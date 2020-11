Un international belge contacté, Maehle veut venir cet hiver, Valbuena forfait… Les 3 infos OM de ce jeudi

FCMarseille vous propose tous les soirs à 20h10 les 3 infos OM. Au menu ce jeudi: Un international belge contacté, Maehle veut rejoindre l’OM cet hiver, Valbuena annonce son forfait face à l’OM

Les dirigeants marseillais pensaient avoir trouvé le successeur idéal de Bouna Sarr avec Joakim Maehle. Le transfert de ce dernier était semble-t-il bouclé avant que son club Genk ne fasse capoter la transaction dans les derniers instants du mercato estival en tentant une surenchère de dernière minute. Selon les informations du quotidien Belge La Dernière Heure, le club marseillais aurait également sondé un autre latéral droit. Il s’agirait de l’international des Diables Rouges Thomas Foket (26 ans). Le joueur du Stade de Reims aurait ainsi pu rejoindre l’OM sous forme de Joker après l’échec du dossier Joakim Maehle. On apprend ainsi que le joueur de 26 ans a bien été contacté par l’OM, sans que cela n’aille plus loin. Le joueur est sous contrat avec Reims jusqu’en 2023. Parme, Schalke serait également intéressé par ce dernier.

Suite au départ de Bouna Sarr au Bayern, l’OM a tenté de recruter le latéral danois Joakim Maehle. Tout était réglé, mais au dernier moment son club, Genk a demandé un prix plus élevé faisant ainsi capoter le deal avec Marseille. Une décision que le défenseur de 23 ans n’a toujours pas digéré. Dans un jeu de questions/réponses avec le média Eurosport.dk, il a raconté qu’il avait pleuré après cet échec et qu’il se verrait bien plus au sud dès 2021… plus au sud à Marseille ?

La dernière fois que j’ai pleuré ? Lorsque que nous étions avec l’équipe nationale, lorsque mon transfert à Marseille ne s’est pas bien passé. Rester à Genk ? Non, j’espère un peu plus au sud ».

Joakim Maehle – source : Eurosport.dk / @NordiskFootball (19/11/2020)

Puis à la question : serez-vous à Genk l’année prochaine ? « Non, j’espère un peu plus au sud ». De quoi toujours espérer un transfert du latéral danois à l’OM. En tout cas de par ses déclarations, on peut le sentir très touché et avoir envie d’évoluer sous le maillot Olympien !

Dans un message publié sur son compte Twitter ce jeudi, Mathieu Valbuena a annoncé qu’il serait absent des terrains lors des prochaines semaines. Le match de Champions League Marseille-Olympiakos étant prévu dans douze jours, l’ancien international français a très peu de chances d’être du déplacement à Marseille.

Mathieu Valbuena avait fait un constat implacable sur l’équipe de Villas-Boas, le lendemain de la victoire de l’Olympiakos face à l’OM. Lors du match aller, le milieu de terrain, qui a évolué à l’OM de 2006 à 2014, avait offert la passe décisive à Ahmed Hassan Mahgoub en toute fin de rencontre (1-0). Malheureusement pour lui, il ne sera pas du déplacement avec son groupe pour le match retour à Marseille.

Unfortunately, I got injured in practice and I will miss the next few weeks.

I remain 100% behind the team as usual! Let’s go #Olympiacos 🔴⚪ pic.twitter.com/4FiwY5JIdY

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) November 19, 2020