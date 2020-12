Vers un non paiement du salaires des joueurs? La réponse cinglante du club à Boudjellal, Villas-Boas veut un attaquant au mercato… Les 3 infos OM de ce jeudi

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce jeudi: Vers un non paiement des salaires des joueurs, La réponse cinglante du club à Boudjellal, Villas-Boas veut rattraper ce raté en recrutant un attaquant cet hiver…

Crise Covid19 : Vers un non paiement des salaires des joueurs ?

Le football français traverse l’une de ses pires crises de son histoire. Les clubs professionnels pensaient pouvoir compter sur l’aide de l’Etat. Mais ce ne sera visiblement pas le cas. Jean Pierre Caillot, président de Reims et du collège de Ligue 1 est en effet sorti très déçu de la dernière réunion. Il craint que les clubs ne puissent plus payer les salaires des joueurs. C’est ce qu’il a confié au journal l’Equipe.

« A part être la propriété d’un Etat ou avoir un mécène, et encore, tous les clubs connaissent de graves difficultés. Il faudrait que les gens viennent voir l’état de trésoreries. Le non versement des salaires ? oui cela pourrait arriver. Quand vous n’avez plus de recettes à mettre en face de vos dépenses comment fait-on ? Beaucoup de collègues son très inquiets. » Jean Pierre Caillot – Source l’Equipe.

Vente OM : La réponse cinglante du club à Boudjellal

Mourad Boudjellal enchaine actuellement les interviews dans la presse pour faire la promotion de son nouveau livre. L’ancien président du RCT a profité de cette tournée médiatique pour réaffirmer son ambition de devenir le futur président du club marseillais. La direction de l’OM a vivement réagit.

Sollicité par FranceInter.fr, l’Olympique de Marseille a rappelé que le club avait déjà assigné Mourad Boudjellal en justice pour « une campagne intensive et sans précédent de désinformation massive poursuivie dans l’ensemble des médias, dans le but manifeste de déstabiliser et fragiliser le club » et d’ajouter que « cette nouvelle sortie médiatique renforce un peu plus le dossier et notre volonté de dénoncer l’imposture que représente cet individu sans scrupules et sans éthique professionnelle. »

invité dans débat Foot Marseille ce mercredi le journaliste de l’AFP Manu Barranguet a donné son sentiment sur le projet de rachat de Mohamed Ajroudi.

« Je n’y crois plus, j’ai beaucoup bossé sur le dossier Ajroudi. Au début j’y croyais, aujourd’hui je n’y crois plus. La sortie de Mourad (Boudjellal) c’est 4e fois qu’il remet une pièce dans la machine. Je pense que ce projet ne peut pas aboutir. Si tu parles au clan McCourt c’est un ou deux emails avec une relance, ce n’est pas une offre concrète. Le plan Ajroudi est trop mal barré. J’ai entendu parler d’une autre candidature, il y a d’autres personnes intéressées, on ne peut pas en dire d’avantage car les infos ne sont pas assez solides. Des chinois ? Non, mais je pense ce n’est pas pour tout de suite. McCourt ne vendra pas maintenant, ça sera à un horizon plus lointain. Je pense que tout ça c’est de l’agitation. (…) Je pense que c’est plusieurs années, McCourt n’a pas le comportement de quelqu’un qui part en courant. » Manu Barranguet – source : footballclubdemarseille.fr (02/12/2020)

Mercato OM : Villas-Boas veut rattraper ce raté en recrutant un attaquant cet hiver !

« Il nous a manqué un 9 de référence au mercato. On s’est peut être raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur que l’on avait imaginé avec la possibilité de jouer dans cette position. Il va peut-être falloir faire quelque chose en janvier. On est content que Luis Henrique soit venu pour les choses que je vous ai expliqué (voir « SI ON LAISSE LUIS (HENRIQUE) EXPLOSER AU BRÉSIL, LE PRIX DU TRANSFERT SERAIT DE 20 / 30M€ ET C’EST FINI POUR NOUS »). Vous avez vu que City a fait signer un joueur argentin de 17 ans pour 17M€. Ce type de joueur si tu attends tu vas payer plus pour eux. Luis est là pour le futur, je dois lui laisser du temps. (…) On a fait cette erreur avec ce poste de numéro neuf, on espère régler les choses en janvier… » André Villas-Boas – source : Conférence de presse (03/12/2020)