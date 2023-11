Un jeune file à Paris, inquiétudes pour les supporters et 4 forfaits face à l’AEK… Les 3 infos OM de ce mercredi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : un jeune file au Paris FC, inquiétudes pour les supporters marseillais et 4 forfaits plus Gueye face à l’AEK !

Jorès Rahou rejoint le Paris FC

Formé à l’Olympique de Marseille, Jorès Rahou n’aura pas eu sa chance en Equipe Première ! L’attaquant rejoint cette semaine le Paris FC !

Comme annoncé par le club parisien ce mardi, Jorès Rahou quitte bien l’Olympique de Marseille ! Le jeune attaquant rejoint le PFC, club de Ligue 2 où il tentera de se frayer une place ! Dans son communiqué, le Paris FC explique qu’il a même connu ses premières minutes et a marqué ce week-end en Régional 1.

Communiqué du PFC

« Considéré comme un espoir de sa génération, Jorès signe son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille, son club formateur, en 2020. La saison dernière, il a disputé 17 matchs de National 3 avec la réserve olympienne et a inscrit 11 buts. Jorès a également participé à 3 matchs de Youth League, et fait partie de l’équipe nationale U 20 de l’Algérie. Arrivé il y a quelques jours au Paris FC, Jorès a inscrit son premier but avec le Paris FC en R1 ce week-end. »

Longoria est clair sur la formation

Au début de l’été 2023, Pablo Longoria a clairement pointé du les problèmes au centre de formation, il parle notamment de discipline. « La formation est quelque chose de très important. C’est un pilier d’identification du club. C’est un pilier au niveau économique et sportif. Ici à l’OM, c’est un problème, il faut l’analyser. Oui, il faut changer, on a pris des décisions fortes et on va continuer car je crois que c’est nécessaire. Il y a eu des erreurs de discipline, c’était inacceptable et même honteux. Dans la vie, sans discipline, c’est impossible de faire des choses. Puis il y a les infrastructures. On a un projet pour changer les choses. On doit renforcer les valeurs, le niveau. L’exigence sera plus grande. Les infrastructures du centre de formation sont un projet. C’est nécessaire. Ta deuxième équipe, ton équipe féminine, 19 ans, ils jouent au Campus. Quand on a joué en Youth League, il faisait 50 degrés dans ce terrain. »

Rongier, Aubameyang, Mughe et Ounahi blessés

L’OM va affronter l’AEK ce jeudi soir dans le cadre de la 4e journée de Ligue Europa. En conférence de presse, Gennaro Gattuso a évoqué son groupe, il a confirmé les forfaits de Valentin Rongier et Pierre-Emerick Aubameyang.

En conférence de presse ce mercredi, Gennaro Gattuso a confirmé les absences de Valentin Rongier (genou) et PE Aubameyang (œdème). Ounahi et Mughe sont eux aussi blessés, Pape Gueye est toujours suspendu. « Rongier ? Avant tout, j’étais déçu qu’il ne soit pas là. C’est après que Valentin soit rentré chez lui qu’il a pu se rendre compte de sa blessure. Veretout et Bilal sont des solutions puis on parlera avec le président pour voir d’éventuelles solutions. Pour demain, on fera avec les joueurs à disposition. (…) Aubameyang ? Il souffre d’un œdème. Les médecins lui ont demandé de se reposer. Ce qu’il fait est très bien mis à part qu’il ne marque pas. S’il ne s’appelait pas Aubameyang, on n’en parlerait pas. »

Inquiétudes concernant les supporters marseillais en Grèce ?

Avec les récents évènements de heurts entre supporters dans le football, les déplacements en Grèce cristallisent les inquiétudes des autorités sur place comme l’explique SportFM.

Ce jeudi l’OM se déplace à Athènes pour y affronter l’AEK. Si les groupes de supporters des deux clubs s’entendent bien et que les inquiétudes d’affrontements entre eux restent minimes, les récents incidents dans le monde du football inquiètent les autorité. D’après SportFM, les inquiétudes seraient surtout tournées vers des probables affrontements avec les autres clubs grecques.

La radio explique que les autorités craignent des débordements entre les supporters de l’OM et ceux du Panathinaikos, de l’AEK Athènes ou encore de l’Olympiakos qui doivent faire un déplacement à West Ham et se retrouveront donc à l’aéroport. Les horaires des avions devraient donc déterminer si ces derniers vont se croiser ou non. Le dispositif de sécurité devrait être de haut niveau !

« Les liens se sont renforcés. Que ce soit côté grec ou marseillais, cette amitié se transmet »

Sébastien Louis, spécialiste du supportérisme en Europe, a évoqué le lien si particulier qui unie les deux groupes de supporters dans les colonnes de La Provence. « L’amitié entre l’OM et l’AEK est née en 1993 avec l’exclusion de Marseille de toutes compétitions européennes par l’UEFA en 1993 » a-t-il affirmé.

« Les liens se sont renforcés, ce n’est pas une amitié superficielle entre supporters qui se rencontrent. Aujourd’hui, c’est la première fois que les deux clubs sont opposés depuis le début de l’amitié. C’est très particulier car la plupart des gens qui la portent n’ont pas connu les débuts. Que ce soit côté grec ou coté marseillais, cette amitié se transmet malgré tout », a confié le spécialiste.

D’autres amitiés sont notables en Europe comme celle entre les ultras de Paris et ceux de Cologne, qui a conduit a des incidents lors de la rencontre Nice-Cologne la saison passée. « C’est particulier car le groupe n’existe plus à Paris, mais l’amitié a perduré avec les Authentiks et les Supras et la Wilde Horde de Köln. Il y a aussi celle entre ceux de Strasbourg et ceux de Karlsruhe, ou celle entre le Celtic Glasgow et Sankt Pauli, le Rapid Vienne et le Panathinaïkos… Dans les années 90, les accords de Schengen, la facilité de voyager et l’essor des compagnies low cost ont permis tout ça », a conclu Sébastien Louis.