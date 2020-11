Un joueur de l’OM dans le onze type de la J10 , les confidences de Maxime Lopez et les meilleurs joueurs de Ligue 1 sont marseillais… Les 3 infos OM de ce jour

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Ce lundi au menu : Un joueur de l’OM dans le onze type de la J10 , les confidences de Maxime Lopez et les meilleurs joueurs de Ligue 1 sont marseillais !

Ligue 1 : Un joueur de l’OM dans le onze type de la J10 !

La victoire face à Strasbourg est étriquée, mais ces trois nouveaux points pris à l’extérieur permettent à l’OM de s’installer dans le haut du classement. Après cette 10e journée qui a vu les défaites du LOSC, de Rennes et de Nice, l’OM est 4e du classement avec 18 points, et doit encore disputer un match en retard face à Lens. L’on retrouve 3 brestois dans l’Equipe type du weekend, mais aussi 3 joueurs du PSG. Deux angevins, un monégasque, un rémois et donc le marseillais Leonardo Balerdi complètent ce onze.

Le jeune défenseur argentin a réalisé un bon match vendredi, faisant admirer sa vitesse de course. Son compatriote Renato Civelli le comparait à Hilton hier dans ce même média.

« En fait, Balerdi n’a jamais vraiment joué dans tous ses clubs précédents. C’est un joueur qui besoin qu’on lui donne du temps de jeu […] A l’OM, personne ne te fait de cadeaux, il faut être costaud dans sa tête, et il l’est. Si tu connais un peu le foot, tu sais que Balerdi est un bon joueur. Il peut devenir un très bon joueur avec le temps, j’en suis sûr. Il joue à un poste où il va devoir se tromper pour apprendre c’est normal. Il a une mentalité top : il veut apprendre, grandir et surtout il ne pense pas qu’il sait déjà tout. Balerdi c’est un joueur intelligent comme Vito Hilton qui joue encore en L1 à plus de 40 ans. »

Renato Civelli – source : L’Equipe (08/11/2020

Mercato OM : Un intermédiaire bien particulier, un coach à la Bielsa… les confidences de Maxime Lopez

Interrogé par beIN sports, Maxime Lopez est revenu sur son départ de l’OM. Le minot avait besoin de retrouver du temps de jeu et surtout la confiance d’un coach. Avec Roberto De Zerbi le courant est vite passé, un entraineur qui lui rappelle Marcelo Bielsa. De plus, Lopez raconte comment un autre marseillais, Jérémie Boga a joué les intermédiaires dans son transfert. Pour rappel, le milieu de terrain a prolongé d’une saison avec l’OM, il est prêté à Suassuolo avec une option d’achat automatique au bout de 20 rencontres disputées, le montant de cette OA est estimé entre 1 et 3M€…

« C’est une grosse page de ma vie qui s’est tournée en quittant Marseille. Tout va bien, j’espère pouvoir vite m’installer. Ça a été très compliqué à Marseille, je n’avais pas forcément la confiance du coach (Villas-Boas) je n’entrais pas dans ses plans. (…) C’est jérémie (Boga) qui m’a écrit le jour du match face à Lyon pour me dire que le coach De Zerbi me voulait. Il nous a mis en relation et après c’est passé par mes agents, mais c’est jérémie qui a ait le premier contact. C’est Jérémie qui a fait l’agent au début, pour me dire que le coach voulait vraiment que je vienne ici. Depuis que je suis arrivé il a tout fait pour que je m’intègre le plus rapidement possible. Lui il revenait d’une période assez longue de Covid, mais il a tout fait pour que je me sente bien. Il m’a aidé à chercher la maison, à faire que je me sente bien à l’entrainement. Tout se passe bien dans le groupe, il faut que j’apprenne vite l’italien, je commence à comprendre certaines phrases et certains mots. (…) A aucun moment j’ai dit qu’il n’y avait pas de rigueur à Marseille, les entrainements y étaient très intenses. De Zerbi c’est un fou du détail, un exercice peut parfois durer une heure. Il faut que les déplacements soient faits comme il le veut. (…) De Zerbi me fait penser à Marcelo Bielsa, les entrainements duraient des heures. On fait énormément de tactique assez précise. »

Maxime Lopez – source: beIN Sports (08/11/2020)

OM : Les meilleurs joueurs de Ligue 1 (champ et gardien) sont marseillais !

Ce lundi dans le journal L’Equipe, Leonardo Balerdi a été intégré à l’équipe type de la semaine grâce à sa bonne performance face au Racing Club de Strasbourg ce vendredi (victoire 1-0 de l’Olympique de Marseille, but de Morgan Sanson.)

Avec la trêve internationale, le quotidien sportif a décidé de faire un bilan de début de saison sur leurs notations. Très critiqués depuis quelques semaines sur le jeu proposé, les Marseillais ont tout de même réussi à être au pied du podium après 9 journées et ont même la possibilité d’être seconds en cas de victoire face à Lens dans le match reporté.

Ces points n’auraient pas pu être gagnés sans deux joueurs qui ont brillé en ce début de saison : Jordan Amavi et Steve Mandanda. En effet, les deux hommes sont les meilleurs de Ligue 1 selon les notations du journal L’Equipe. Amavi devance les quatre lillois Bamba / Sanches / Çelik et Fonte avec une note de 6,33.

Courte avance pour Steve Mandanda au poste de gardien de but : 6,44 contre 6,43 pour Keylor Navas. Les deux cadres d’André Villas-Boas sont récompensés de leur bonne entame de saison. A noter que Jordan Amavi est le seul marseillais dans le TOP 20 des joueurs de champ…