550000€ par mois…

Dans un entretien accordé à la Corriere dello Sport, il a reconnu ne plus avoir le même niveau qu’il y a cinq ans :

Sept ans sont passés– Strootman

« Lutter pour ne pas descendre, c’est presque un autre sport. Maintenant, je ne joue plus pour le titre, je n’y pense même plus, c’est la réalité que j’ai apprise au Genoa, je dois la montrer ici aussi à Cagliari. Je sais que je dois donner plus. J’ai eu quelques problèmes à une cuisse après un coup, mais, maintenant, je suis bien et je travaille fort. Avant, c’était un peu difficile de travailler avec les matches rapprochés, mais, maintenant, il y a plus de temps pour pouvoir faire mieux. Sept ans sont passés, mais j’espère de jouer à ce niveau pour que l’on m’appelle encore la machine à laver. » Kevin Strootman— Source: Corriere dello Sport (12/10/21)

Un salaire couvert à 70% par Marseille — Giulini

« S’il y a d’autres opportunités sur le marché, comme celle de Strootman, qui a un salaire couvert à 70% par Marseille, nous les saisirons d’office. Kevin m’a même dit qu’il voulait terminer sa carrière ici avec nous » Tommaso Giulini – Source: Corriere dello Sport (14/07/21)

Il faut résilier Strootman– Djellit

« Non, mais il faut le résilier Strootman. Marseille paye déjà 50 % de son salaire à Cagliari. Ils ont réussi à l’exfiltrer. Ils l’ont payé très cher, mais il faut voir ça avec Jacques-Henri Eyraud. Je n’ai rien contre Strootman, on lui propose un contrat à l’OM alors qu’il s’était fait deux fois les genoux à Rome. À l’échelle de l’OM, je crois que c’est le deuxième transfert le plus important derrière Payet. Le deuxième transfert le plus important d’un des trois plus grands clubs français de l’histoire du football français. C’est un accident industriel majeur. Je ne souhaite pas la même chose à Gerson, mais bon, c’est pareil, c’est plus de 25 millions d’euros et pour l’instant il est neutre. » Nabil Djellit— Source: La Chaîne l’Equipe (11/11/21)