Un minot vers le Milan AC, Alvaro définitivement innocenté ? Fin des espoirs pour cet attaquant visé… Les 3 infos OM de ce jour !

Un jeune espoir de l’OM (de seulement 16 ans) en route vers le Milan AC ?

Le mercato olympien est au point mort dans le sens des départs comme dans celui des arrivées depuis plusieurs semaines. Le club marseillais cherche toujours un attaquant. En attendant de trouver la perle rare, l’Olympique de Marseille pourrait perdre un jeune minot du centre de formation.

L’Olympique de Marseille doit vendre pour renflouer ses caisses. À ce jour, les dirigeants marseillais n’ont pas reçu la moindre offre concernant ses meilleurs éléments de l’équipe première. Toutefois, à en croire les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, le Milan AC pourrait s’attacher les services d’un minot du centre de formation olympien.

Le jeune défenseur central Romain Da Silva Pereira (16 ans), aurait en effet été proposé au club lombard, indique le journaliste italien sur son site internet. Né en 2004, il a signé un contrat de 5 ans avec l’OM en 2017. Les Rossoneri auraient trouvé son profil intéressant et pourraient entrer en négociations pour l’Olympien.

« L’OM nous a contactés pour ce joueur qui affole les radars de toute l’Europe, mais… »

L’OM cherche un attaquant et serait même disposé à mettre plus de 15 M€ sur la table si le profil correspond aux attentes. L’attaquant de Reims, El Bilal Touré, serait clairement une cible du club olympien, mais le président Caillot a une nouvelle fois fermé la porte…

Interrogé par RMC, le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, a confirmé une approche de l’OM pour El Bilal Touré. Il a par contre exclu un départ cet été !

El Bilal Touré jouera avec le Stade de Reims cette saison — Caillot

« C’est logique que ce garçon qui a tout juste 18 ans et qui affole les radars de toute l’Europe fasse que l’on a été contacté. On a été contacté notamment en France par l’OM. Des discussions en cours ? Non pas du tout, car ce garçon que l’on avait ciblé depuis longtemps et que l’on a recruté en janvier dernier n’a pas passé six mois sur le terrain. Il n’est pas question qu’un joueur nous quitte aussi vite parce qu’il a eu des performances. Tout le monde peut nous contacter, El Bilal Touré jouera avec le Stade de Reims cette saison. Il n’a pas de bon de sortie et en général on fait ce que l’on dit. »

Jean-Pierre Caillot – source : RMC (17/09/2020)

Un expert espagnol (pour Le Parisien) « innocente » le joueur de l’OM !

Lors du dernier Classique, Neymar a accusé Alvaro Gonzalez de lui avoir proféré des insultes à caractère raciste. Selon un expert espagnol, rien de cela n’a été détecté.

La polémique Neymar/Alvaro bat son plein. Le Brésilien ne cesse d’accuser le défenseur olympien de raciste. Selon les dires du meneur de jeu du PSG, l’Espagnol l’a clairement traité de « singe » lors de la rencontre. Ce qui expliquerait le pétage de plomb de l’ancien barcelonais, exclu en toute fin de rencontre pour un geste déplacé sur l’accusé en question. Alors, des insultes à caractère raciste ont-elles été proférées par Alvaro ?

Le Parisien a fait appel à un expert espagnol pour lire sur les lèvres des joueurs. Et le verdict est clair.

Aucune insulte à caractère raciste selon l’expert

Francisco Miguel Mendoza Vela s’est accaparé les images du Classique. L’expert espagnol s’est penché sur les propos du défenseur marseillais avant tout. Et le résultat est net.

« Les échanges entre Neymar et Alvaro se résument surtout à des insultes et des menaces, sans grand intérêt et a priori juste condamnables par la morale. » Selon lui, les mots « negro » et « mono » auraient été facilement percevables à l’image. Dans tous les cas, la commission de discipline a tout de même placé le dossier en instruction. Mais Alvaro est parti pour avoir gain de cause…