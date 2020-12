Un jeune talent américain visé, le Vélodrome à vendre si… et 25M€ pour ce titulaire marseillais… Les 3 infos OM de ce vendredi

Chaque soir à 20h10, FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce vendredi : Un jeune talent américain visé, le Vélodrome à vendre, 25M€ pour ce titulaire marseillais.

Mercato OM : Un jeune talent américain visé ?

En effet, l’OM pourrait se faire doubler par l’Atalanta dans le dossier Maehle, le latéral danois pourrait être transféré pour 10M€. Pour autant, selon notre confrère Florian Holsbeek l’OM aurait dans son viseur le jeune Bryan Reynolds. Ce latéral droit américain de 19 ans joue en MLS au FC Dallas. Ce dernier a participé à 19 matches de MLS cette saison, s’il n’a pas marqué de but il a donné 4 passes décisives en 1477 minutes. Le Milan serait aussi intéressé par son profil, son prix est estimé entre 7 à 9M€ par Florian Holsbeek. Les joueurs américains sont à la mode en Europe où plusieurs jeunes talents se sont fait un nom comme Pulisic (Chelsea), Reyna (Dortmund) ou encore Dest (FC Barcelone).

« Bryan Reynolds, latéral droit qui joue en MLS du côté du FC Dallas, est dans l’œil de l’Olympique de Marseille, qui n’a pas que Maehle en tête pour ce poste. Le joueur a 19 ans et est aussi pisté par le Milan AC. Son prix? Entre 7 et 9 millions. » Florian Holsbeek – source : Twitter (17/12/2020)

🚨Bryan Reynolds, latéral droit qui joue en MLS du côté du FC Dallas, est dans l'œil de l'Olympique de Marseille, qui n'a pas que Maehle en tête pour ce poste. Le joueur a 19 ans et est aussi pisté par le Milan AC. Son prix? Entre 7 et 9 millions. #Ligue1 #OM @FCMarseille

Jibrayel (Adjoint Ville de Marseille) : « Si l’OM veut acheter le Vélodrome, nous sommes vendeur »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille de ce jeudi, avec l’adjoint au Sport de la Ville de Marseille Sébastien Jibrayel. Ce dernier évoque le dossier du Stade Vélodrome. Il explique ainsi que la municipalité est disposée à vendre l’enceinte du boulevard Michelet à l’Olympique de Marseille.

« Si l'OM veut acheter le Vélodrome, nous sommes vendeur. » Sebastien Jibrayel (adjoint au sport Ville de Marseille »

« »Benoît Payan l’a dit, si l’Olympique de Marseille veut l’acheter nous, nous sommes vendeur. Mais il ne veulent pas l’acheter donc nous voulons revoir le prix du loyer car c’est le contribuable marseillais qui paye actuellement ce stade. Donc oui notre objectif, ce serait que l’OM puisse l’acheter comme on peut le voir avec d’autres grandes villes européennes où les clubs sont propriétaires de leur stade avec tout ce que cela leur apporte en matière de développement. Les discussions sont actuellement en cours avec le club pour une renégociation du loyer. Nous ne sommes pas fermés, nous avons de bonnes relations avec les cadres de l’OM et on va essayer de trouver une solution pour que chacun puisse s’y retrouver. Notre position est de défendre le contribuable marseillais et les discussions sont faites en ce sens. » Sébastien Jibrayel- Source : FootballClubdeMarseille.fr (18/12/2020) »



Mercato : Trois clubs anglais visent un titulaire marseillais pour janvier… l’OM veut 25M€ ?

L’OM a besoin de faire rentrer de l’argent afin de renflouer ses comptes. Franck McCourt assure la stabilité financière du club mais aurait demandé au président Eyraud de réaliser des ventes dès le mois de janvier. Selon Sky Sports, trois clubs de Premier League seraient intéressés par le recrutement de Morgan Sanson cet hiver. Si le média ne donne pas de noms, West Ham, Fulham ou Wolverhampton mais aussi Arsenal ont été évoqués. Le média anglais précise que Tottenham était aussi dans le coup en 2019 avant d’opter pour Tanguy Ndombele (Lyon). Actuellement blessé (ischio-jambiers), Sanson pourrait donc bien partir cet hiver…

Three unnamed Premier League clubs are chasing a January deal for Marseille midfielder Morgan Sanson.



Le joueur de 26 ans dispose d’un contrat jusqu’en 2022 avec l’OM. Toujours selon Sky Sports, l’OM attendrait au moins 25 millions d’euros pour Sanson. Reste à savoir si cette fois le conseiller spécial Paul Aldridge va réussir à exfiltrer un joueur olympien vers l’Angleterre. Comme en France, le mercato hivernal en Angleterre ouvrira le 2 janvier et se fermera le 1er février 2021.