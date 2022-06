Un milieu espagnol, un gardien italien et Cardoze dément pour Alvaro… Les 3 infos mercato OM de ce vendredi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi, du MERCATO : Un nouveau joueur de l’AS Rome pisté, un gardien italien pour remplacer Mandanda et Cardoze dément pour Alvaro !

Mercato OM : Et maintenant un milieu de terrain espagnol !

Les rumeurs mercato se multiplient du côté de Marseille ! L’OM pisterait un énième joueur de l’AS Roma, selon Gianluca Di Marzio, Marseille s’intéresserait au milieu de terrain espagnol Gonzalo Villar.

Longoria déjà en contact avec la Roma l’année passée où il a récupéré Cengiz Under et Pau Lopez, pourrait réitérer cette année où pas moins de 4 joueurs romains sont associés à l’Olympique de Marseille. Après Jordan Veretout, Justin Kluivert et Amadou Diawara c’est donc Gonzalo Villar qui serait dans les petits papiers de l’OM.

Selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, toujours bien renseigné lors du mercato, le polyvalent milieu de terrain intéresserait donc l’OM. A 24 ans, il cherche à se relancer après son prêt raté à Getafe. L’OM qui a (enfin) obtenu le feu vert de la DNCG peut donc sérieusement commencer son mercato.

Encore un indésirable de Mourinho !

Le joueur prêté à Getafe depuis janvier (10 apparitions, 2 titularisation) est encore en contrat avec la Roma jusqu’en 2024. Le milieu de terrain sortait de deux bonnes saisons avec la Roma sous Foncesca, mais après l’arrivée de José Mourinho il s’est cantonné à une place sur le banc et a été prêté pour se relancer, sans grand succès. Mouri1nho ne souhaiterait pas conserver le joueur et la Roma lui chercherait un point de chute. L’OM continue de prospecter du côté de joueurs revanchards comme la saison passée avec Guendouzi, Saliba, Under ou Pau Lopez, on espère la même réussite à Pablo Longoria pour ce mercato.

Quand tu joues devant la défense, tu es toujours dans l’analyse et la réflexion du jeu — Veretout

« J’ai toujours aimé jouer dans des systèmes qui me permettent de me projeter offensivement. A Nantes, j’avais même joué quelques matches en soutien de l’attaquant. Quand on m’a mis à un poste plus défensif, avec un rôle clair dans la sortie de balle, j’ai appris et ça m’a permis d’étoffer mon bagage technique et tactique. Regista ou mezzala (mot utilisé en Italie pour désigner les relayeurs, ndlr), c’est deux postes vraiment différents. Quand tu es relayeur, tu n’as pas le sentiment de devoir calculer à chaque instant, tu as plus de liberté et tu joues un peu plus à l’instinct. Tu peux te projeter, tu sais qu’il y a du monde derrière. Alors que quand tu joues devant la défense, tu es toujours dans l’analyse et la réflexion du jeu. Si je perds le ballon, derrière c’est la défense qui est exposée. » Jordan Veretout – source : RMC (mai 2021)

Mercato OM : Un gardien italien si Mandanda s’en va ?

Selon la presse italienne, le journal Numero Diez annonce que l’OM serait intéressé par le gardien de l’Hellas Verona, Lorenzo Montipo comme doublure de Pau Lopez.

La direction marseillaise serait entré en discussion avec le portier italien d’1m91. Mandanda est toujours annoncé sur le départ, lui qui ne souhaite pas se contenter d’un rôle de doublure à Marseille, l’OM lui cherche alors un remplaçant. Et ce pourrait être Lorenzo Montipo, après plusieurs clubs italiens il pourrait donc s’en aller découvrir un nouveau championnat. Le gardien de 26 ans sort d’une saison complète à l’Hellas Verone où il est prêté par le Benevento Calcio. Transfermarkt l’évalue 4,5millions d’euros,

D’après les informations de La Provence, Steve Mandanda aurait évoqué la possibilité d’un départ aux joueurs de l’OM avant les vacances… Il attendrait d’abord d’avoir une discussion avec Jorge Sampaoli sur sa place dans l’effectif la saison prochaine. Selon France Bleu, Bruno Genesio aurait entamé des négociations avec le joueur pour le récupérer au Stade Rennais.

Mandanda ne doit pas partir de l’OM car le club en a besoin et parce qu’il est meilleur que Pau Lopez — Larqué

Interrogé sur les ondes de RMC Sport, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne, Jean Michel Larqué estime que Steve Mandanda doit rester à l’Olympique de Marseille. Selon lui, le portier olympien est bien meilleur que Pau Lopez et mérite d’être titulaire à l’OM la saison prochaine.

» Mandanda fera le choix qu’il veut mais Rennes c’est un mauvais choix. Oui c’est un club ambitieux et a besoin d’un gardien mais quand j’observe ce qui se passe à l’OM avec les gardiens, j’ai tout simplement l’impression qu’il y a un titulaire et un remplaçant. Il y a clairement un gardien qui est meilleur que l’autre, c’est Steve Mandanda. Steve Mandanda ne doit pas partir de l’OM car le club en a besoin et parce qu’il est meilleur que Pau Lopez. C’est pour cela que je pense qu’il ferait un mauvais choix en quittant l’OM. C’est le meilleur atout pour eux dans les buts. » Jean Michel Larqué – Source : RMC Sport (10/06/2022)

Mercato : L’OM dément catégoriquement pour Alvaro !



Alors que RMC a annoncé il y a une heure que le contrat d’Alvaro était résilié et que cela devrait coûter 5M€ à l’OM, Le directeur de la communication de l’Olympique de Marseille, Jacques Cardoze à démenti cette information via Twitter !



Jacques Cardoze a clairement affirmé que le contrat avec Alvaro n’était pas résilié à ce jour : « Merci de rectifier cette « information » RMCsport, le contrat d’Alvaro n’est absolument pas résilié à ce jour »

RMC affirmait que personne n’a voulu confirmer au sein du club marseillais et pour cause. Pour autant le média expliquait : « le contrat d’Alvaro a bel et bien été résilié. Entre les indemnités de départ et les revenus que l’Espagnol avait accepté de percevoir a posteriori pour valider la signature en prêt d’Amine Harit, cela coûtera environ 5 millions d’euros à l’OM. »

Ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible alors que j’ai tout donné pour le club — Alvaro

« Ce que je vis actuellement c’est footballistiquement mauvais car l’entraîneur et le club ont pris des décisions alors que j’avais prolongé il y a 5 mois et je ne voulais pas partir. Dans la ville, tout le monde m’apprécie, je suis à l’aise, mais au final, si je ne joue pas, je ne suis pas bien et je ne suis pas dans mon meilleur moment. Je suis victime d’une situation qui n’est pas sportive ? Je ne sais pas de quoi je suis victime. Je sais qu’ils m’ont prolongé et à partir de là les problèmes ont commencé. J’ai dû baisser mon salaire le 31 août pour qu’ils puissent signer un joueur (Harit) et même si ça m’a touché car je suis le 3ème capitaine de l’équipe, j’ai compris qu’il fallait que je le fasse pour le club et les coéquipiers. A partir de là, ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible alors que j’ai tout donné pour le club. Après, ils ont voulu me faire partir de la mauvaise manière alors que je ne voulais pas. Une décision du club ? Totalement. Du club, de l’entraîneur. Je suis sûr que ce n’est pas footballistique car je venais de faire deux saisons qui ont été les meilleures de ma carrière » Alvaro Gonzalez – source : AS (12/02/2022)