Un nouveau maillot révélé ! Longoria sur un international algérien ? L’annonce de Tudor pour Mbemba… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Un nouveau maillot révélé, Longoria vise un international algérien, Tudor est cash pour Mbemba.

C’est officiel, un nouveau maillot de l’OM va voir le jour. C’est un maillot pour fêter le 30e anniverssaire de la victoire de 1993 en Ligue des Champions… L’OM a expliqué le choix de ce maillot spécial: « Pour fêter ce 30ème anniversaire si cher à Marseille et à ses supporters, PUMA a une nouvelle fois fait le choix d’une production locale. Pour réaliser ce maillot « à domicile », PUMA a souhaité s’associer à Fil Rouge, un fabricant de vêtements installé à Marseille depuis 2014, dans le quartier de La Capelette au sein du 10ème arrondissement de la ville. Une relation de confiance déjà établie depuis l’année dernière : PUMA s’était déjà associé à Fil Rouge pour réaliser une tenue collector entièrement réalisée à Marseille, portée le 21 mai dernier par l’OM contre le Racing Club de Strasbourg. » Une date, une victoire, notre histoire.

Une date, une victoire, notre histoire.

Nés sous la bonne étoile. ⚪️🔵⭐️ pic.twitter.com/OVOS6q9x3Z — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 14, 2023 🔵⚪ Éric Di Meco 🇫🇷 avec le nouveau maillot de L'OM ⭐#TeamOM 📸 pic.twitter.com/EtkUFnuewr — GP013 (@Gp_013) April 14, 2023 Fil Rouge a depuis ses débuts fait le pari gagnant de concentrer toutes ses activités de production textile en France, à travers une démarche éthique et solidaire. En effet, en partenariat avec InserMODE, l'Atelier Chantier d'Insertion spécialisé dans la confection textile, Fil Rouge met en œuvre un programme d'intégration sociale qui permet à toute personne volontaire de prétendre à un emploi et bénéficier d'un programme d'accompagnement socio-professionnel. Aujourd'hui, plus d'une centaine de salariés bénéficient de ce programme, au sein des deux structures. Il s'agit d'un quatrième maillot pour fêter l'anniversaire des 30 ans le 26 mai prochain de la victoire en ligue des champions en 1993.

A la une de @laprovence du vendredi 14 avril

Pour les trente ans de ce titre, l’Olympique de Marseille et son équipementier Puma ont ainsi crée un quatrième maillot. Le maillot est blanc avec une grande étoile bleue dont le centre est la petite étoile du logo de l’OM.

alors verdict ?#OM #teamOM

Ce vendredi, le journal La Provence dévoile ainsi les coulisses de la conception de ce nouveau maillot collector. Comme Puma ne pouvait pas reprendre les 3 bandes de la marque Adidas c’est donc l’étoile qui symbolise cette victoire dans la plus prestigieuse des compétitions européenne a été mise en avant sur ce maillot. « Il est étonnant. Le concept de l’étoile qui grandit en bleu est génial. On ne pouvait pas refaire le maillot de l’époque du coup je trouve l’idée intéressante. J’ai hâte de le voir porté par les joueurs », indique Eric Di Meco dans les colonnes du quotidien régional.

Ce nouveau maillot de l’OM devrait être arborée pour le dernier match à domicile de la saison face à Brest qui tombera lors du week-end des 30 ans.

Mercato OM : Longoria vise un international algérien ?

Pablo Longoria aurait ciblé pour le prochain mercato estival un jeune talent découvert par le sélectionneur de l’Algérie, Djamel Belmadi.

La saison n’a pas encore rendu son verdict que Pablo Longoria prépare déjà la suivante. Le président de l’Olympique de Marseille est déjà au travail. Après les recrutements de Vitinha, Ruslan Malinovskyi et Azzedine Ounahi lors du mercato hivernal, le dirigeants espagnol ne compte pas s’arrêter là. Il aurait ciblé une trouvaille du sélectionneur algérien Djamel Belmadi.

OM : Uribe, Zaroury, Van den Kerkhof, les nouvelles pistes mercato de Longoria !

Arsenal et Séville également dans le coup pour Fares Chaibi ?

Le boss des Fennecs a offert en 2023 sa première sélection en équipe nationale à Fares Chaibi. Selon le média Fennec Football, le milieu offensif de 20 ans réalise une saison prometteuse avec Toulouse et aurait déjà attiré l’attention du RC Lens. Si les Sangs-et-or semblent avoir l’avantage dans ce dossier, l’OM se serait renseigné auprès de l’entourage du joueur pour évaluer la faisabilité de l’opération. Arsenal et Séville surveilleraient également la situation du néo-international algérien. Affaire à suivre …

OM : Tudor est cash concernant Mbemba !

Avant la reception de Troyes ce dimanche, Igor Tudor était au centre RLD en salle de presse pour répondre aux questions des journalistes. Le coach a été interrogé sur le cas Chancel Mbemba, qui a moins joué lors des deux derniers matches.

#Tudor sur #Mbemba : « C'est le joueur qu'on utilise le plus avec Valentin et Pau. Il sera titulaire dimanche. » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 14, 2023

Ppour Tudor, Mbemba avait besoin de souffler un peu et va faire son retour dans le onze dès dimanche face à Troyes : « Après Valentin (Rongier) et Pau Lopez, c’est le joueur qu’on a utilisé le plus et dimanche, il sera titulaire. »